 Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала сооснователь общественной инициативы "Быть рядом" Анна Карашивская.

Она отметила: "Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, сбрасывались наличными на оплату такси медсестрам отделения. Все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и собираются увольняться уже с понедельника".

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