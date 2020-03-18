Как передсет Цензор.НЕТ, об этом 18 марта сообщает "ТАСС", ссылаясь на пограничное управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области.
В управлении уточнили, что для въезда жителям так называемой ДНР не обязательно иметь в российском паспорте регистрацию на территории РФ.
16 марта Россия ограничила въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса.
Россия ограничила въезд для жителей оккупированных территорий Донецкой области из-за коронавируса
Из-за коронавируса Россия ограничила въезд на свою территорию жителям временно оккупированных районов Донецкой области, у которых нет российского гражданства.
Как передсет Цензор.НЕТ, об этом 18 марта сообщает "ТАСС", ссылаясь на пограничное управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области.