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Все про:железная дорога (1148) Нацполиция (11097) Фастов (16)

 Полиция провела разъяснительную работу с жителями Фастова, которые перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек

В Киевской области полиция провела разъяснительную работу с митингующими, которые заблокировали движение железнодорожного транспорта и требовали восстановить движение электропоездов.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 18 марта, около 50 граждан блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов. Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое было прекращено на основании решения Кабинета министров Украины в связи с предотвращением распространения в стране острой респираторной болезни Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские провели разъяснительную беседу о необходимости таких противоэпидемических мероприятий, поскольку такие ограничительные меры введены для предотвращения распространения коронавируса в стране и сохранения жизни и здоровья граждан.

После профилактической беседы по решению горсовета людей доставили в пункт назначения автотранспортом.

Полиция призвала граждан относиться с пониманием к временным ограничениям, не совершать противоправных действий, придерживаться строгих правил епидрежима, не подвергать себя и окружающих опасности.

Как сообщалось, жители Фастова перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182494
 
 
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Полиция провела разъяснительную работу с желямы Фастова, которые перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек

Класний заголовок... Полиция провела разъяснительную работу с желямы Фастова, которые перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек - Цензор.НЕТ 5017
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Думал там и вправду "Вставай страна огромная", а там всего 50 человек. Дать по морде и простить...
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В отпуск на днях. Надо тоже идти на вокзал на пути ставать, перекрывать чтобы меня отвезли в ,,пункт назначения,, на дачу за 50 км от города ? Машины нет, на такси теряюсь во что обойдется...
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Жители Санжар вообще бесплатно получили вакцин от Авакова
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Деградация украинского общества уже ниже плинтуса . Одно радует , что зебилов будет меньше в Украине из за вируса .
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Т.е. думаешь, что других вирус не тронет? И кто теперь дебил?
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Дело не в деградации общества а в абсолютной непоследовательности властей.
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И жители Фастова поняли свою неправоту?
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