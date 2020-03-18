 Путин прибыл в оккупированный Севастополь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на крымские и российские СМИ.
Отмечается, что у Путина запланирована церемония награждения строителей Керченского моста, встреча с подконтрольными Москве главами Крыма и Севастополя, а также с общественностью.
Все мероприятия с участием президента России пройдут в музейно-выставочном комплексе "Константиновская батарея".
Об этом он заявил в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2″ , комментируя ситуацию вокруг «молчания» Путина.
«В настоящий момент президент Путин нейтрализован, он жив, находится под контролем силовиков, которые осуществляют государственный переворот», - в частности заявил он. Он подчеркнул, что все фотографии и доказательства с Путиным - это всего лишь способ потянуть время.
Вброс про так называемый "средний класс" не случаен. Скоро тех, кто получает больше 18 тыс руб в месяц, начнут доить.
запасной аєродром..?
РuŦyƛA-С@PrytSLU
Джерело від слуг роялю:
"У найближчі 24 години в Україні можливе запровадження надзвичайного стану, на цей час народним депутатам сказали залишатися в Києві."
цікаво, проб'є сьогодні вісімдесятку?
)(уйла в каждую мокшанскую хату 😉😉😉