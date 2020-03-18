EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Здоровье
  4220  21
Материалы по теме:
Все про:Нежин (35) Черниговщина (627) Прокопенко Андрей (1) COVID-19 (1155)

 В Нежине зафиксировано обоснованное подозрение на коронавирус, – глава Черниговской ОГА Прокопенко

В Нежине (Черниговская область) недавно вернувшаяся из Италии женщина обосновано подозревается в заражении коронавирусом.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в Черниговской области есть первое обоснованное подозрение на коронавирус. Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставлена женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием", - написал Прокопенко.

Глава ОГА рассказал, что по имеющейся информации, женщина недавно вернулась из Италии.

"Врачи осуществляют все мероприятия согласно утвержденному алгоритму действий. Осуществлен забор анализов, которые направлены в референс-лаборатории в Киеве для проведения теста на COVID-19. Пациентку изолировали в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь", - заявил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области в самоизоляции находятся 15 полицейских, контактировавших с зараженными коронавирусом, - замминистра МВД Геращенко

"Всеми службами области проводятся соответствующие меры по противодействию распространению коронавируса. В области для обеспечения лечения инфекционных больных функционирует 15 инфекционных отделений на 427 коек", - сообщил Прокопенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3182531
 
 
 Топ комментарии
 
Меня поражает беспечность наших людей.
Ну ладно, в Италии, Польше ... люди работали.
Но, когда в мире ширится неизвестная опасная зараза, лететь на отдых, с детьми малыми, а потом хаять власть...
Не понимаю я таких людей.
 показать весь комментарий
 
шо за ментовские обороты "обоснованное подозрение"? В Нежине зафиксировано обоснованное подозрение на коронавирус, – глава Черниговской ОГА Прокопенко - Цензор.НЕТ 1919
или это аваков подозревает?
а може глава ЧОГА происхождением из ментов?
 показать весь комментарий
 
йохана зедрисня!
в рефернсні лабораторії у Києві!
ми гатови к епідемії!
шоб ви повсралися, кловани!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мартин Брест Для молодих і більш менш здорових вірус не страшний.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен. А если моей матери 75 и у нее целый "букет" диагнозов?!...отож.
 показать весь комментарий
 
О-о, андрюша (наш начальник цеха если что), ховайся
 показать весь комментарий
 
 
Сравнить наших медиков в их "дождевиках" и целофановых "бахилах" и китайских в "космических костюмах" - обнять и плакать: земля и небо. В Нежине зафиксировано обоснованное подозрение на коронавирус, – глава Черниговской ОГА Прокопенко - Цензор.НЕТ 1174
 показать весь комментарий
 
Только ли в этом разница?
И когда мы скатились до этого?
Раньше, ведь, мы жили ничем не хуже их.
 показать весь комментарий
 
шо за ментовские обороты "обоснованное подозрение"?
или это аваков подозревает?
а може глава ЧОГА происхождением из ментов?
 показать весь комментарий
 
 
йохана зедрисня!
в рефернсні лабораторії у Києві!
ми гатови к епідемії!
шоб ви повсралися, кловани!
 показать весь комментарий
 
 
Повсыратыся? Так бумаги жопной уже нет!
 показать весь комментарий
 
Зелені дебіли давно ******** коли вірус зайшов до нас..тому зараз беснуються..все набагато гірше.. Замість того щоб забезпечити доставку медперсоналу в лікарні вони виділяють кошти сабакову на маски. Повна срака вибачте.
 показать весь комментарий
 
 
А чему удивляться если **** зеленая со всего мира людей свозит и распускает без карантина по всей стране? Уже несколько десятков тысяч за народные деньги позавозили.. Каждый - потенциальный носитель. Еще пару недель и счет пойдет на тысячи...
 показать весь комментарий
 
 
Меня поражает беспечность наших людей.
Ну ладно, в Италии, Польше ... люди работали.
Но, когда в мире ширится неизвестная опасная зараза, лететь на отдых, с детьми малыми, а потом хаять власть...
Не понимаю я таких людей.
 показать весь комментарий
 
 
Заглянув в будущее, вижу следующее...*)
Из этой вирусно-экономической халэпы, с наименьшими потерями выйдут две европейские страны -- Германия и Беларусь. Которые, как земля и небо отличаются...
...такой вот будет нонсенс...
 показать весь комментарий
 
...я глубже в Будущее не заглядывал...*)
 показать весь комментарий
 
Ну і звичайно що після повернення із Італії ця жінка не самоізолювалась, а встигла навістити родичів, церкву, всі ніжинські магазини і десяток друзів. "Нехай з епідемією бореться влада, а я не буду нічого робити і сподіватись що все минеться"
 показать весь комментарий
 
 
З Борисполя до Ніжина ще треба доїхати, мабуть їхала автобусом, сякалася в платочок.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх