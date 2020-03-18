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 Власти Киева разрабатывают план, чтобы запустить работу метро с ограничениями, - секретарь Киевсовета Прокопив

Городская власть Киева разрабатывает план спецмероприятий, чтобы запустить работу метро, ​​но с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське 

Он отметил, что метрополитен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Также Прокопив добавил, что в столице существует еще одна проблема. Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. "Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Карантин без метро: забитые маршрутки и очереди на остановках. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182525
 
   
 Топ комментарии
 
Виталя за день понял, сколько кривогожскому нарколыге надо времени, пока не понятно
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Вау! А шмаркля вибачатися буде сам чи комусь делегує повноваження? Власти Киева разрабатывают план, чтобы запустить работу метро с ограничениями, - секретарь Киевсовета Прокопив - Цензор.НЕТ 9191
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Виталя за день понял, сколько кривогожскому нарколыге надо времени, пока не понятно
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ВР на каникулах, кто закон переголосовывать будет?
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какой закон вы о чем.. причем тут закон.... это полномочия КГА и местных органов и вменяемости а не плясать под дудку придурковатых зеленских и онным с ним же...
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Так Гепа в Харькове пытался сопротивляться, я не его фанат, но мозги у него есть, так его судом застращали и заставили вырубить метро. В Харькове такая же жопа.
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Как и с масками ! Стырили из резерва ,загнали на лево, теперь думают ,где купить
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Не, они теперь всех убеждают, что вирус страшен но маски не нужны.
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это - постановление Кабмина, а не голосование ВР.
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Девять месяцев назад мы говорили, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский не способен управлять государством по целому ряду интеллектуальных и психологических причин.

Но наш голос утонул в радостном реве обманутых идиотов....
Шесть месяцев назад мы говорили что выбранное Зеленским и избранное послушным ему парламентским большинством правительство - это кучка бездарных дилетантов не имеющих никакого понятия о принципах управления государством и функционировании экономики.
Но наш голос не был услышан. "Экономисты и специалисты" всех мастей и оттенков обсуждали перспективы 40-процентного роста ВВП.
Два месяца назад мы предупреждали, что эпидемия обязательно придет и к ней нужно уже готовится.
Но наш голос не был услышан. Все т.н. "СМИ" радостно штамповали сообщения власти "В Украине нет диагностированных случаев заболевания COVID-19"
На сегодняшний день мы имеем
1. Перепуганного, ничего не понимающего президента, который мечется от одного советника к другому.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику в этот тяжелый для страны момент.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.
Услышьте нас сейчас.
Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и покорного ему большинства в парламенте представляющего его партию "Слуга народа". Других причин кризиса - нет.
Единственным методом преодоления кризиса является отстранение их от власти, роспуск парламента, избрание нового состава парламента и парламентский\референдумный импичмент президенту.
Друuого пути нет ...
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Правильно конечно, но немного упрощенно. Это не Зеленский, он ширма. Это те кто организовал и финансировал всю эту многолетнюю манипуляцию общественным сознанием, это умные люди, враги Украины, которым нужно это государство уничтожить.
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зебилы управляют страной по принципу - а что будет если нажать эту кнопку ?
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В 1986 году такие же "герои-экспериментаторы" жахнули Чернобыль - до сих пор отхаркиваемся из-за них. Теперь - вот эти идиоты-"кухарки". Влада Києва розробляє план, щоб запустити роботу метро з обмеженнями, - секретар Київради Прокопів - Цензор.НЕТ 1406
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А чего вы хотели. "Совок" во многих мозгах неистребим.
Только вот не понимаю, откуда этот совок у нынешних,
бо когда он начал уже разваливаться, большинство нынешних
ещё мутной каплей на папином конце висело... Влада Києва розробляє план, щоб запустити роботу метро з обмеженнями, - секретар Київради Прокопів - Цензор.НЕТ 5264
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Вау! А шмаркля вибачатися буде сам чи комусь делегує повноваження? Власти Киева разрабатывают план, чтобы запустить работу метро с ограничениями, - секретарь Киевсовета Прокопив - Цензор.НЕТ 9191
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Оно опять на недельку спрячется, а потом появится как ни в чем не бывало.
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Гиганты мысли, какой прорыв, сколько нужно, месяц, два? Или повесить кого то на столбе?
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Читайте умные советы , если своих мозгов нет
ua 18c49ed2
Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создал коллапс.
18.03.2020 17:47
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Elena Mikhailova@ElenaMikhailova 33 мин

Это метро #Торонто
Работает, как часы!
Народу мало.
Я одна в маске.

Влада Києва розробляє план, щоб запустити роботу метро з обмеженнями, - секретар Київради Прокопів - Цензор.НЕТ 7059
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Сначала тормознуть, потом героически вернуть на место.
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Заметь, это у них такой метод работы, так во всем.
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Я давно и всюду утверждаю, что государственная машина (пофиг где, в Украине или Штатах), это чудовищно неповоротливый механизм, обладающий вдобавок огромной бюрократической инерцией.
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Заметь, метро отключили только у нас, чем это можно обьяснить?
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Ортодоксальностью. Быть святее папы римского. У них сказали одевать маски-наши хотят тотально всех одеть, невзирая на отсутствие возможностей. Тупой копипастинг с чужих решений.
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Думаю нет. У власти случайные люди, не умеющие просчитать ход событий даже на шаг вперед, а за их спинами, хитрые враги, для которых чем хуже тем лучше, которые нашептывают что делать. Ну и тупое монобольшинство что жмет кнопки.
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Правительство Гройсмана поступило бы так же, кто там у них открывал автобусную остановку с перерезанием ленточки, а сам Гройсман собирался встречь баржи с кавунами из Херсона?Бюрократы, с которыми и враги не нужны.
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Не знаю, Гройсман такой херни не сделал бы, хотя чего теперь то, где тот Гройсман...
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отлично!
одного дня хватило для наглядности...сколько дней понадобиться для "разрабатывают" ???
неужели это так трудно было предвидеть??? а все потому...что "теория" всегда отличается от "на практике"... а мыслить-думать кое-кому не дано...физиологически!!!
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мозги остались на шоу 95 квартала и полностью атрофировались. у Зебени есть юристы Качура, Богдан, новая Бенядиктова и др. неужели они не подсказали ему - нельзя так делать - закрывать метро. хотя они-то не ездят на метро, популизм и шоу забили всем мозги.
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Нечего было изначально слушать Зелюковича и кабминовских дегенератов.
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🤢🤡💩🐲🦠»янелох» из погорелого🎪 шапито,как всегда угадилось,пошёл вон 🧹🚫
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ВРУБАЙТЕ С КОРОТКИМ ИНТЕРВАЛОМ, ****** ВЫ БЕЗМОЗГЛЫЕ
Власти Киева разрабатывают план, чтобы запустить работу метро с ограничениями, - секретарь Киевсовета Прокопив - Цензор.НЕТ 4380
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The Guardian (Wed.18 Mar. 2020) - "Клинические испытания японского лекарства «Favipiravir» («Фавипиравир») в Китае показали его эффективность в борьбе с новым видом коронавируса (Covid-19).
Препарат, созданный в Японии в 2014 году и используемый для лечения новых штаммов гриппа, оказался эффективным для пациентов с коронавирусом. Чжан Синьминь, представитель китайского министерства науки и техники, заявил, что фавипиравир, разработанный дочерней компанией Fujifilm, дал обнадеживающие результаты в клинических испытаниях в Ухане и Шэньчжэне с участием 340 пациентов. «Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении».
По словам Джанга, при использовании лекарства Favipiravir процесс выздоровления при нетяжёлых случаях заболевания сокращается с 11 до 4 дней, а период высокой температуры снизился с 4,2 дней до 2,5. Также он указал, что у данного препарата нет значимых побочных эффектов."
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/japanese-flu-drug-clearly-effective-in-treating-coronavirus-says-china

Власти Киева разрабатывают план, чтобы запустить работу метро с ограничениями, - секретарь Киевсовета Прокопив - Цензор.НЕТ 1088
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****....це ж спочатку потрібно було зробити х*йню,гіпотетично заразити сотні а може й тисячі людей,щоб потім почати думати і розробляти плани.... Мразота 73% щоб ви курvи в пеклі варились в окремих казанах за те, що з країною зробили.
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Отлично! Сначала создают проблему, а потом пытаются ее решить. Одним словом - зебилы!
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да, это будет новая идеология у политологов, изучать будут в ВУЗАХ - "клоунизм".
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справедливости ради-это не они создавали проблему,а зелебобики.а киевсовет уже пытается ее решить Власти Киева разрабатывают план, чтобы запустить работу метро с ограничениями, - секретарь Киевсовета Прокопив - Цензор.НЕТ 8290
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Коммуняки они все!

...зебилизм, это одна из вариаций, просто...
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ну да...ограниченные билеты на самолеты тоже начали продавать
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як вони собі уявляли людям добіратися на роботу, коли роботу не закривають? прибацана влада.
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В настоящее время самым большим очагом болезни в Германии является Гамбург. Там на 100 000 жителей приходится 8,8 больных, сообщил Институт Роберта Коха (RKI) во вторник, 17 марта. На втором месте земля Северный Рейн-Вестфалия и Бремен (7,8 больных на 100 000 человек), на третьем - Берлин (7,1 больных на 100 000 человек), далее следует Бавария (6,1 больных на 100 000 человек). Наименьшие очаги вируса в Тюрингии (1,7 больных на 100 000 человек) и Саксонии-Ангальт (1,8 больных на 100 000 человек).
И всё ездит и ходит!

...но обязательно надо изобрести украинский самокат, бо с велосипедом не склеилося, обломалось...
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И немцы при деньгах, у них нет дыры в бюджете и падения производства...
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...а ещё, немцы две мировых войны устроили, в которых проиграли, половина Германии была почти 50 лет под совковой оккупацией, и куча потребителей социальной помощи -- дармоедов -- имеется...
Территория маленькая, плотность населения большая, эпидемия в наличии.

...море причин быть хуже Украины.
Унд?
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Очевидные вещи говорите, что мне сказать? У них нет общей границы с кацапстаном, и на 73% ватного населения.
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Та есть тут всё! -- и русских полно, и вата всех сортов и национальностей, магазины выгребает до плинтуса...
И панику боты раздувают: В интернете, особенно в мессенджере WhatsApp, пользователи сейчас активно распространяют голосовое сообщение, в котором женщина призывает закупать товары, так как с понедельника, якобы закроют все магазины Aldi. Автор сообщения утверждает, что получила эту информацию из «проверенного источника».
В сообщении, которым пользователи активно делятся между собой, женщина рассказывает о том, что с понедельника все филиалы дискаунтера Aldi закроют. Об этом якобы уже предупредили всех сотрудников. Представители Aldi официально опровергли эту информацию: «То, о чем там говорится, неправда, мы отрицаем все это. Наши магазины будут работать в обычном режиме. Мы хотим быть доступными для наших клиентов и выполнять нашу задачу по снабжению».
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Кацапы на пропаганду выделяют большие деньги, она работает.
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Вот тут Украина и Германия похожи! -- вы правы...
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Ну у них всё будет в порядке, потому что Дойчлянд юбер аллес у них по факту, а не на словах.
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Настасья@nastusia001 4 ч

Шоб вам ****** все життя їздити в маршрутці «Академмістечко - Лісова»
До скону
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Та шо тут думать , пускать в метро по 2 человека , как в магазины . И шоб на один вагон было не больше 10 пассажиров ,, как в трамвае . И всех то делов. Власти Киева разрабатывают план, чтобы запустить работу метро с ограничениями, - секретарь Киевсовета Прокопив - Цензор.НЕТ 1043 .
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Я против ! Закрыли так закрыли. Пусть нарид будет злее, умрет пару тысяч и рейтинги рухнут ниже плинтуса.
Будет урок, что думать с.ука надо, и нариду и его слугам.
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Блин, походу Украина это самолёт в котором пилоты бухие в хлам, умственно отсталые клоуны
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Вот заставь дурака Богу молиться....
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Это нам досталось ещё от совка. Не искать лёгких путей, а самим создавать себе трудности, а затем, мужественно их преодолевать.
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Педалик начал петь в унисон клоуну чтоб тот с работы не попер.
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Виталик избранный мер. Никакой клоун не имеет полномочий его попереть с работы.Подвинуть они его попытались, да не вышло.
А меров избирает население.
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запустить работу метро с ограничениями..

То есть метро ездить будет... но останавливаться не будет.
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Я не понимаю, какие проблемы большинству взять оплачиваемый отпуск на месяц? Остаться в транспорте должны только те, от кого зависит жизнь города: врачи, персонал ЖКХ, спасательные службы, полиция, рабочие непрерывного производства. Но это процентов 20% от населения города. Ну есть ещё те кто торгует на рынке.

Программисты, дизайнеры, etc вообще могут дома работать.
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А колбаса, молочка ,хлеб откуда в магазинах появится ????? Предприятия никто не останавливал .
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Это те от кого зависит жизнь города. Конечно, я не перечислил все такие профессии. Я уверен, что жизнь города Киева обеспечивает процентов 20% населения. Вот зачем на работу ехать архитекторам, продавцам сотовых и авто? Ну и т.д.
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А сначала подумать, а потом сделать было слабо?
Нужно было сразу просчитать, что транспорт должен быть доступен для работников и служащих предприятий и учреждений критической инфраструктуры. Врачи, пожарники, коммунальщики. Банально вход в то же метро только по служебным удостоверениям.
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Подумать...и зеленое стадо это не совместимо...
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я бы еще ввел кратность захода. Например 1 человек в 2 минуты. И по громкоговорителям рек-ии распределится на платформе, вагонах и эскалаторе.
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Зеленое стадо в силу своего врожденного скудоумия работает по принципу научного тыка..как обезьяна перед лотком с кормом и тремя кнопками...повезет не повезет...
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Я не могу понять - а чего народ терпит?
и сколько ещё терпеть будет?
чего на майдан не выходит?
ведь всё равно с такой медициной коронавирус
свой процент возьмет.
Василий Алибабаевич из Джентельменов Удачи говорил: -
- И я за какой-то паршивый четырнадцать лет эта гадюка терпеть буду?
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Отключение метро - это не дурость зе-дебилов, это умышленная работа зе-гнид на моксву...

ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.

Внутренний документ Евросоюза утверждает, что это вписывается в более широкую стратегию Москвы, цель которой - дестабилизировать Европу, ввергнув в панику и хаос.
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Толку с этого! Виталя из той же самой "отшибленной на голову" группы дилетантов. Ну вот как запуск метро сам по себе уменьшит риски если нужно сокращать скопление народа? Разумнее было бы отправить на карантин учащихся (перевести на дистанционное обучение), отправить на карантин работающих из груп риска (пенсионеров, старше 50 лет, легочников, туберкулезников, и т.п.), перевести на дистанционную работу всех кого возможно - бухгалтеров, логистов, и всех кто может выполнять работу на дому) и паралельно увеличить интенсивность транспортного движения дабы уменьшить количество пассажиров в салонах. "Зеленый коллапс" принесет в сотни и тысячи раз худшие последствия для населения которое и так живет от зарплаты до зарплаты.
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Спочатку влаштували транспортний хаос, а потім почали "розробляти план".
Конгєніально! )))
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Если коронавирус подвинет Коломоского, Кучму и Ахметова,
то этому вирусу надо будет поставить золотой памятник на месте бабы из нержавейки.
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А У МіНЯ ЙЄСТЬЧЬО СТОЛЬКО іНТЄРЄСНИХ іДЄЙ ОСТАЛОСЬ!!!
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Мда, печально это все. Ребята сначала делают, потом думают, как исправить ситуацию.
Что такое причинно-следственная связь на ускоренных курсах обучения в Трускавце им не рассказали, видимо.
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Они там все чокнутые. Вместо того чтобы просто признаться, что закрытие метро было ошибкой, они все равно держат палец в жοπе и говорят, что не всё было так адназначно.
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больной на голову премьер так и не понял что закрыв метро ог усугубил ситуацыю в 10 раз - этот орел нам еще в экономике такого накерует!!! ну что зебилы начинает до вас доходить что вы "по приколу" натворили ?
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Во власти у нас наверное остались только дебилы и слуги дебилов.
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