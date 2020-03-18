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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2307) назначение (1571) Микичак Ирина (2)

 Кабмин назначил Ирину Микичак первым заместителем главы Минздрава

Правительство назначило Ирину Микичак первым заместителем Министра здравоохранения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

В сообщении отмечается: "Кабинет Министров Украины на заседании 18 марта принял ряд кадровых решений, в частности назначил Первым заместителем Министра здравоохранения Ирину Микичак.

Ирина Микичак - Заслуженный врач Украины. Родилась 11 июня 1961 во Львове, по образованию является врачом-педиатром, магистром государственного управления. Имеет многолетний опыт в сфере здравоохранения, на разных ее звеньях (от медсестры, участкового педиатра, до главного врачу областной больницы, руководителя департамента). С апреля 2017 по декабрь 2019 г. Ирина Микичак была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации. Была координатором реализации ряда успешных международных проектов сотрудничества со Всемирным Банком, ВОЗ, Агентства США по международному развитию, Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ и других проектов в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции, общественного здоровья. Также является основательницей региональной образовательной программы Школа успешного медицинского менеджера.

Напомним, главой Минздрава в новом составе правительства назначен Илья Емец, который уже руководил министерством в 2010-2011 годах. Он - доктор медицинских наук, профессор кафедры детской кардиологии и кардиохирургии академии имени Шупика, заслуженный врач Украины, член Европейской ассоциации хирургии врожденных пороков сердца".

Кабмин назначил Ирину Микичак первым заместителем главы Минздрава 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182491
 
 
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Молодец! Настоящий министр экономики! "- Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!"
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В минздраве давно не медики, а околомедики.
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Да, мне это знакомо из собственного опыта. Специалисты по распилу бюджета. И за 30 лет ничего не поменялось. Только втянулись еще и частные компании типа "Бориса".
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Опять очередная грантоедка активно сотрудничающая с западными фондами?
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