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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1965) Минздрав (2307)

 Во время карантина будет продолжено оказание медпомощи пациентам нуждающимся в ней по жизненным показаниям, - Минздрав

Оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в ней по жизненным показаниям, во время карантина продолжится

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья в телеграме.

В сообщении отмечается: "В сети распространяется информация о том, что в связи с карантином в украинских больницах якобы прекратится оказания медицинской помощи, в том числе при родах или онкопациентам.

Министерство здравоохранения Украины уверяет, что эта информация не соответствует действительности. Все медицинские услуги, непредоставление которых несет серьезный риск для жизни и развития жизнеугрожающих состояний или может привести к развитию критических состояний, должны предоставляться в полном объеме и своевременно.

В свою очередь, МЗ Украины направило в регионы рекомендации по отсрочке плановых операций и предоставления других медицинских услуг для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

Подробнее информации только из надежных и проверенных источников".

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Источник: https://censor.net.ua/n3182535
 
 
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Идиоты, да нах кому упали ваши "рекомендации"?
ВЫ ОСТАНОВИЛИ ТРАНСПОРТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.
Этого достаточно, чтоб прекратилось промышленное производство, операции, торговля и т.п.
Просто надо перестать ездить
Просто люди не могут добраться до работы - и все остановилось.
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Да дайте, нарешті, бубочкє 100 днів! І епоха гідн... бідності закінчеться!! Разом з грошми і економікою. Не заважайте...
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Так царь сказал . Как же его понять , если он постоянно несёт хрень ?
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Кіт Вчений

Совки мають використовувати для самоізоляції від вірусу синю ізоляційну стрічку

Во время карантина будет продолжено оказание медпомощи пациентам нуждающимся в ней по жизненным показаниям, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3584
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Кто будет помогать, если медсестры увольняются? Еще день-два и все будут сидеть по домам. И что тогда? Ото лишь бы сказать...
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