 Путин прибыл в оккупированный Севастополь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на крымские и российские СМИ.

Отмечается, что у Путина запланирована церемония награждения строителей Керченского моста, встреча с подконтрольными Москве главами Крыма и Севастополя, а также с общественностью.

Все мероприятия с участием президента России пройдут в музейно-выставочном комплексе "Константиновская батарея".

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