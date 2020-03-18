 В Нежине зафиксировано обоснованное подозрение на коронавирус, – глава Черниговской ОГА Прокопенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в Черниговской области есть первое обоснованное подозрение на коронавирус. Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставлена женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием", - написал Прокопенко.

Глава ОГА рассказал, что по имеющейся информации, женщина недавно вернулась из Италии.

"Врачи осуществляют все мероприятия согласно утвержденному алгоритму действий. Осуществлен забор анализов, которые направлены в референс-лаборатории в Киеве для проведения теста на COVID-19. Пациентку изолировали в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь", - заявил чиновник.

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"Всеми службами области проводятся соответствующие меры по противодействию распространению коронавируса. В области для обеспечения лечения инфекционных больных функционирует 15 инфекционных отделений на 427 коек", - сообщил Прокопенко.