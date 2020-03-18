 Для обеспечения бесперебойного питания военных нужны срочные изменения в госбюджет, - замминистра обороны Руснак

Об этом во время заседания правительства заявил первый заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"В результате отказа победителей торгов предоставлять услуги питания, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, связанные с введением ограничений по мерам по противодействию коронавируса, и угрозы срыва непрерывного питания военнослужащих ВСУ и Министерства внутренних дел, необходимо продолжить право предоставлять услуги по питанию в 2020 году по договорам 2019 с принятием изменений в Закон Украины "О бюджете 2020 года", - заявил замминистра обороны.

Кроме того, Руснак сообщил, что Министерство обороны приняло решение обратиться в правоохранительные органы для выяснения причин и обстоятельств, которые сложились в результате проведения торгов и отказа поставщика по предоставлению услуг армии.

По словам замминистра, нынешний срок предоставления услуг по питанию закончится 21 марта.

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"Если мы не успеем завтра-послезавтра рассмотреть этот законопроект в Верховной Раде, то мы фактически не сможем кормить 252 воинские части", - заявил Руснак.

Кабмин поддержал предложение Министерства обороны вынести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект после доработки с учетом предложенных изменения с МВД, Минфином, Минэкономики и Минюстом.

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