 Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ВОЗ в Twitter.
Директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что испытание вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.
"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после того, как была передана генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию", - заявил глава ВОЗ.
При этом он отметил, что многочисленные испытания с использованием различных методов могут не дать четких и убедительных доказательств того, какие методы лечения на самом деле помогают спасти жизни.
Коломойский понял, что с репутацией Дубинского большой группы в ВР не получится, потому решил паралельно запустить Ткаченко и на этой "платформе" создать группу "Демократическая платформа" внутри "СН".
Наша группа работает по местам пассажиропотоков в Киеве. Средняя загруженность маршрутных такси - 120-140% от посадочной вместительности.
Аваков приехал в генпрокуратуру.
Обычно стоимость такого клапана составляет порядка 11 тысяч долларов, в то время как волонтерам удалось изготовить его всего за 1 доллар. Больница в Италии, столкнувшись с огромным наплывом тяжелых пациентов с COVID-19, израсходовала все клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких. Поставщик предоставить необходимое оборудование не смог.
Узнав о проблеме, сотрудники итальянской компании Isinnova Кристиан Фракасси и Алессандро Рамайоли предложили больнице свой 3D-принтер для изготовления копий клапана. Энтузиасты обратились к компании-поставщику с просьбой предоставить чертежи необходимой детали.
Следует отметить, что инженерам не только не предоставили чертежи, но и пригрозили судом за нарушение патентных прав. В итоге волонтеры самостоятельно сняли все замеры и изготовили три варианта клапана.
По состоянию на 14 марта копии клапанов использовались для лечения 10 пациентов, находившихся в критическом состоянии.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/366056-italjjanskie_inhenery_spasli_10_ljudej_napechatav_defitsitnye_klapany_dlja_ivl._teperj_im_grozjat_sudom
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Я на немцев ставлю!
Все буде гаразд полюбє...
🤔
Удачиуспеха!