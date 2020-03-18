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 Россия ограничила въезд для жителей оккупированных территорий Донецкой области из-за коронавируса

Из-за коронавируса Россия ограничила въезд на свою территорию жителям временно оккупированных районов Донецкой области, у которых нет российского гражданства.

Как передсет Цензор.НЕТ, об этом 18 марта сообщает "ТАСС", ссылаясь на пограничное управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области.

В управлении уточнили, что для въезда жителям так называемой ДНР не обязательно иметь в российском паспорте регистрацию на территории РФ.

16 марта Россия ограничила въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182515
 
 
 Топ комментарии
 
Это шо, очередное "русские своих не бросают!"? А как же "брацья навек-адын норот"?
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Этот зоопарк надо было изолировать ещё в 2014-м .
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Кіна не будет. Россия ограничила въезд для жителей оккупированных территорий Донецкой области из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2915 Дирляндія нарешті стала незалежною, і Україна закрила і мордва.
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Это шо, очередное "русские своих не бросают!"? А как же "брацья навек-адын норот"?
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Ну все .. кілометрові черги за кацапською портянкой з якою без проблем можно іхати в Зімбабве та Абхазію . БЕЗ ВІЗ !
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Зато наши новые КПП открывают для короновирусных, туберкулезных, спидозных и просто гастролеров дыныровских
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Кіна не будет. Россия ограничила въезд для жителей оккупированных территорий Донецкой области из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2915 Дирляндія нарешті стала незалежною, і Україна закрила і мордва.
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..пусть едут, они там нехило от местных огребают, особенно упоротый молодняк..акцент то выдает)))
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ну що даунбасяне помогли вам ваши козломордие....??
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Этот зоопарк надо было изолировать ещё в 2014-м .
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не валнавайтесь впопу-членцы и маларосы. раззиюжка вам паможыт...
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А ми з хлібом-сіллю! ((( У нас же платформапріміренія.(((
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Там дохрена совковыхпенсов которые всех кормят. Надеюсь боженька хорошо проредит их количество.
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А почему денере и ленере не закрыли границу между собой? Почему не спасают свои народы? Росія обмежила в'їзд для жителів окупованих територій Донецької області через коронавірус - Цензор.НЕТ 1177
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..руцке, столько стран от биндерафсов местных понаосвобождали, что пушистая звэрушка скоро всех там и накроет...кара-бах, транснистру, абхазы, аланы южные, даги, чичи и ингуши, кырым, часть даунов, что на р.р. кальмиус и донец, крестные ходы к Ленину, отцу родному, молиться водят...дамаскнаш!, техран наш!..а в последних дофига, кому кушать хоцца..кидалово по ходу ждет всех нехилое, доллар к 100 стремиться, нефть у 20.. Росія обмежила в'їзд для жителів окупованих територій Донецької області через коронавірус - Цензор.НЕТ 936 ..поделом, там кто повелся на сказки кацасские... Росія обмежила в'їзд для жителів окупованих територій Донецької області через коронавірус - Цензор.НЕТ 9670
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Рано радуетесь, доллар всего перепрыгнул 80 куриных тушек, а нефть только 25 штурмует. Но и это, немногое, не может не радовать. Вот когда будет там, что одна куриная тушка стоит 10$, что уже не за горами, вот тогда порадуемся.
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Який інкубатор? Наші що теж закрили? Я щось проспала?
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Хорошее время чтобы продезинфицировать эти анклавы от вируса руцкаго мира
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..к тому все идет...мировой кризис-это не локальный, ножек буша на всех не хватит, да и спирт "рояль" тоже на профилактику пойдет...бояра и блины с лопаты..лопата и лопух вместо туал. бумаги..а еще и лето жаркое впереди и тогда только камни с неба..
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