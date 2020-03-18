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 Политика Украины
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 Путин прибыл в оккупированный Севастополь

Президент РФ Владимир Путин прибыл в оккупированный Севастополь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на крымские и российские СМИ.

Отмечается, что у Путина запланирована церемония награждения строителей Керченского моста, встреча с подконтрольными Москве главами Крыма и Севастополя, а также с общественностью.

Все мероприятия с участием президента России пройдут в музейно-выставочном комплексе "Константиновская батарея".

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Источник: https://censor.net.ua/n3182501
 
 
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заразите короновирусом этого врага рода людского
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До цієї зарази з десятком двійників нічого не липне
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Президент России Владимир Путин в несколько дней заблокирован силовиками. Об єтом сообщил российский общественный и политический деятель Гейдар Джемаль, ссылаясь на свои данные.
Об этом он заявил в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2″ , комментируя ситуацию вокруг «молчания» Путина.
«В настоящий момент президент Путин нейтрализован, он жив, находится под контролем силовиков, которые осуществляют государственный переворот», - в частности заявил он. Он подчеркнул, что все фотографии и доказательства с Путиным - это всего лишь способ потянуть время.
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Такой бред может написать только шизофреник.
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Путин прибыл в оккупированный Севастополь...Уточните, который из них.
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Люди Бортникова блокировали Путина в Кремле и требует добровольного ухода. Золотов убит. В Москву перебрасывают бронетехнику
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Без гуманитарки каранин до 1 мая паРаша хла не протянет голод ...Не спасает резерв..
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Путин: Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья ...
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Путин объявил средним классом россиян с доходом в 18.2 тыс руб. Это $235. В США безработные в 5 раз больше получают.

Вброс про так называемый "средний класс" не случаен. Скоро тех, кто получает больше 18 тыс руб в месяц, начнут доить.
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Это фейк дурилка тушить пожар народа
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запасной аєродром..?

РuŦyƛA-С@PrytSLU





Джерело від слуг роялю:
"У найближчі 24 години в Україні можливе запровадження надзвичайного стану, на цей час народним депутатам сказали залишатися в Києві."
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а рубєль, між тим, підбирається до 80 за долар (79,95)
цікаво, проб'є сьогодні вісімдесятку?
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Строителей уже наградили и героев дали это цирк
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решил в новом замке пересидеть ботоксный
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Севастополь, вы там держитесь, хорошего настроения вам, камней с неба. И бюст
)(уйла в каждую мокшанскую хату 😉😉😉
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