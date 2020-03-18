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 Общество, Здоровье
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 Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро

В некоторых больницах Киева медицинские сестры, живущие как правило в Киевской области, пишут заявления на увольнения, в связи с тем, что с закрытием метро не могут добираться на работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала сооснователь общественной инициативы "Быть рядом" Анна Карашивская.

Она отметила: "Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, сбрасывались наличными на оплату такси медсестрам отделения. Все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и собираются увольняться уже с понедельника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3182530
 
   
 Топ комментарии
 
Что и требовалось доказать. Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создал в Харькове, Киеве и Днепре армагедон.
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пусть их Зеленский на своем кортедже на работу из области возит.
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Интересно, а что будет, если вообще ВСЕ будут сидеть дома? Те, кто обслуживает водоканалы и электросети, кто ухаживает за больными и роженицами, кто печет хлеб и стоит у конвейера... У меня такое впечатление, что когда сделали ограничение на проезд в транспорте, об этом вообще не подумали. Ладно, мусоросборники закрыли. Правильно. Метро зачем? А что, если завтра вдруг необходима будет то ли помощь, то ли какой продукт питания, который продают на бругом берегу Днепра в Киеве? КАК туда добраться?? Очень хотелось бы, что этот самый продукт или помощь вдруг нужны будут кому-то из высшего эшелона власти. Чтобы ЕГО ЭТО коснулось. А пока лбами буквально сталивают людей. Власть нас всех взяла на измор. Ко всем проблемам добавляют еще и еще... как масла в огонь!(((((
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люди не подумали когда голосовать пришли, а всё остальное это просто следствие
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браво! причем, если будут такие зарплаты многие радостно побегут работать, вернутся из других бизнесов, кто ушел и т.п.
Это действительно решение проблемы, а эти с*ки директору укрпочты по 2млн платят!!!!
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А чого так мало, давайте вже по мільйону, їх же силою в медсестри записували, вони ж не знали ,що люди хворіють інфекційними хворобами.
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Ну так до понедельника за отказ от выхода на работу можно и прогулы заработать и статью в трудовую. И от собираются до написания реальной заявы еще могут и передумать .
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Пора задействовать депутатский автопарк.
Депутаты имеют личные автомобили.
А толку от нынешних депутатов меньше чем от пекарей или электомонтёров.
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Гірше дебілів при владі можуть бути лише зебіли які їх обрали.
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Выбрали мера.!!! Ему же на ринге все мозги поотшибали! ПРидуркм! Киев оставить без метро-это смерть!Спасти 5 человек а загубить жизни тысяч!!Дебилоиды!!!
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Нет, мозги отбили 73% избирателей. Потому что именно шмаркля решила закрыть метро.
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А шо там социлоги молчат . Альо ,, спите что ли ? .Давай новые рейтинги Зе - в студию Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро - Цензор.НЕТ 333 ..!!! Или вас тоже закрыли на карантин ,, от греха подальше .. !? .
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Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро - Цензор.НЕТ 8305Аркадий Бабченко
5 год ·

У меня в последнее время абсолютно стойкое ощущение, что в окружении Владимира Александровича есть какой-то человек, который над ним просто откровенно издевается. Со скуки. "А давай скажем дурачку про десять человек в маршрутке?" А давай. В итоге ослик все это озвучивает своим собственным ротом по телевизору, попутно признаваясь, что это он убил Эрику, тем самым переводит все стрелки на себя, выставляя себя и дурачком и, главное, генератором этого решения, на следующий день происходит ровно то, что не могло не произойти - очередины и битком забитые бусики друг у друга на головах без масок - и Президент страны, не отдупляющий реальности, с самого утра получает такой негатив в рейтинг, что держи меня семеро.
При том, что ответственный за транспорт вообще ни разу ни он, вот что интересно.
А кто-то за его спиной, кого он совсем недавно хотел сожрать и скинуть с власти, поставив на его место своего человека, и еще один, кто "слишком заигрался в провокации", сидит, и потирает руки, получая политический профит.
Как на ровном месте в очередной раз получить ворох **** за шиворот ничего не сделав.
Где там все эти дурачки-то, которые вчера у меня в комментах до усрачки доказывали мне, что никто никуда не поедет и все будет пусто и ровно?
Ау. Идиотики. Вы где?
Благодарите еще бога, что сейчас плохая погода.
Пройдет неделя, все окончательно забьют болт на этот недо-карантин, выйдет солнышко - давайте подумаем, куда весной ломанет на шашлыки весь оставшийся в городе не уехавший на дачи миллион человек во время трехнедельного внепланового отпуска при условии, что протяженность пляжей в Киеве составляет - ну фиг знает, на глаз так примерно пару десятков километров?
Вы острова закрыли, алле, стратеги гениальные?
Расскажите Владимиру Александровичу про Гидропарк.
Приземлите кто-нибудь правительство на Плюк уже, родной.
Надо ли закрывать метро, если вы приняли тактику карантина? Да без вопросов. Однозначно надо.
Только беда в том, что полу-карантин - не карантин. Он не работает. Не сработает эта хрень, если просто закрыть метро, и не закрывать больше ничего. Не будут в таком городе, как Киев, люди сидеть у себя по квартирам исключительно из чувства доброй воли.
Запрет на выход из микрорайона. Запрет на автомобильное передвижение. Запрет такси. Запрет общественного транспорта. Полиция на перекрестках. В магазин раз в три дня. Чаще - штраф. Без маски - штраф. Вот тебе аккордион - пой песни на балконе. Мы поедем, мы помчимся. Ну, короче, как везде.
Либо так. Либо никак.
Либо снимаем трусы.
Либо надеваем трусы.
С трусами на коленках ни туда, ни сюда - неа, так не сработает.
По десять человек в бусике, блин.
Ой. Почему толпы на остановках и пробки на мостах?
Кто бы мог подумать.
Истинно вам говорю. Это заговор.
Ну, просто, человек, способный ездить на велосипеде, не может творить такую ***** от чистого сердца.
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Той *забугорний юда * тільки і вміє підззявкувати Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро - Цензор.НЕТ 1005 ..Злиняв з Україн то хай хош не смердить ..А то як ригиваняльний Шарій став !
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Настасья@nastusia001 4 ч

Шоб вам ****** все життя їздити в маршрутці «Академмістечко - Лісова»
До скону
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Тут недавно человек убил себя. А шо делать, он не может полететь на луну.
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Городская власть Киева разрабатывает план спецмероприятий, чтобы столичный метрополитен возобновил свою работу, но с некоторыми ограничениями.
Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, которого цитирует ЦТС.
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Кстати все медики военнообязаные так что спешат разбежаться пока их принудительно не заставил работать.
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Хай краще звільняються і йдуть собі з Богом, якщо, зіткнувшись з першою ж проблемою, хочуть втекти з тонучого корабля і кинути людей напризволяще. Значить це не їх місце....
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Шмыгаль говорит, что до конца карантина метро не пустят. Дескать именно из-за метро экспотенциальный рост эпидемии в Испании и Британи. 1) Как он может это доказать? специалист? 2) А если карантин продлят на месяц, два, четыре? 3) В таком виде, как организовано движение наземного транспорта этот транспорт в 100 раз опаснее метро 4) Кто мешает ограничить вход пассажиров на станции метро силами полиции (порционно, после отхода очередного поезда, например, по 150 человек - по 30 на вагон) - это сделать гораздо проще, чем контролировать число пассажиров в наземном транспорте? Шмыгаль и прочие опаснее коронавируса. Он хочет, чтобы потом действительно кто-то доказал, что вспышка эпидемии началась из-за переполненных автобусов и троллейбусов?
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