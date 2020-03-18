 Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ВОЗ в Twitter.

Директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что испытание вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.

"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после того, как была передана генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию", - заявил глава ВОЗ.

При этом он отметил, что многочисленные испытания с использованием различных методов могут не дать четких и убедительных доказательств того, какие методы лечения на самом деле помогают спасти жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса: сегодня первый из 45 волонтеров получит экспериментальную дозу, - АР