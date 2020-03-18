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 Политика Украины, Происшествия
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 Для обеспечения бесперебойного питания военных нужны срочные изменения в госбюджет, - замминистра обороны Руснак

Для обеспечения бесперебойного питания военнослужащих ВСУ и МВД в текущем году, Верховная Рада должна в ближайшие дни принять изменения в Государственный бюджет на 2020 год.

Об этом во время заседания правительства заявил первый заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"В результате отказа победителей торгов предоставлять услуги питания, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, связанные с введением ограничений по мерам по противодействию коронавируса, и угрозы срыва непрерывного питания военнослужащих ВСУ и Министерства внутренних дел, необходимо продолжить право предоставлять услуги по питанию в 2020 году по договорам 2019 с принятием изменений в Закон Украины "О бюджете 2020 года", - заявил замминистра обороны.

Кроме того, Руснак сообщил, что Министерство обороны приняло решение обратиться в правоохранительные органы для выяснения причин и обстоятельств, которые сложились в результате проведения торгов и отказа поставщика по предоставлению услуг армии.

По словам замминистра, нынешний срок предоставления услуг по питанию закончится 21 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания с 1 марта, - Минобороны

"Если мы не успеем завтра-послезавтра рассмотреть этот законопроект в Верховной Раде, то мы фактически не сможем кормить 252 воинские части", - заявил Руснак.

Кабмин поддержал предложение Министерства обороны вынести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект после доработки с учетом предложенных изменения с МВД, Минфином, Минэкономики и Минюстом.

Читайте также: В Минобороны опровергли информацию о снижении норм для питания военнослужащих

Источник: https://censor.net.ua/n3182520
 
 
 Топ комментарии
 
Щаасс, парализуем движение транспорта, остановим заводы, а там и изменения в бюджет...
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Бюджетные деньги на питание защитника ушли на питание Совохов?
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Юзик, Сивохо и другие ЗЕленые хряки, - вот проблема. Или вы не в курсе, сколько жрут свиньи?
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Щаасс, парализуем движение транспорта, остановим заводы, а там и изменения в бюджет...
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Бюджетные деньги на питание защитника ушли на питание Совохов?
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Юзик, Сивохо и другие ЗЕленые хряки, - вот проблема. Или вы не в курсе, сколько жрут свиньи?
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В чём или ком проблема ? Надежда на волонтёров и население ? Это уже не серьёзно . Зеля вообще обещал контрактную армию . Я не поверил , за него НЕ голосовал .
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Раз не голосовал, за Порошенка, то по факту за Зеленского.
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контрактную армию обещают все кандидаты , а по факту контрабасов мало ,вот и гребут срочку
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Он много чего обещал. Оказалось шутил чтоб его выбрали.
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Сейчас армия поднимется в казармах!!!
Конец Временному Правительству ЗЕ
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Як так?
Це не шоколадний барига мародьор ?
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Так, це не шоколадний барига-мародер.
Це всесвітня пандемія, де країни з найпотужнішою світовою економікою втрачають мільярди.
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Ага. Короновірус пожер нашу картоплю, капусту, моркву, м'ясо...
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Сколько умерло на весь то мир? Сколько из 7,5 миллиардов, скажи в процентах.
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Саме так думали до недавнього часу в Італії. Продовжували їздити куди заманеться, кожного вечора відвідувати ресторани з усією своєю ріднею, сподівались що влада все вирішить за них. Коли почало помирати по 300 людей за день - їх звички змінились кардинально, а самовихваляння щезло.
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Дядя, я вижу ты туп как дерево. Я в Италии часто бываю, могу тебе рассказать. Там на 60 млн. населения, 60 млн. туристов каждый год, а еще неведомо сколько мигрантов, которые живут на улице и их никто не считал. И то что у них умерло от пневмонии 2000чел 90 летних стариков, они переживут, поверь. У нас до таких возростов не доживают. И метро не отключили у них, ни в Милане, ни в Риме.
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А ще в них рівень медицини значно вищий чим в Україні. І в метро, навіть діюче, ніхто не попреться без нагальної потреби, а у нас якщо завтра відкриють метро - то зранку і маршрутки, і метро поїдуть вщент забиті людьми.
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В Киеве два человека зараженных, или три, а проживает с приезжими 5000000, расслабься.
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вопрос не верный, это как сколько погибло при обстрелах, ведь скорость и долбодятлы за рулём, плюс водка в день уносит бльше жизней чем обстрелы за месец.
Задумаися сколько заразились за месяц - а ведь о комплиациях ещё после выздоровления никто пока не знает.
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Эпидемия это когда заражается более 5% населения. Сколько заразилось этим коронавирусом 0,0000 сколько еще нулей ставить? То что пожилые люди умирают во всем мире от пневмонии вызваной ОРВИ это было , есть и будет, это старость. Вы решили побороть смерть? Флаг в руки.
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ты выключил очень важный фактор - время, есть разница, заразились 100 тысяч за год или те же 100 тысяч за неделю и ещё, качество контроля, чем беднее страна или слабее медицина, тем меньше зафиксированно случив - совподение, ну нет конечно.
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)) Обоссаный алкаш закусывает бесплатной пицце которую сделали для бывших военнопленных))
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Он мой ровесник . Не понимаю , как можно довести своё тело до такого состояния . Дайвинг , велосипед , тренажер , рыбалка - мой досуг . Мне все дают максимум 40 .
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Больше к нему претензий нет? Только его вес?
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Будешь столько "за воротник закладывать...", как он - и ты таким станешь... Я старше него, чуть-ли не на десяток лет, а у меня редкие волоски на висках, седые, и для меня зимой, в одежде тёплой, с буром или пешнёй, и рюкзаком килограммов в 8, пропереть пешком километров пять до реки, простоять и проходить по льду целый день и пройти обратно такое же расстояние - не проблема...
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седина не показатель, мой друг в 30 был в разы седее чем я сегодня в 50++ а иму вообще нет ни одного волоса другова цвета, как только седые, кстати его отцу также, хотя отец 80+
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Какая злая и завистливая морда- кацап и в Африке кацап
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А шо это за торги такие ? Сегодня 19? А они заканчиваются 21?
А штрафные санкции за саботаж ????
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Днём и ночью думаем - как же накормить солдат ... .
Для обеспечения бесперебойного питания военных нужны срочные изменения в госбюджет, - замминистра обороны Руснак - Цензор.НЕТ 9665 .
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Помню, мы сами готовили на полевых кухнях во время учений. Вкусно получалось.
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еге ж: горшочєк, варі!
і горшочєк варить!
ні продукти йому не потрібні, ні паливо
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Рубинштейн: Так я ж не говорю, что надо по-глупому, как чай пить. Воевать надо не ногами, а головой, это же еще Суворов сказал. Я просто говорю, что никакие жировые пробки нам не помеха.
Пухов: Это точно. (Разглядывает газету.) Тут вот еще интересная заметочка. Называется «Пионеры Н-ской части следят за чистотой котлов армейской кухни». Они говорят, они говорят покажи котлы гад покажи котлы котлы покажи гад дядя. Покажи котлы гад дядя, покажи котлы. Покажите им котлы гад дядя. Они все адо. Они все адо гнидо. Они говорят покажи котлы гад дядя. И мне котлы покажи чтобы я пото делал. Чтобы я пото делал покажи котлы, адо гнидо. Покажите мне миленькие мои покажите мне миленькие мои покажите. Покажите мне котлы, адо гнидо. Вы адо гнидо, миленькие, покажи котлы, гад дядя. Адо гнидо, покажи котлы гад дядя. Покажи котлы, я буду делать пото. Пото я буду делать, гад дядя. Пото я буду делать, покажи котлы. Ты ж покажи котлы, гадо. Покажи котлы, гад адо. Адский гад, покажи котлы. Там сисо. Там сисо дядя. Там сисо, дядя гад. Там сисо, гад дядя. Покажи котлы, котлы гадо, пото гадо, дядя. Дядя, покажи котлы, гад. Дядя, покажи котлы. Там адо. Там адо гнидо. Гнидо, дядя. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко, покажи сисо. Дядюшко, покажи сисо. Покажи котлы, дядя. Дяденька, покажи котлы. Дяденька покажи котлы. Дядюшко, дядюшко. Дядюшко. Покажи адо. Покажи адо, дядя. Адо. Адо покажи, дядя. Котлы адо. Котлы адо. Дай дядя адо. Дай адо. Гад, дай адо. Гадо дай адо.
Соколов: Ну, я уж об этом слыхал. Еще под Подольском.

(с) Владимир Сорокин "Землянка"
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" Бесперебойное" ? Для обеспечения бесперебойного питания военных нужны срочные изменения в госбюджет, - замминистра обороны Руснак - Цензор.НЕТ 5589 Ви що, подуріли? Куди поділись гроші? Сепарні на пенсії?
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Херня, є волонтери. Звикати нам, чи що? Юзік оно голодний...
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Вихід є. Пропоную перестати виплачувати виплати на окупований росією Донбас, а ці гроші пустити на армію і українців у вільній Україні.
Зелі тре вибирати, або пускати гроші на українців і потреби держави Україна. Або пускати і далі на російських окупантів і їх посібників на донбасі....
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Уничтожение армии, уничтожение государственности, когда то мы уже это прошли и знаем чем это закончилось в 2014 - БОЛЬШОЙ КРОВЬЮ...((
Дальше что, скотоЗебил? ***** введи?!
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для бесперебойного питания, нужны - источники бесперебойного питания и дизельные генераторы ! (С) Виталий Кличко ))))))))))
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