 Чрезвычайная ситуация - не чрезвычайное положение, - в Киевской ОГА пояснили разницу

Разъяснения опубликованы на сайте Киевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Главное отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации в том, что во время чрезвычайного положения функции управления всеми государственными органами, всеми предприятиями переходят в соответствующие органы", - сказано в сообщении.
Также при введении чрезвычайного положения есть ограничения прав человека. "При чрезвычайной ситуации таких ограничений нет", - указали в Киевской ОГА.
Читайте на Цензор.НЕТ: Жители Фастова перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек. ФОТО
В Киевской ОГА напомнили, что чрезвычайная ситуация - это "обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большому количеству погибших и пострадавших, нанесению значительного материального ущерба, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, осуществлению на ней хозяйственной деятельности".
Также на Цензор.НЕТ: Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу. ФОТОрепортаж
В отличие от чрезвычайной ситуации, чрезвычайное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти и органов местного самоуправления, защиты конституционного строя, а также допускает временное, обусловленное угрозой, ограничение в осуществлении конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду установил режим чрезвычайной ситуации в Киевской области.
Сказали, что это, примерно, как хер с пальцем.
это то же самое как ЗЕленский с Президентом
Но в первую очередь важно лишь то, что наши власти хотят карантин. И у них есть два варианта.
1. Карантин-лайт. Они используют свои властные полномочия, чтобы ограничить инфекцию.
2. Карантин-хард. Расширяют ограничения до подключения армии и прочего.
А у нас выбрали какой-то гибридный вариант с преувеличением собственных возможностей. И это уже в первый день не работает. Сам я выступаю за первый вариант, так как очагов заражения у нас пока почти нет.
От що стається, коли країною керує ідіот?
Усе, навіть правильне й потрібне, спотворюється й перетворюється на пряму протилежність того, що задумувалося.
Чи потрібні карантинні заходи?
Так, потрібні.
Вони передбачають мінімалізацію безпосередніх близьких контактів між людьми. Краще-гірше, але десь так поступають у більшості країн.
Для цього, спершу, скорочують першопричину скупчень та масових переміщень населення. Це закриття виробництв, усіх некритичних установ і організацій тощо.
Друге - максимальна локалізація необхідних послуг.
Третє - введення поліцейських заходів, які обмежують безпідставні пересування та карають порушників.
Саме так поступають, наприклад, у Франції.
Але при цьому визнається, що певна кількість людей мусить покидати не лише своє житло, але й наближену інфраструктуру (крамниця, поліклініка, банк).
Адже ті самі працівники критичної інфраструктури, продавці, медики, комунальники, поліцейські та багато інших мусять добиратися від своїх домівок до праці чи у її процесі пересуватися містами. Таких людей, насправді, дуже багато. В масштабах країни йдеться про мільйони громадян, а в межах того ж Києва їх близько мільйона.
Дистанція між помешканням і місцем праці вимірюється іноді десятками кілометрів, часто це передмістя та приміська зона. Власним транспортом володіють далеко не всі, а таксі - не варіант як з фінансового, так і з епідеміологічного боку. Тому на фоні різких обмежень на пересування та інших жорстких карантинних заходів якраз робота транспорту не обмежується, а навпаки посилюється.
Чим більше автобусів, чим менший інтервал між поїздами метро, тим оптимальніша кількість пасажирів на одиницю площі. Тому метро, як найнадійніший транспорт під час критичних ситуацій, навіть в основних епіцентрах пандемії продовжує безперебійно працювати.
А що робить ідіот?
Він дивиться не на те, як поступають досвідчені й мудрі лідери зарубіжних країн.
Він мавпує "досягнення" декого зі своїх папєрєдніков. А точніше - Януковича (Зеленський його не просто часто наслідує, а поступово перетворюється на його зменшену копію).
Той теж колись зупинив метро в Києві.
Правда, після того він в Україні надовго не затримався.
Чого досяг Зеленський своїм ідіотським рішенням?
Він різко погіршив епідеміологічну ситуацію в Києві, Харкові й Дніпрі.
Послуговуючись нормами вже підписаного ним карантинного закону, стверджую, що він підпадає під відповідальність щодо найважчого кримінального злочину в цьому контексті - умисне зараження великої кількості громадян коронавірусом.
Адже в Україні не забезпечено припинення діяльності більшості підприємств і установ. Лише частина змогли та постаралися перейти на віддалений режим роботи.
Тож у нас, попри карантин, держава не здійснила заходів згідно п.1 здорової логіки - обмежити потребу людей у переміщеннях. Але створила перешкоди в такому пересуванні для мільйонів осіб, які не можуть не виїхати на роботу. Серед них практично весь середній і молодший медперсонал, що особливо загрозливо.
Замість переїзду в поїздах метро, єдиному транспорті, в якому перебування осіб мінімалізоване в часі, діє ефективна система провітрювання, є значні об'єми транспортних засобів і платформ, людей кинули в особливо загрозливі умови з підвищеною епідеміологічною загрозою.
Ні про які 10 чоловік на транспортний засіб ніде не йдеться. Поліція просто самоусунулася - вони ж не смертники. Спроба не допустити максимальної кількості людей водієм завершиться тривіальною бійкою.
І от, сотні людей стоять на невеликих площах зупинок, штурхаються при штурмі дверей, набиваються в середину, як оселедці в бочці.
При нинішньому загальному скороченні пасажирів і плановій роботі метро навіть у пікові години пасажиропотік був би хоча не оптимальний, але не критичний.
А зараз - ця ситуація різко погіршилася. Додаймо до цього, що люди іноді до кількох годин простоюють на зупинках у штовханині та зазнають переохолодження, перебувають на протягах, які гуляють широкими проспектами спальних районів, переживають стрес.
А ще, через зростання пробок, час перебування в набитому людьми транспортному засобі зростає й у кілька разів перевищує час проїзду в метро. Продовжувати перелік передумов для спрощення зараженню й максимально важкого перебігу навіть простих інфекцій?
Добавлю ще один чисто медичний аспект.
Короновірус сам по собі не поширюється з тіла людини, не зависає надовго в повітрі. Він передається лише через мінімальні краплі слини й мокроти, яка виходить назовні при пчиханні, кашлі, активному видиханні через відкритий рот і розмові (на близьку віддаль) та внаслідок контакту з забрудненими предметами з подальшим дотиканням до власних слизових рота, носа, очей. Тож при спокійних обставинах ви без жодної шкоди для здоров'я можете проїхати в вагоні метро між десятками інфікованих людей в інкубаційному періоді чи при безсимптомному або легкому перебігу. Головне, щоб вам не видихали прямо в обличчя, не було кашлю й чихання. Я ледь не щодня їздив у метро й ні разу за останній час не чув там жодного покашлювання.
А тепер уявіть людину, яка годину простояла на вітрі, переохолола, з бійкою штурмувала автобус. Там більшість пасажирів (захекані, з щойно набутими насмарком і кашлем) будуть в ідеальному стані для передачі будь-якої респіраторної інфекції. Як і для її сприйняття.
Між іншим, авантюра МОЗ на тему: "Не носіть масок, якщо ви не хворі", зараз потроїть негативні наслідки. Зрештою, вимоги в деяких областях не пускати в транспорт людей без масок не менш цинічні.
Їх нема де купити, а уряд за три місяці поширення хвороби не лише не налагодив випуск і держзамовлення масок (наша промисловість має готовий ресурс і потужність для випуску до мільярда масок у короткий період), але й посприяв вивезенню з країни до 900 тон готових масок!
До речі, КМДА, як і мерії обох інших міст, у яких діє метро, реально вивчили досвід роботи транспорту в європейських містах і розробили план оптимального застосування транспорту.
Але ж країною керує не просто ідіот, а самозакоханий і переконаний у своїй значимості кретин.
От він і перекреслив усі адекватні плани, й велів усе зробити навпаки.
Адже так колись поступав Янукович.
Т.Чорновіл
Самый лучший принцип, когда надо кого то убедить. Вот Зеленский ноет постоянно, что бизнес должен помочь государству.
Собирает олигархов, и просит денег, и взять на себя ответственность за регионы.
Кто же против?
Конечно, должны помочь. Тем более - они с этих регионов кормятся, и сами заинтересованы, чтобы рабочая сила была здорова.
Правда, как сказал Беня Вове - "будешь должен".
Бесплатно они делать ничего не будут.
А почему?
А потому, что каждый такой олигарх сидит на совещании и думает: "Ага, ищи дураков. Ты-то сам, Зеленский, - долларовый миллионер, вывел свои бабки в офшоры, управление передал друзьям и не паришся. А я ему - вынь да положь миллионы?".
Зеленский бы сначала сам перечислил пару миллионов долларов на закупку аппаратов искусственного дыхания.
А студия Квартал 95 - миллион на закупку масок, и раздала бы народу.
Тогда он бы имел моральное право требовать с остальных.
Вот как Порошенко, который сначала за свой счёт восстановил систему ПВО вокруг Киева, потом он сам лично, и Рошен - сотни миллионов перечисляли на помощь фронту и благотворительность.
И тогда, президент имеет полное моральное право вызвать к себе в кабинет любого олигарха и сказать - давай выделяй бабло на нужды трудового народа. А не хочешь делиться - национализируем, и выпрем из страны, как Коломойского.
А не ныть, унижаться и просить на совещаниях.
Тьху, позорище!
Почувствуй.Те разницу!
Oleg Helgiv
Офуеть 10 месяцев живем в стране ОЗ, только не с цветочками анас по свех 40 миллионов по морде справа-слева-слева-справа а ми й тюхлі розвісили..
Олекса Моцно Лютий@tendertorg21 5 ч
Крім двох основних робіт, вирощую Саджанці. Базару цього року не буде.
Тому, якщо кому треба. Наступного тижня викопую. 400 штук. Айдаред, Раді чіф, Голден, Чемпіон, Слава переможцям, Паперівка, Анна Шпет, Наполеон. Смородина
Ціни по собівартості.
Кому треба!
Доставка