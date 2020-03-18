EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1395  29
Все про:МВФ (2818) Рашкован Владислав (4)

 Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине. Работаем над программой в связи с новыми условиями, - представитель Фонда в Киеве Рашкован

Представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован опроверг слухи о том, что МВФ отказал Украине в кредите.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Чтобы развеять слухи. Никто в Украине не отказывался от кредита МВФ - новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. работает неплохо. Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине - персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая изменившиеся условия внешних рынков. Работает усердно", - сообщил Рашкован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с МВФ двигаются вперед, надеемся на положительный результат, - Шмыгаль

По его словам, Украина и МВФ продолжают работать через веб-конференции. "Для нас webex, polycom, skype - достаточно обычные средства коммуникации. так что на производительности труда карантин особо не сказывается", - написал он.

Напомним, что слухи об отказе в кредите в начале марта распространил один из депутатов от "Слуги народа", который считается близким к Игорю Коломойскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Разговоры о том, чтобы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство", - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3182509
 
   
 Топ комментарии
 
мвф уже не настаивает на продаже земли...сказали,шо единственное условие-запрет передачи реприватизированных банков бывшим собственникам или иной им компенсации. Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине. Работаем над программой в связи с новыми условиями, - представитель Фонда в Киеве Рашкован - Цензор.НЕТ 2453
а это самое трудное.
 показать весь комментарий
 
так никто і не казав що відмовили Україні...цє вислюку відмовили
 показать весь комментарий
 
Есть вторая еще причина. Дикая эмиссия гривны в прошлом году. А договором предусмотрено было не печатать. На финстате даже статистику закрыли, теперь только по косвенной информации цифры можно увидеть.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мвф уже не настаивает на продаже земли...сказали,шо единственное условие-запрет передачи реприватизированных банков бывшим собственникам или иной им компенсации. Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине. Работаем над программой в связи с новыми условиями, - представитель Фонда в Киеве Рашкован - Цензор.НЕТ 2453
а это самое трудное.
 показать весь комментарий
 
 
Есть вторая еще причина. Дикая эмиссия гривны в прошлом году. А договором предусмотрено было не печатать. На финстате даже статистику закрыли, теперь только по косвенной информации цифры можно увидеть.
 показать весь комментарий
 
 
И вот настало время очешуительных историй 😁😁😁. Зробымо их исчо раз 😉😉😉
 показать весь комментарий
 
 
Не над новой программой работать надо было, а закончить предыдущую. Два транша по 1,3 млрд не дополучили после выборов в прошлом году. Хватит лапшу на уши вешать. Фигушки дадут, а не кредиты.
 показать весь комментарий
 
 
так никто і не казав що відмовили Україні...цє вислюку відмовили
 показать весь комментарий
 
 
Если мы сейчас не соберемся в гости к Бене - стране кизда.
 показать весь комментарий
 
 
не свисти, толстый! )))) денег не будет ))))) (поговорка)
 показать весь комментарий
 
 
судя по морде лица, пухлый и раньше бис паддершки МВФ ни аставался....
 показать весь комментарий
 
 
Хватит побираться. Лучше проведите переговоры об отсрочке выплаты долга за этот год. В бюджете останется сумма гораздо больше выпрашиваемой.
 показать весь комментарий
 
 
а хто піде з ними (з бубочкою! з бенею! з цею шоблою!) на такі переговори?
Я вже не кажу про результат переговорів...
 показать весь комментарий
 
 
А почему переговариваются с этой же шоблой о кредитах и дают ей деньги?
 показать весь комментарий
 
а хіба дають?
Говорити про кредитну лінію можна різне. Он, читай, як Рашкован говорить...
 показать весь комментарий
 
 
Рашкован - хвамилия совсем безпаливная
 показать весь комментарий
 
ну хіба що із правом вільного володіння і носіння вогнепальної зброї для громадян. ну щоб кожен, хто президент міг теж об'явити стан президенту ЗеленськомуНикто в МВФ не отказывал в кредите Украине. Работаем над программой в связи с новыми условиями, - представитель Фонда в Киеве Рашкован - Цензор.НЕТ 6711
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский чекає на новий транш і не посилає МВФ у дупу, як Голобородько.
 показать весь комментарий
 
 
Мфв величайшая финансовая афера века....
Нехрен с ними вообще связываться.
 показать весь комментарий
 
 
свинарчук від "міжнародної" шайки глистів ... звісно , від української землі ці шахраї ніколи не відступлять ...хіба що їх пошлють найух й то тільки відійдуть щоб "перегрупуватися" ...глисти необхідно 3,14здити завжди ...але щоб так вчинити потрабно мати яйця ...тут таких немає ...лише євнухи
 показать весь комментарий
 
Я б не довіряв людині з призвищем "Рашкован"!
 показать весь комментарий
 
заробітчани привозять в Україну за рік більше грошей ніж мвф за десять і при цьому не вимагають віддати землю "труПовий" кодекс та інші хотелки від ворюг світового маштабу ...але ж цих зелених глистів так і штовхають догробити Україну
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх