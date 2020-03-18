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 МИД выразил официальный протест России по факту визита Путина в оккупированный Крым

МИД Украины назвал очередной незаконный визит Владимира Путина в Крым "циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права".

Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в заявлении МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации В.Путина к временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины – Автономную Республику Крым и город Севастополь, который начался 18 марта 2020 года", - отмечается в тексте.

МИД подчеркивает, что "Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников к временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права , в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация".

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"Крым и Севастополь есть и в дальнейшем останутся неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие поездки российских чиновников на оккупирован полуостров, как и незаконное строительство так называемого Крымского моста не являются признаками изменения статуса этих украинских административных единиц, закрепленного в Конституции Украины и признанного международным сообществом", - заявляет МИД.

В связи с визитом Путина в АР Крым и г. Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182517
 
   
 Топ комментарии
 
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов превысил отметку в 80 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов. МИД выразил официальный протест России по факту визита Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5036

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Пиня повішається або випє Новічок.
МИД выразил официальный протест России по факту визита Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3691
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https://zenrus.ru/ Аж душа радіє80,80! Нафта 26,10.
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Совет форумчанПравила форума
 
поцілуйте його в коронодупу своїми протестами))))
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Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов превысил отметку в 80 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов.

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Сцарь летить у Крим
МЗС висловив офіційний протест Росії по факту візиту Путіна до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7900 Сцарь летить у Крим

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Подібний протест треба висказувати великим калібром....
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Пиня повішається або випє Новічок.
МИД выразил официальный протест России по факту визита Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3691
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Интересно, по поводу визита Гитлера в Винницу Молотов ноту в Берлин направлял?
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Да уж циничней некуда. Еще и вагон наград завез.
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Меркель - Путену:
- Вольдемар, а шо
вы имеете сказать за старость?

- Старость - это когда из половых органов
остались одни глаза.

- А чтобы пооптимистичнее?

- Но взгляд... твердый!
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Вы б не тявкали а визовый режим со срашкой вводили да деятельность альфа-банка запретили через кабмин А то скулите Аж тошно от вашей беззубости
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Глава комітету російської Ради ********* з міжнародних справ К.Косачов заявив, що Росія дуже просить світ зняти санкції з-за коронавируса. Зняти західні санкції за криваві окупаційні війни проти багатьох країн світу в тому числі і за фашистську окупацію Українського Криму і Донбасу І які нібито повинні бути зняті з Росії через те, що в світі і в парашу настає найсильніший фінансова криза. Але зупиняти свої криваві загарбницькі війни і звільняти злочинно окуповані нею території Криму і Донбасу проклята параші навідріз відмовляється. Так що санкції проти цього найстрашнішого жахливого зла в світі фашистської Росії треба навпаки обов'язково тільки якомога сильніше посилювати.
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