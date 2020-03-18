 Для обеспечения бесперебойного питания военных нужны срочные изменения в госбюджет, - замминистра обороны Руснак

Об этом во время заседания правительства заявил первый заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"В результате отказа победителей торгов предоставлять услуги питания, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, связанные с введением ограничений по мерам по противодействию коронавируса, и угрозы срыва непрерывного питания военнослужащих ВСУ и Министерства внутренних дел, необходимо продолжить право предоставлять услуги по питанию в 2020 году по договорам 2019 с принятием изменений в Закон Украины "О бюджете 2020 года", - заявил замминистра обороны.
Кроме того, Руснак сообщил, что Министерство обороны приняло решение обратиться в правоохранительные органы для выяснения причин и обстоятельств, которые сложились в результате проведения торгов и отказа поставщика по предоставлению услуг армии.
По словам замминистра, нынешний срок предоставления услуг по питанию закончится 21 марта.
"Если мы не успеем завтра-послезавтра рассмотреть этот законопроект в Верховной Раде, то мы фактически не сможем кормить 252 воинские части", - заявил Руснак.
Кабмин поддержал предложение Министерства обороны вынести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект после доработки с учетом предложенных изменения с МВД, Минфином, Минэкономики и Минюстом.
Конец Временному Правительству ЗЕ
Це не шоколадний барига мародьор ?
Це всесвітня пандемія, де країни з найпотужнішою світовою економікою втрачають мільярди.
Задумаися сколько заразились за месяц - а ведь о комплиациях ещё после выздоровления никто пока не знает.
А штрафные санкции за саботаж ????
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і горшочєк варить!
ні продукти йому не потрібні, ні паливо
Пухов: Это точно. (Разглядывает газету.) Тут вот еще интересная заметочка. Называется «Пионеры Н-ской части следят за чистотой котлов армейской кухни». Они говорят, они говорят покажи котлы гад покажи котлы котлы покажи гад дядя. Покажи котлы гад дядя, покажи котлы. Покажите им котлы гад дядя. Они все адо. Они все адо гнидо. Они говорят покажи котлы гад дядя. И мне котлы покажи чтобы я пото делал. Чтобы я пото делал покажи котлы, адо гнидо. Покажите мне миленькие мои покажите мне миленькие мои покажите. Покажите мне котлы, адо гнидо. Вы адо гнидо, миленькие, покажи котлы, гад дядя. Адо гнидо, покажи котлы гад дядя. Покажи котлы, я буду делать пото. Пото я буду делать, гад дядя. Пото я буду делать, покажи котлы. Ты ж покажи котлы, гадо. Покажи котлы, гад адо. Адский гад, покажи котлы. Там сисо. Там сисо дядя. Там сисо, дядя гад. Там сисо, гад дядя. Покажи котлы, котлы гадо, пото гадо, дядя. Дядя, покажи котлы, гад. Дядя, покажи котлы. Там адо. Там адо гнидо. Гнидо, дядя. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко, покажи сисо. Дядюшко, покажи сисо. Покажи котлы, дядя. Дяденька, покажи котлы. Дяденька покажи котлы. Дядюшко, дядюшко. Дядюшко. Покажи адо. Покажи адо, дядя. Адо. Адо покажи, дядя. Котлы адо. Котлы адо. Дай дядя адо. Дай адо. Гад, дай адо. Гадо дай адо.
Соколов: Ну, я уж об этом слыхал. Еще под Подольском.
(с) Владимир Сорокин "Землянка"
Зелі тре вибирати, або пускати гроші на українців і потреби держави Україна. Або пускати і далі на російських окупантів і їх посібників на донбасі....
Дальше что, скотоЗебил? ***** введи?!