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 Киевские новости, Общество
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 Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии. ФОТОрепортаж

Столичные власти оказались не готовы к проблеме нехватки наземного общественного транспорта, вызванной остановкой метро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы понять, к чему привели необдуманные действия власти, достаточно взглянуть на опубликованные ниже фото.

Смотрите также: Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок. ФОТОрепортаж

Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии 01
Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии 02
Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии 03

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Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии 04Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии 05
Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии 06

Смотрите также: 10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров. ФОТО

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Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии 11
Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии 12 

Источник: https://censor.net.ua/n3182489
 
   
 Топ комментарии
 
Мера принятая зеленой властью для того, что бы намеренно заразить как можно больше людей коронавирусом.

Геноцид украинцев устроеный простым наpiдом
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Какой нарид,такая и власть. Пользуйтесь плодами своей глупости
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Мера принятая зеленой властью для того, что бы намеренно заразить как можно больше людей коронавирусом.

Геноцид украинцев устроеный простым наpiдом
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Тут я как Порохобот не согласен! Если написано на трансформаторе не влезай убьет. Человек который влез в трансформатор кто?
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хорошо они не влезли все в автобус (только 10 человек), что им мешает заразиться на остановке? не стой, не едь на работу?
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Когда власть издала распоряжение что попасть домой, ты можешь только через трансформаторную будку, кто виноват?
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Некоректно задаешь вопрос. Если бы меня застал этот колапс внедома то возвращался я бы домой пешком но на работу бы точно не поехал!
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Власть не создала никаких условий людям!

Даже в Милане, Метро ходит, как еще врачи, медсестры, полицейски, комунальщики добираются на работу.

Нам надо добиваться максимальной изоляции людей
- Тот кто может идет на удаленку
- Комуто шифтают график работы(например не с 9 до 6, а с 11 до 8)
- Запускают МАКСИМУМ транспорта, круглосуточно, что б убрать часы пик в нем

Но нет! Нарколыги ничего не делают, кроме урезания транспортного потока, что приводит к дикой давке, уплотнению людей и даетт возможность легче заразиться. Открытый геноцыд народа Украины
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Это власть заставляет народ трамбоватся в автобус как шпроты в банке?
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Ну свою голову нада иметь на плечах. Просто позвонить руководству и поставить перед фактом что не смог добраться на работу! Даже если последует увольнение то я думаю что работа не ценнее жизни!
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Позвольте с вами не согласиться в наше время и так не очень хорошо с работой,а работая в частной фирме тебя с твоими хотелками просто выкинут,заразился или нет это большой вопрос а работу потеряешь здесь и сейчас.
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Ну тогда вперед в трансформатор! Током тоже может не убьёт а работу можешь потерять! Если ты специалист то работу всегда найдешь!
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Одевай на голову противогаз, на .уй презерватив и ни в чем себе не отказывай.
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А евреи не простой народ,а мерзкий,злопамятный.Как писал Бехтеев:всё золото мира рабами Ваала сдаётся еврейским ворам...(Погуглите кто такой Бехтеев,его стихи Краное знамя,жидовин)
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Какой нарид,такая и власть. Пользуйтесь плодами своей глупости
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Достаточно одного носителя, и автобус народа захвачен вирусом.
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Любители совка могут вспомнить как раз как было, в магазине ничего нет в автобусе давка.
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Зато сколько секса было ))) Интресно, кого-то там обрюхатили?
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Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії - Цензор.НЕТ 6896

пля - возрождается форум Цензор - куда ни зайду - кругом ржачка...
Видно чем ближе жопа - тем веселее!
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Не ломитесь в наши МАЗики, поломаете, других может и не быть.
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Свинарчук-Гладковский с радостью впарит вместо них своих Богданчиков)))
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- Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват - он или я? - Вы, ваше величество, - ни минуты не *********, ответил Маленький принц. - Совершенно верно, - подтвердил король. - С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть, прежде всего, должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. (с)
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Ну що зелени дебіли отримали карантин!!!! Щоб ви горіли в аду..подонки
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А для справедливости чтоб никому не было обидно в каждую маршрутку пускать 7 зебилов и 3-х порохоботов. Каждая четвёртая маршрутка высокосная. Восьмым едет зебил. Хер порохоботы домой доберутся.
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Кінець епохи бідності))) прийде весна саджати будемо)))
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Метро в Берлине работает в обычном режиме и его не планируют закрывать...
Хотя заражённых короновирусом в Германии в 100 раз больше чем у нас.
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..они по прежнему считают что вирус этот, тоже по приколу гуляет где то в загнивающей гейропе и гамерике..у киеве неее, это фсе барыга придумал...
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Худоба,одним словом, напевне в Україні буде наймасштабніша епідемія у всій Європі по кількості хворих і померлих. Любе рішення влади( любої) зустрічають в роги, інфантильні істоти.
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А тим часом в Мадриді (де тисячі хворих) і в Празі (де десятки), влада, навпаки збільшує кількість поїздів у метро, щоб не було давки і в вагонах було вільно!

Ой дарма Віталік послухав Шмигаля і Зе, він мав законне право не закривати метро, бо це виключно повноваження мера!
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Ага, у зели такой теперь генпрокурор, что мигом Виталику нарисует умышленное заражение при неисполнении указа.
Всё просто - зе хочет чтобы возможно большее количество украинцев... правильно перемещались в комфортных и безопасных условиях.
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А дебилы, которые решили закрыть метро, вместо того, чтобы увеличить интенсивность движения этого не предвидели?
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Ну что-бы увеличить интенсивность движения необходим подвижной состав. Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії - Цензор.НЕТ 8238 А его даже если есть деньги то за день даже за месяц не увеличишь!
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Емм, ви в Києві в метро хоч раз були??? У нас в години пік інтервал руху 30 секунд-1 хвилина, вдень 3-5 хвилин, а після 22.30 - 10 хвилин. Тобто поїздів ВИСТАЧАЄ! Можна збільшити періоди, коли інтервал 30 секунд.
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Поезд должен проходить тех обслуживание и тд.. Постоянно крутить по 30 сек не хватит подвижного состава. Если гонять без тех регламента подвижной состав то дай бог он просто сломается без человеческих жертв!
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А постійно і не треба! Треба розширити години пік!
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Ні, це по маланські. Бо ж це маланці при владі, а не українці.
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Oleksiy Goncharenko



Запускаємо з Петром Обуховим волонтерський сайт, аби допомогти літнім та самотнім людям у зв'язку з карантином - Взаємодопомога - єдине вірне рішення у ситуації, що склалася по всьому світові.
Максимальний репост!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=b4RQK4ofBA0&feature=emb_logo
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ну есть же здоровые можно на велосипедах ездить ,а кто не может беременные и пожилые на автобусах. От того и болеют что гиподинамия.
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Пожилым по домам надо сидеть и без крайней надобности нос из дома не высовывать,они группа наибольшего риска, а не за редисочкой свежей ездить на рынок.
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Нє, ну нормальні люди про це казали одразу. Але ж в нас самі розумні випускники Трускавецької академії ліц індіго, все краще за всіх знають. Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії - Цензор.НЕТ 8904
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Влада відірвалась від реалій життя...Одночасно закрити метро і прийняти рішення не більше десяти людей в маршрутках - тут мало просто бути дебілуватим боксером,тут треба щоб ці дебілуваті мозги повністю повідбивали...А ось щойно чув по ТБ...Диктор каже - є дві новини з Полтави,одна хороша,друга не дуже.Хороша - в Полтаві жодного інфікованого короновірусом...Не дуже - в Полтаву ще не завезли жодного тесту...
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Ну тут не боксер винен - Його, а ще Гєпу і Філатова змусили метро закрити. Правда, тільки один Гєпа пробував якось опиратися...
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Все правильно чем быстрей заразимся тем быстрей переболеем ну или умрем тогда вобще порабану)))))
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Суки долбаные зеленые и кличковские скоро получат свои заслуженные 10 лет на нарах за терроризм в отношении населения.
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Вот. Вместо того, чтобы увеличить количество составов дабы уменьшить концентрацию людей в метро, его закрыли вообще, запихнув всех в наземных транспорт. Тех, кому "срочно надо" всегда будет достаточно и всех на удаленку не перевести.
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Кожен клоун може бути президентом! Правда зєбіли?
Вам обіцяли що буде весело? Веселіться!

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Будет весело но недолго! Я тут говорил что шанс заразиться у ЗЕбилов выше а мне не верили! Я бы под дулом автомата в эту маршутку бы не полез!
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є підстави говорити про соціогуманітарну диверсію
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Какая власть , такое и общество. Одни стоят других .
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понятно...
выживут те у кого есть личное авто и не жалеет бабла на топливо...
Мудрый, бедный и простой нарид умрет наверное и не сможет придти на следующие выборы, что бы проголосовать за очередного клоуна...
Пичалька... Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії - Цензор.НЕТ 2230
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Когда заболеют много, то не имеет значение какое у тебя авто. Ты все равно с кем-то контактируешь и этот кто-то может быть больной из-за таких "стараний" власти.
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Государственная террористическая акция, с уклоном в геноцид!
Цель: Расширить эпидемию, что бы люди сами дома сидели и не выходили на протесты.
Итог: Эпидемия будет и протесты будут -- не майданные, а спонтанные и неуправляемые.
Рецепт: Срочно подниматься Национальным Силам и брать власть в свои руки!

...но я сомневаюсь, почему-то... -- в Национальных Силах -- они бессильны, судя по всему...
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Транспортная способность это математика. Её не обмануть.
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Тупые дебилы кто за них голосовал и те кого они выбрали.
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Так Порошенко же довел страну до крайнего зубожиння, практически уничтожил экономику, пенсионеры были на грани выживания! Каков был лозунг? ХУЖЕ НЕ БУДЕТ.
Так что узбагойтесь. При Порошенко явно было хуже.
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та пагадите! это еще нормально!
а завтра обязали наказать перевозчика если он будет везти одиннадцатого человека))) а копчики будут за этим следить... и наверное шумовыми гранатами отганять остальных от маршрутки))))
ой...а коронавирус на остановках и в переполненной маршрутке - то оказалось не главное (про него никто не вспомнил, все матюкали того, кто устроил этот коллапс...)
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зеЛя и его режим полнейшие идиоты!
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Якщо закрили метро то для безпеки треба закривати весь суспільний транспорт,
інакше піпець.
Або відкрийте метро,, збільшити кількість маршрутного транспорту і пускать в метро або салон автобусу тільки в масках на сидячі місця.
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Таких откровенно не дееспособных долбо..бов во власти, Украина еще не знала!
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Бо ці долбануті високопоставлені державні мужі пересуваються хіба на громадському транспорті? Хіба вони уявляють масштаб створеної їми проблеми? Пс. До вечірнього транспортного колапсу залишилося 38 хв.
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Я не вижу на фото давки , типичный 69-ыйБДСМ маршрут.
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Деградация украинского общества уже ниже плинтуса . Одно радует , что зебилов будет меньше в Украине из за вируса .

Идёт самоликвидация , зебилы на это заслужили . Людей в этих давках нет . Люди не могут так поступать
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Европейцы перемещаются в подавляющем большинстве на автомобилях.
Поэтому им поможет закрытие магазинов, кинотеатров и кафе.
У нас же - никуда не деться от маршруток, которые станут основным средством передачи вирусов. Это было заранее понятно.

Что же делать? Как вариант - пустить наоборот намного больше транспорта, и компенсировать перевозчикам убытки дотациями.
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