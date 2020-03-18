 Женщина умерла от осложнений гриппа на Ивано-Франковщине, у нее подозревают коронавирус, - и.о.председателя ОГА Федорив

Об этом сегодня во время пресс-брифинга, который состоялся в онлайн-режиме, рассказал и.о. председателя облгосадминистрации Виталий Федорив, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"На сегодня в области нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией, - отметил Федорив. - С подозрению в инфекционной больнице находятся 9 человек. Также есть один смертельный случай, когда в результате осложнений от гриппа умерла женщина. Ее анализы отправлены в лабораторный центр Киева. Результаты ожидаем".

Руководитель Прикарпатья рассказал, что в области оборудовано 405 койкомест для больных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус

Он также сообщил что во всех заведениях здравоохранения Прикарпатья есть средства индивидуальной защиты на случай распространения опасного инфекционного заболевания COVID-2019. В частности, насчитывается около 500 костюмов биозащиты, 175 тысяч пар перчаток одноразового использования, 100 тысяч масок, 102 ультракрасные термометры, 31 распылитель, 6250 единиц антисептических средств. Кроме того, есть 110 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще десять единиц ИВЛ планируется дополнительно доставить в больницы области.

Федорив призвал всех сохранять спокойствие, избегать скопления людей, при необходимости - самоизолироваться. Руководитель области также обратился с просьбой не верить фейкам, которые распространяются в соцсетях, а доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Также читайте: В Нежине зафиксировано обоснованное подозрение на коронавирус, – глава Черниговской ОГА Прокопенко

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

Читайте также: Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро