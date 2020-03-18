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 Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ВОЗ в Twitter.

Директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что испытание вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.

"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после того, как была передана генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию", - заявил глава ВОЗ.

При этом он отметил, что многочисленные испытания с использованием различных методов могут не дать четких и убедительных доказательств того, какие методы лечения на самом деле помогают спасти жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса: сегодня первый из 45 волонтеров получит экспериментальную дозу, - АР

Источник: https://censor.net.ua/n3182537
 
   
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Коломойский понял, что с репутацией Дубинского большой группы в ВР не получится, потому решил паралельно запустить Ткаченко и на этой "платформе" создать группу "Демократическая платформа" внутри "СН".
Наша группа работает по местам пассажиропотоков в Киеве. Средняя загруженность маршрутных такси - 120-140% от посадочной вместительности.
Аваков приехал в генпрокуратуру.
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Да нет, не та сетуевина. Хотя один с белкой на голове пытался этот джекпот заполучить..... Скандал вышел знатный.
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Китайцы говорят от коронавируса помогает препарат от гриппа "Фавипиравир".
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Может и хватит, но в серийное производство запустили. Наверное не просто так.
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Точно, аж бородатого 1989 или восьмого, точно не помню года разработки, а вот поди ж ты, оказался самым лучшим, что смогло сделать прогрессивное человечество.
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и опять - с вытяжкой из мух, мышей и тараканов ?..
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Где они это говорят? кому? Они вообще про фуфломицины не говорили
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он ваще то японский,разработан в 2015 годы.тестировался на на группе заболевших в китае.результаты впечатляющие-ускоряет выздоровление раза в 3-4
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Скоро , чтобы жить , надо будет сделать 20 прививок , потом 50 , ... Нам уже 50 лет показывают фильмы о войне людей и мутантов .
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а каким боком прививки до мутантов? Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7556шо за кацапские многохромосомные байки?
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Просто COVID-19 посмотрит на этот цирк, да и помрет со смеху.Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7771
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...Итальянские инженеры спасли 10 людей, напечатав дефицитные клапаны для ИВЛ. Теперь им грозят судомПроизводитель медицинского оборудования пригрозил подать в суд на группу добровольцев в Италии, которая напечатала на 3D-принтере клапан для реанимационного оборудования, используемого для спасения зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Business Insider.
Обычно стоимость такого клапана составляет порядка 11 тысяч долларов, в то время как волонтерам удалось изготовить его всего за 1 доллар. Больница в Италии, столкнувшись с огромным наплывом тяжелых пациентов с COVID-19, израсходовала все клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких. Поставщик предоставить необходимое оборудование не смог.
Узнав о проблеме, сотрудники итальянской компании Isinnova Кристиан Фракасси и Алессандро Рамайоли предложили больнице свой 3D-принтер для изготовления копий клапана. Энтузиасты обратились к компании-поставщику с просьбой предоставить чертежи необходимой детали.
Следует отметить, что инженерам не только не предоставили чертежи, но и пригрозили судом за нарушение патентных прав. В итоге волонтеры самостоятельно сняли все замеры и изготовили три варианта клапана.
По состоянию на 14 марта копии клапанов использовались для лечения 10 пациентов, находившихся в критическом состоянии.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/366056-italjjanskie_inhenery_spasli_10_ljudej_napechatav_defitsitnye_klapany_dlja_ivl._teperj_im_grozjat_sudom
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Ублюдки какие эти финансовые воротилы!
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Уже больше 81, берём попкорн и кайфуем
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Можно тотализатор устроить -- чья вакцина и метода победит первой: Немецкая, американская, или канадская?
Я на немцев ставлю!

Все буде гаразд полюбє...
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Суки, они что, считают себя умнее Комаровского?!
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Проблема у тому що для переходу на массове виробництво потрібно багато часу яке включає розширене тестування. Тому очікувати ліки можливо лише у кінці цього року
🤔
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Серьёзные ребята разрабатывают вакцину. Удачи успеха!
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А что началось раньше , эпидемия или испытания ?
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Уважаемые учёные , вирусологи , сделайте заодно , пожалуйста , и вакцину от Зе-вируса . Иначе капец Украине . Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1589 .
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