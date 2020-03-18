 "Источник антисанитарии": в Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы

Об это сообщил в Фейсбуке заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, информирует Цензор.НЕТ.
"Мусоропроводы в условиях распространения коронавирусной инфекции должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, являющийся источником антисанитарии и несущий угрозу для каждого жителя многоэтажки", – написал Пантелеев.
По его словам, комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение о закрытии мусоропроводов.
"Думаю, лучше сделать несколько шагов и донести мусор до контейнеров, чем рисковать своим здоровьем!", — добавил Пантелеев.
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розплідник для щурів та тарканів.
сморід на весь дім.
І гілляки, і меблі порубані, і мішки з будівельним сміттям.
Зараз у багатоповерхівках, почнуть насолоджуватись ароматом виставлених на площадки клумаків з сміттям, та й під вікнами на газонах (розберись з якого воверху викинуто)
Ну й насолоджуватись, у ліфті, ароматами транспорту гімна...
А мусорка реально смерділа. Поки не заварили.
В лифте ещё ни у кого пакет не рвался? Может и не тёк даже?
Це люди, які знають психологію совкоголових, і вже насолоджуються пакетами чужого сміття, перед своїми дверями.
А что до совка, то там так было: в определённое время едет мусоровоз и звонит в колокольчик. Граждане выбегают из квартир кто в чём с вёдрами и высыпают их прямо туды.
Бутте последовательны: скажите нет и мусорным контейнерам источникам мух и тараканов с крысами и голубями.
У нас давно вже стоять окремі баки для пластику, але бидло досі кидає все разом і сміттєпроводи!
Посрав в одну тару, посцяв в іншу.
Потім з 14-го поверху приїхав з цим добром на ліфті вниз, і кожний отход в свій контейнер.
Доречі, чомусь більше всього схвалюють заварювання сміттєпроводів, жителі пятиповерхівок.