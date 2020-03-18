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 До 25 млн человек могут лишиться работы из-за коронавируса, - ООН

Пандемия коронавируса COVID-19 существенно увеличит безработицу в мире, лишив работы примерно 25 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на исследование Международной организации труда.

"Кризис экономики и рынка рабочей силы, созданный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн человек", - говорится в исследовании организации.

При этом работники из-за ухудшений условий труда могут потерять только до конца 2020 года от $860 млн до $3,4 млрд неполученных выплат.

В то же время в организации отметили, что скоординированный международный ответ на этот вызов может уменьшить число людей, которым грозит безработица из-за последствий пандемии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182516
 
   
 Топ комментарии
 
В Днепре пусто . Только строителям ничего не страшно . Скоро всем надоест скупать крупу в АТБ и выйдут на работу .
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чота маловато для всего мира...как они считали?
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Amazon наймёт 100 000 новых работников
Бурный рост потребительского спроса на фоне коронавируса требует расширения штата.
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В Днепре пусто . Только строителям ничего не страшно . Скоро всем надоест скупать крупу в АТБ и выйдут на работу .
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2недели - месяц не поработать это потерять работу?
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чота маловато для всего мира...как они считали?
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они в Украине наверно считали - в стране ничего не производится в основном перекупы, рынки и офисный планктон, перекладывающий бумажки.... и между прочим заслуженно, если за время карантина не шастать по улицам будут с пивасиков по вуликам-забегаловкам а возьмутся за самообразование, пройдут онлайн курсы языка, професии новой научатся... а лодырей не жаль от слова совсем!
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а зачем оно им?они смотрят,как слуги ваще без образования живут и катаются в масле...
стимула нет.
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Згадую, це я так в серпні 2008 влаштував собі тимчасову коротку відпустку на термін спаду паніки від іпотечної банківської кризи та падіння ринку нерухомості.
Йде 12-й рік фрілансу...
===
А шо у вас там за карантин такий? Що, і транспорт не ходить?
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В Киеве уже миллион на пару недель без работы. Если продлят, то их окончательно уволят обанкротившиеся предприятия. Умно Кличко. Молодец.
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У меня еды на два года вперёд. Плюс мешок кукурузы для поп-корна.
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Да и хер на них. И так слишком много людей. До 25 млн человек могут лишиться работы из-за коронавируса, - ООН - Цензор.НЕТ 9418
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из них половина потенциальные преступники в будущем
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