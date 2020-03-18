 Полиция провела разъяснительную работу с жителями Фастова, которые перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 18 марта, около 50 граждан блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов. Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое было прекращено на основании решения Кабинета министров Украины в связи с предотвращением распространения в стране острой респираторной болезни Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские провели разъяснительную беседу о необходимости таких противоэпидемических мероприятий, поскольку такие ограничительные меры введены для предотвращения распространения коронавируса в стране и сохранения жизни и здоровья граждан.

После профилактической беседы по решению горсовета людей доставили в пункт назначения автотранспортом.

Полиция призвала граждан относиться с пониманием к временным ограничениям, не совершать противоправных действий, придерживаться строгих правил епидрежима, не подвергать себя и окружающих опасности.

Как сообщалось, жители Фастова перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек.

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