 Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы понять, к чему привели необдуманные действия власти, достаточно взглянуть на опубликованные ниже фото.

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