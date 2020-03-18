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 Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания группе учителей

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания группе учителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Так, за весомый личный вклад в развитие национального образования, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, высокий профессионализм, подготовку призеров всеукраинских и международных ученических олимпиад награждены:

орденом "За заслуги" II степени - учитель физики Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" (Киев) Андрей Николаевич Березовский.

орденом "За заслуги" III степени :

  • Баканова Леся Ивановна - учительница биологии Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" Печерского района  Киева
  • Филипповский Григорий Борисович - учитель математики Русановского лицея Киева
  • Хольвинская Лидия Михайливна - учительница физики Естественно - научного лицея № 45 Печерского района Киева

орденом княгини Ольги II степени - Лысакевич Анастасия Валерьевна - учительница математики КУ "Харьковский физико-математический лицей №27.

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Зеленский также присвоил почетные звания:

"Народный учитель Украины" - Ягенской Галине Васильевне - учительнице биологии коммунального заведения "Луцкая гимназия № 21 имени Михаила Кравчука Луцкого городского совета Волынской области"

"Заслуженный учитель Украины":

  • Козленко Олегу Владимировичу - учителю предмета "Технологии" Политехнического лицея Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • Петраковой Марине Александровне - учительнице физики коммунального учреждения "Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области"
  • Таратуле Оксане Богдановне - учительнице математики Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182541
 
 
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Гребанный совок! Вот тебе медалька, иди работай дальше за копейки!
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Что-то происходит . Это напрягает . Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания группе учителей - Цензор.НЕТ 1534
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