 Власти Киева разрабатывают план, чтобы запустить работу метро с ограничениями, - секретарь Киевсовета Прокопив

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське
Он отметил, что метрополитен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Также Прокопив добавил, что в столице существует еще одна проблема. Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. "Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", - отметил он.
Но наш голос утонул в радостном реве обманутых идиотов....
Шесть месяцев назад мы говорили что выбранное Зеленским и избранное послушным ему парламентским большинством правительство - это кучка бездарных дилетантов не имеющих никакого понятия о принципах управления государством и функционировании экономики.
Но наш голос не был услышан. "Экономисты и специалисты" всех мастей и оттенков обсуждали перспективы 40-процентного роста ВВП.
Два месяца назад мы предупреждали, что эпидемия обязательно придет и к ней нужно уже готовится.
Но наш голос не был услышан. Все т.н. "СМИ" радостно штамповали сообщения власти "В Украине нет диагностированных случаев заболевания COVID-19"
На сегодняшний день мы имеем
1. Перепуганного, ничего не понимающего президента, который мечется от одного советника к другому.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику в этот тяжелый для страны момент.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.
Услышьте нас сейчас.
Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и покорного ему большинства в парламенте представляющего его партию "Слуга народа". Других причин кризиса - нет.
Единственным методом преодоления кризиса является отстранение их от власти, роспуск парламента, избрание нового состава парламента и парламентский\референдумный импичмент президенту.
Друuого пути нет ...
Только вот не понимаю, откуда этот совок у нынешних,
бо когда он начал уже разваливаться, большинство нынешних
ещё мутной каплей на папином конце висело...
Та то він пожартував!
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Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создал коллапс.
18.03.2020 17:47
Elena Mikhailova@ElenaMikhailova 33 мин
Это метро #Торонто
Работает, как часы!
Народу мало.
Я одна в маске.
одного дня хватило для наглядности...сколько дней понадобиться для "разрабатывают" ???
неужели это так трудно было предвидеть??? а все потому...что "теория" всегда отличается от "на практике"... а мыслить-думать кое-кому не дано...физиологически!!!
Препарат, созданный в Японии в 2014 году и используемый для лечения новых штаммов гриппа, оказался эффективным для пациентов с коронавирусом. Чжан Синьминь, представитель китайского министерства науки и техники, заявил, что фавипиравир, разработанный дочерней компанией Fujifilm, дал обнадеживающие результаты в клинических испытаниях в Ухане и Шэньчжэне с участием 340 пациентов. «Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении».
По словам Джанга, при использовании лекарства Favipiravir процесс выздоровления при нетяжёлых случаях заболевания сокращается с 11 до 4 дней, а период высокой температуры снизился с 4,2 дней до 2,5. Также он указал, что у данного препарата нет значимых побочных эффектов."
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/japanese-flu-drug-clearly-effective-in-treating-coronavirus-says-china
...зебилизм, это одна из вариаций, просто...
И всё ездит и ходит!
...но обязательно надо изобрести украинский самокат, бо с велосипедом не склеилося, обломалось...
Территория маленькая, плотность населения большая, эпидемия в наличии.
...море причин быть хуже Украины.
Унд?
И панику боты раздувают: В интернете, особенно в мессенджере WhatsApp, пользователи сейчас активно распространяют голосовое сообщение, в котором женщина призывает закупать товары, так как с понедельника, якобы закроют все магазины Aldi. Автор сообщения утверждает, что получила эту информацию из «проверенного источника».
В сообщении, которым пользователи активно делятся между собой, женщина рассказывает о том, что с понедельника все филиалы дискаунтера Aldi закроют. Об этом якобы уже предупредили всех сотрудников. Представители Aldi официально опровергли эту информацию: «То, о чем там говорится, неправда, мы отрицаем все это. Наши магазины будут работать в обычном режиме. Мы хотим быть доступными для наших клиентов и выполнять нашу задачу по снабжению».
Настасья@nastusia001 4 ч
Шоб вам ****** все життя їздити в маршрутці «Академмістечко - Лісова»
До скону
Будет урок, что думать с.ука надо, и нариду и его слугам.
А меров избирает население.
То есть метро ездить будет... но останавливаться не будет.
Программисты, дизайнеры, etc вообще могут дома работать.
Нужно было сразу просчитать, что транспорт должен быть доступен для работников и служащих предприятий и учреждений критической инфраструктуры. Врачи, пожарники, коммунальщики. Банально вход в то же метро только по служебным удостоверениям.
и сколько ещё терпеть будет?
чего на майдан не выходит?
ведь всё равно с такой медициной коронавирус
свой процент возьмет.
Василий Алибабаевич из Джентельменов Удачи говорил: -
- И я за какой-то паршивый четырнадцать лет эта гадюка терпеть буду?
ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.
Внутренний документ Евросоюза утверждает, что это вписывается в более широкую стратегию Москвы, цель которой - дестабилизировать Европу, ввергнув в панику и хаос.
Конгєніально! )))
то этому вирусу надо будет поставить золотой памятник на месте бабы из нержавейки.
Что такое причинно-следственная связь на ускоренных курсах обучения в Трускавце им не рассказали, видимо.