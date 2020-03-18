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Все про:Черновицкая область (415) взятка (4925) правоохранительные органы (1103) ГНСУ (50) ГБР (1043)

 В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке работника Главного управления Государственной налоговой службы в Черновицкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР 01

По предварительной информации, налоговик требовал от гражданина 1 800 долларов за беспрепятственное осуществление продажи алкогольной продукции и непривлечение к ответственности работниками ГУ ГНС в Черновицкой области.

18 марта во время получения части взятки в сумме 300 долларов сотрудника налоговой задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР 02
В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР 03

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В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР 04

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182505
 
 
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и вирус им не помеха... станок работает безостановочно
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В такое время, как раз, и сколачиваются крупные капиталлы.
Кому война, а кому - мать родна.
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злые вы, на туалетную бумагу зарабатывал
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В налоговой любого бери и не промахнёшся!
Особенно начальство!!!
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это те налоговики,которые недодали в бюджет?
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Да все эти гэфээсники и работнички держпраци взяточки,всех можно без суда за решетку заталкивать.
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Мда... в нас в Україні люди взагалі без грошей сидять, а ця істота у нас з кишені краде гроші...
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