 Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала сооснователь общественной инициативы "Быть рядом" Анна Карашивская.
Она отметила: "Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, сбрасывались наличными на оплату такси медсестрам отделения. Все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и собираются увольняться уже с понедельника".
Это действительно решение проблемы, а эти с*ки директору укрпочты по 2млн платят!!!!
Депутаты имеют личные автомобили.
А толку от нынешних депутатов меньше чем от пекарей или электомонтёров.
5 год ·
У меня в последнее время абсолютно стойкое ощущение, что в окружении Владимира Александровича есть какой-то человек, который над ним просто откровенно издевается. Со скуки. "А давай скажем дурачку про десять человек в маршрутке?" А давай. В итоге ослик все это озвучивает своим собственным ротом по телевизору, попутно признаваясь, что это он убил Эрику, тем самым переводит все стрелки на себя, выставляя себя и дурачком и, главное, генератором этого решения, на следующий день происходит ровно то, что не могло не произойти - очередины и битком забитые бусики друг у друга на головах без масок - и Президент страны, не отдупляющий реальности, с самого утра получает такой негатив в рейтинг, что держи меня семеро.
При том, что ответственный за транспорт вообще ни разу ни он, вот что интересно.
А кто-то за его спиной, кого он совсем недавно хотел сожрать и скинуть с власти, поставив на его место своего человека, и еще один, кто "слишком заигрался в провокации", сидит, и потирает руки, получая политический профит.
Как на ровном месте в очередной раз получить ворох **** за шиворот ничего не сделав.
Где там все эти дурачки-то, которые вчера у меня в комментах до усрачки доказывали мне, что никто никуда не поедет и все будет пусто и ровно?
Ау. Идиотики. Вы где?
Благодарите еще бога, что сейчас плохая погода.
Пройдет неделя, все окончательно забьют болт на этот недо-карантин, выйдет солнышко - давайте подумаем, куда весной ломанет на шашлыки весь оставшийся в городе не уехавший на дачи миллион человек во время трехнедельного внепланового отпуска при условии, что протяженность пляжей в Киеве составляет - ну фиг знает, на глаз так примерно пару десятков километров?
Вы острова закрыли, алле, стратеги гениальные?
Расскажите Владимиру Александровичу про Гидропарк.
Приземлите кто-нибудь правительство на Плюк уже, родной.
Надо ли закрывать метро, если вы приняли тактику карантина? Да без вопросов. Однозначно надо.
Только беда в том, что полу-карантин - не карантин. Он не работает. Не сработает эта хрень, если просто закрыть метро, и не закрывать больше ничего. Не будут в таком городе, как Киев, люди сидеть у себя по квартирам исключительно из чувства доброй воли.
Запрет на выход из микрорайона. Запрет на автомобильное передвижение. Запрет такси. Запрет общественного транспорта. Полиция на перекрестках. В магазин раз в три дня. Чаще - штраф. Без маски - штраф. Вот тебе аккордион - пой песни на балконе. Мы поедем, мы помчимся. Ну, короче, как везде.
Либо так. Либо никак.
Либо снимаем трусы.
Либо надеваем трусы.
С трусами на коленках ни туда, ни сюда - неа, так не сработает.
По десять человек в бусике, блин.
Ой. Почему толпы на остановках и пробки на мостах?
Кто бы мог подумать.
Истинно вам говорю. Это заговор.
Ну, просто, человек, способный ездить на велосипеде, не может творить такую ***** от чистого сердца.
Настасья@nastusia001 4 ч
Шоб вам ****** все життя їздити в маршрутці «Академмістечко - Лісова»
До скону
Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, которого цитирует ЦТС.