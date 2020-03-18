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 Чрезвычайная ситуация - не чрезвычайное положение, - в Киевской ОГА пояснили разницу

Киевская областная госадминистрация пояснила, чем введенный сегодня в области режим чрезвычайной ситуации отличается от чрезвычайного положения.

Разъяснения опубликованы на сайте Киевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Главное отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации в том, что во время чрезвычайного положения функции управления всеми государственными органами, всеми предприятиями переходят в соответствующие органы", - сказано в сообщении.

Также при введении чрезвычайного положения есть ограничения прав человека. "При чрезвычайной ситуации таких ограничений нет", - указали в Киевской ОГА.

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В Киевской ОГА напомнили, что чрезвычайная ситуация - это "обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большому количеству погибших и пострадавших, нанесению значительного материального ущерба, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, осуществлению на ней хозяйственной деятельности".

Также на Цензор.НЕТ: Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу. ФОТОрепортаж

В отличие от чрезвычайной ситуации, чрезвычайное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти и органов местного самоуправления, защиты конституционного строя, а также допускает временное, обусловленное угрозой, ограничение в осуществлении конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду установил режим чрезвычайной ситуации в Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3182518
 
 
 Топ комментарии
 
С 3 апреля если будет продлена эта ситуация в Киеве будут окончательно уволены сотни тысяч людей. Тысячи предприятий закроются. Уже в ОЛХ куча предложений за копейки отдать бизнес. Спасая пенсов вы оставляете пустыню. Кто буде платить вам зп и налоги?
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хочешь выжить - выбрось Клоуна !!!!! Чрезвычайная ситуация - не чрезвычайное положение, - в Киевской ОГА пояснили разницу - Цензор.НЕТ 4821
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"примерно, как хер с пальцем."

это то же самое как ЗЕленский с Президентом Чрезвычайная ситуация - не чрезвычайное положение, - в Киевской ОГА пояснили разницу - Цензор.НЕТ 1645
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С 3 апреля если будет продлена эта ситуация в Киеве будут окончательно уволены сотни тысяч людей. Тысячи предприятий закроются. Уже в ОЛХ куча предложений за копейки отдать бизнес. Спасая пенсов вы оставляете пустыню. Кто буде платить вам зп и налоги?
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там ниже статьи,список новостей и стран,в которых такой дилеммы "или старики или бизнес" почему то нет...може вопрос в том,кто управляет странами?
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Чрезвычайная ситуация - не чрезвычайное положение, - в Киевской ОГА пояснили разницу

Сказали, что это, примерно, как хер с пальцем.
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"примерно, как хер с пальцем."

это то же самое как ЗЕленский с Президентом Чрезвычайная ситуация - не чрезвычайное положение, - в Киевской ОГА пояснили разницу - Цензор.НЕТ 1645
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"чрезвычайной ситуации" это когда власть ОБОСРАЛАСЬ
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Всё так. Но есть ли при чрезвычайной ситуации права вмешиваться в такое количество областей жизни у тех служб, которые к этому не предназначены?
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Сейчас мы в интересной ситуации. А очень скоро -и в положении.
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Что коронавирус чоколадного словоблудия передался по наследству ?
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Дело в том, что в Испании, Италии и в Китае на улицы вывели армию. Когда в США ситуация ухудшиться, то Трамп отправит в регионы подверженные худшим очагам заражения национальную гвардию на бронетранспортерах и вертолетах, которая будет следить за порядком. А у нас бояться отдавать власть армии, хотя это их ситуация.
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не хотят армии ,пусть ментами окружают их у авакова 5 корпусов
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У милиции нет таких полномочий. Если вводить серьезный карантин, то нужны те, кто могут его исполнять - это армия.
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да ладно , придумаю что операцию по проверке паспортов проводят (ЧП ... чей паспорт ) и все дела
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Этого мало. В таких вещах нужен комплекс мер. Мало того у полиции есть другие функции, которые никуда не денутся. И я прекрасно помню как в четырнадцатом году милиционеры боялись полгода после Майдана из участков выезжать, так как им было страшно.
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им страшно было не за это , а за ежедневные годами негласно узаконенные заработки ,на которые закрывало глаза охраняемая срака
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Я в целом. Можно вспомнить как на Донбассе полицейские убегали в Ростов. Так как там нет дисциплины, устава и всего прочего. Это не говоря уже, что армии запрещено делать многие вещи, которые разрешены полиции. И что у армии и полиции разные рейтинги. Полиции никто не верит почти у нас.
Но в первую очередь важно лишь то, что наши власти хотят карантин. И у них есть два варианта.
1. Карантин-лайт. Они используют свои властные полномочия, чтобы ограничить инфекцию.
2. Карантин-хард. Расширяют ограничения до подключения армии и прочего.

А у нас выбрали какой-то гибридный вариант с преувеличением собственных возможностей. И это уже в первый день не работает. Сам я выступаю за первый вариант, так как очагов заражения у нас пока почти нет.
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Армия на востоке, в грязных окопах, без масок под обстрелами. Есть правда менты, проси Авакова...
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привет Гыга ,а как же ... запас мой бремя не несет и кушать он не просит , а петя девок не ++++ а +++ в кармане носит Чрезвычайная ситуация - не чрезвычайное положение, - в Киевской ОГА пояснили разницу - Цензор.НЕТ 1904
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и все то вы,знаете,кто чего в кармане носит...а у бобочки есть чего в кармане? Чрезвычайная ситуация - не чрезвычайное положение, - в Киевской ОГА пояснили разницу - Цензор.НЕТ 6120
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Нужно остановить весь транспорт, что бы люди с правого берега на левый добирались в плавь, а там через пару дней и погромы...
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На самом деле начнут расти грабежи, так как куча магазинов и баров закрыты. Далее могут начаться голодные бунты. И много других вещей. Бандитизм, анархия как в Безумном Максе.
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Ну так нынешней власти это и нужно, у них самолеты на израиль заготовлены. А сюда прийдут кацапы порядок наводить, невпервой...
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Ну я в целом пишу к чему приводят непродуманные действия властей. А они у нас чисто паника.
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не слишком ли?в окружении такого количества антисептиков и такое снаряжение? Чрезвычайная ситуация - не чрезвычайное положение, - в Киевской ОГА пояснили разницу - Цензор.НЕТ 3362

Чрезвычайная ситуация - не чрезвычайное положение, - в Киевской ОГА пояснили разницу - Цензор.НЕТ 1996
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Від сьогодні, на совісті ЗЕленського - умисне зараження великої кількості громадян коронавірусом

От що стається, коли країною керує ідіот?
Усе, навіть правильне й потрібне, спотворюється й перетворюється на пряму протилежність того, що задумувалося.
Чи потрібні карантинні заходи?
Так, потрібні.
Вони передбачають мінімалізацію безпосередніх близьких контактів між людьми. Краще-гірше, але десь так поступають у більшості країн.
Для цього, спершу, скорочують першопричину скупчень та масових переміщень населення. Це закриття виробництв, усіх некритичних установ і організацій тощо.
Друге - максимальна локалізація необхідних послуг.
Третє - введення поліцейських заходів, які обмежують безпідставні пересування та карають порушників.
Саме так поступають, наприклад, у Франції.

Але при цьому визнається, що певна кількість людей мусить покидати не лише своє житло, але й наближену інфраструктуру (крамниця, поліклініка, банк).
Адже ті самі працівники критичної інфраструктури, продавці, медики, комунальники, поліцейські та багато інших мусять добиратися від своїх домівок до праці чи у її процесі пересуватися містами. Таких людей, насправді, дуже багато. В масштабах країни йдеться про мільйони громадян, а в межах того ж Києва їх близько мільйона.
Дистанція між помешканням і місцем праці вимірюється іноді десятками кілометрів, часто це передмістя та приміська зона. Власним транспортом володіють далеко не всі, а таксі - не варіант як з фінансового, так і з епідеміологічного боку. Тому на фоні різких обмежень на пересування та інших жорстких карантинних заходів якраз робота транспорту не обмежується, а навпаки посилюється.
Чим більше автобусів, чим менший інтервал між поїздами метро, тим оптимальніша кількість пасажирів на одиницю площі. Тому метро, як найнадійніший транспорт під час критичних ситуацій, навіть в основних епіцентрах пандемії продовжує безперебійно працювати.

А що робить ідіот?
Він дивиться не на те, як поступають досвідчені й мудрі лідери зарубіжних країн.
Він мавпує "досягнення" декого зі своїх папєрєдніков. А точніше - Януковича (Зеленський його не просто часто наслідує, а поступово перетворюється на його зменшену копію).
Той теж колись зупинив метро в Києві.
Правда, після того він в Україні надовго не затримався.
Чого досяг Зеленський своїм ідіотським рішенням?
Він різко погіршив епідеміологічну ситуацію в Києві, Харкові й Дніпрі.
Послуговуючись нормами вже підписаного ним карантинного закону, стверджую, що він підпадає під відповідальність щодо найважчого кримінального злочину в цьому контексті - умисне зараження великої кількості громадян коронавірусом.
Адже в Україні не забезпечено припинення діяльності більшості підприємств і установ. Лише частина змогли та постаралися перейти на віддалений режим роботи.
Тож у нас, попри карантин, держава не здійснила заходів згідно п.1 здорової логіки - обмежити потребу людей у переміщеннях. Але створила перешкоди в такому пересуванні для мільйонів осіб, які не можуть не виїхати на роботу. Серед них практично весь середній і молодший медперсонал, що особливо загрозливо.
Замість переїзду в поїздах метро, єдиному транспорті, в якому перебування осіб мінімалізоване в часі, діє ефективна система провітрювання, є значні об'єми транспортних засобів і платформ, людей кинули в особливо загрозливі умови з підвищеною епідеміологічною загрозою.
Ні про які 10 чоловік на транспортний засіб ніде не йдеться. Поліція просто самоусунулася - вони ж не смертники. Спроба не допустити максимальної кількості людей водієм завершиться тривіальною бійкою.

І от, сотні людей стоять на невеликих площах зупинок, штурхаються при штурмі дверей, набиваються в середину, як оселедці в бочці.
При нинішньому загальному скороченні пасажирів і плановій роботі метро навіть у пікові години пасажиропотік був би хоча не оптимальний, але не критичний.
А зараз - ця ситуація різко погіршилася. Додаймо до цього, що люди іноді до кількох годин простоюють на зупинках у штовханині та зазнають переохолодження, перебувають на протягах, які гуляють широкими проспектами спальних районів, переживають стрес.
А ще, через зростання пробок, час перебування в набитому людьми транспортному засобі зростає й у кілька разів перевищує час проїзду в метро. Продовжувати перелік передумов для спрощення зараженню й максимально важкого перебігу навіть простих інфекцій?

Добавлю ще один чисто медичний аспект.
Короновірус сам по собі не поширюється з тіла людини, не зависає надовго в повітрі. Він передається лише через мінімальні краплі слини й мокроти, яка виходить назовні при пчиханні, кашлі, активному видиханні через відкритий рот і розмові (на близьку віддаль) та внаслідок контакту з забрудненими предметами з подальшим дотиканням до власних слизових рота, носа, очей. Тож при спокійних обставинах ви без жодної шкоди для здоров'я можете проїхати в вагоні метро між десятками інфікованих людей в інкубаційному періоді чи при безсимптомному або легкому перебігу. Головне, щоб вам не видихали прямо в обличчя, не було кашлю й чихання. Я ледь не щодня їздив у метро й ні разу за останній час не чув там жодного покашлювання.

А тепер уявіть людину, яка годину простояла на вітрі, переохолола, з бійкою штурмувала автобус. Там більшість пасажирів (захекані, з щойно набутими насмарком і кашлем) будуть в ідеальному стані для передачі будь-якої респіраторної інфекції. Як і для її сприйняття.
Між іншим, авантюра МОЗ на тему: "Не носіть масок, якщо ви не хворі", зараз потроїть негативні наслідки. Зрештою, вимоги в деяких областях не пускати в транспорт людей без масок не менш цинічні.
Їх нема де купити, а уряд за три місяці поширення хвороби не лише не налагодив випуск і держзамовлення масок (наша промисловість має готовий ресурс і потужність для випуску до мільярда масок у короткий період), але й посприяв вивезенню з країни до 900 тон готових масок!

До речі, КМДА, як і мерії обох інших міст, у яких діє метро, реально вивчили досвід роботи транспорту в європейських містах і розробили план оптимального застосування транспорту.
Але ж країною керує не просто ідіот, а самозакоханий і переконаний у своїй значимості кретин.
От він і перекреслив усі адекватні плани, й велів усе зробити навпаки.
Адже так колись поступав Янукович.
Т.Чорновіл
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Вообще вспомните что происходило в Донецке в 14 году. Тот самый день взятия Метро и другие праздники. Это происходит тогда, когда наступает бардак. То, что делают власти сейчас приведет к бардаку подобного масштаба. Так как нельзя выдавать законы, которые сами не могут исполнить.
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Почувствуй Те разницу!

Самый лучший принцип, когда надо кого то убедить. Вот Зеленский ноет постоянно, что бизнес должен помочь государству.
Собирает олигархов, и просит денег, и взять на себя ответственность за регионы.
Кто же против?
Конечно, должны помочь. Тем более - они с этих регионов кормятся, и сами заинтересованы, чтобы рабочая сила была здорова.
Правда, как сказал Беня Вове - "будешь должен".
Бесплатно они делать ничего не будут.
А почему?
А потому, что каждый такой олигарх сидит на совещании и думает: "Ага, ищи дураков. Ты-то сам, Зеленский, - долларовый миллионер, вывел свои бабки в офшоры, управление передал друзьям и не паришся. А я ему - вынь да положь миллионы?".
Зеленский бы сначала сам перечислил пару миллионов долларов на закупку аппаратов искусственного дыхания.
А студия Квартал 95 - миллион на закупку масок, и раздала бы народу.
Тогда он бы имел моральное право требовать с остальных.
Вот как Порошенко, который сначала за свой счёт восстановил систему ПВО вокруг Киева, потом он сам лично, и Рошен - сотни миллионов перечисляли на помощь фронту и благотворительность.
И тогда, президент имеет полное моральное право вызвать к себе в кабинет любого олигарха и сказать - давай выделяй бабло на нужды трудового народа. А не хочешь делиться - национализируем, и выпрем из страны, как Коломойского.
А не ныть, унижаться и просить на совещаниях.
Тьху, позорище!
Почувствуй.Те разницу!
Oleg Helgiv
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Когда ударили по лицу и разбили нос в кровь это не значит, когда ударили по носу, а когда пошла кровь еще раз ударили на лицу то это ничего не значит..
Офуеть 10 месяцев живем в стране ОЗ, только не с цветочками анас по свех 40 миллионов по морде справа-слева-слева-справа а ми й тюхлі розвісили..
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Олекса Моцно Лютий@tendertorg21 5 ч

Крім двох основних робіт, вирощую Саджанці. Базару цього року не буде.
Тому, якщо кому треба. Наступного тижня викопую. 400 штук. Айдаред, Раді чіф, Голден, Чемпіон, Слава переможцям, Паперівка, Анна Шпет, Наполеон. Смородина
Ціни по собівартості.
Кому треба!
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