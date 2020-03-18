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 "Источник антисанитарии": в Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы

КГГА приняла решение в условиях пандемии коронавируса закрыть мусоропроводы в многоэтажках, так как они являются источниками антисанитарии.

Об это сообщил в Фейсбуке заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Мусоропроводы в условиях распространения коронавирусной инфекции должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, являющийся источником антисанитарии и несущий угрозу для каждого жителя многоэтажки", – написал Пантелеев.

По его словам, комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение о закрытии мусоропроводов.

"Думаю, лучше сделать несколько шагов и донести мусор до контейнеров, чем рисковать своим здоровьем!", — добавил Пантелеев.

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Источник антисанитарии: в Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182495
 
   
 Топ комментарии
 
винахід совка..
розплідник для щурів та тарканів.
сморід на весь дім.
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Хоч один позитивний момент буде... "Источник антисанитарии": в Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы - Цензор.НЕТ 3535
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давно пора эти хостелы крыс ликвидировать ,живут и не платят паразиты "Источник антисанитарии": в Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы - Цензор.НЕТ 7684
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винахід совка..
розплідник для щурів та тарканів.
сморід на весь дім.
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А ще у нас регулярно його доводиться гасити, бо якісь дебіли туди недопалки не погашені кидають!
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Я жила на квартирі, то в домі були такі мусоропроводи. Так чого туди тільки не кидали..
І гілляки, і меблі порубані, і мішки з будівельним сміттям.
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Як сказати.
Зараз у багатоповерхівках, почнуть насолоджуватись ароматом виставлених на площадки клумаків з сміттям, та й під вікнами на газонах (розберись з якого воверху викинуто)
Ну й насолоджуватись, у ліфті, ароматами транспорту гімна...
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Дивно..В нас давно такого немає. І нічого.
А мусорка реально смерділа. Поки не заварили.
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Странно, а у меня мусоропровод не смердит. Может там вентиляцию у вас надо было както прочистить или убирать хоть раз в два дня?

В лифте ещё ни у кого пакет не рвался? Может и не тёк даже?
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давно пора эти хостелы крыс ликвидировать ,живут и не платят паразиты "Источник антисанитарии": в Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы - Цензор.НЕТ 7684
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Без вируса не додумались позакрывать этот трэш?

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Ты не поверишь - многие упоротые совкоголовые против!
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Навпаки.
Це люди, які знають психологію совкоголових, і вже насолоджуються пакетами чужого сміття, перед своїми дверями.
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Я против!

А что до совка, то там так было: в определённое время едет мусоровоз и звонит в колокольчик. Граждане выбегают из квартир кто в чём с вёдрами и высыпают их прямо туды.

Бутте последовательны: скажите нет и мусорным контейнерам источникам мух и тараканов с крысами и голубями.
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аа, заварюйте вже й вхід у під'їзди...
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НАКОНЕЦ-ТО! А то у моей тещи в кооперативном (ОСББ) доме, высотке, уже который год не могут заварить. Некоторые упоротые пенсы кричат, что они против, ведь это "великое достижение советской эпохи и комфорт для простых людей".
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Може хоч це змусить хоч деяких київських люмпенів сортувати сміття...

У нас давно вже стоять окремі баки для пластику, але бидло досі кидає все разом і сміттєпроводи!
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Вот тут я наконец скажу прямо: вообще ******!
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А туалети в кожній квартирі?..Хіба вони не істочнік антисанітаріі?Негайно закрити і нехай бігають у двір...Як казав мені один вуйко,що тільки но отримав квартиру у Львові - я тепер пан,бо серу в хаті...Тому нефіг плодити панів...
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Теж разумно.
Посрав в одну тару, посцяв в іншу.
Потім з 14-го поверху приїхав з цим добром на ліфті вниз, і кожний отход в свій контейнер.
Доречі, чомусь більше всього схвалюють заварювання сміттєпроводів, жителі пятиповерхівок.
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Антисанітарія перекочує тепер в квартири.
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