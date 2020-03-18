 Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Чтобы понять, к чему привели необдуманные действия власти, достаточно взглянуть на опубликованные ниже фото.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Чтобы понять, к чему привели необдуманные действия власти, достаточно взглянуть на опубликованные ниже фото.
Геноцид украинцев устроеный простым наpiдом
вибір зе білів
Даже в Милане, Метро ходит, как еще врачи, медсестры, полицейски, комунальщики добираются на работу.
Нам надо добиваться максимальной изоляции людей
- Тот кто может идет на удаленку
- Комуто шифтают график работы(например не с 9 до 6, а с 11 до 8)
- Запускают МАКСИМУМ транспорта, круглосуточно, что б убрать часы пик в нем
Но нет! Нарколыги ничего не делают, кроме урезания транспортного потока, что приводит к дикой давке, уплотнению людей и даетт возможность легче заразиться. Открытый геноцыд народа Украины
пля - возрождается форум Цензор - куда ни зайду - кругом ржачка...
Видно чем ближе жопа - тем веселее!
Хотя заражённых короновирусом в Германии в 100 раз больше чем у нас.
Ой дарма Віталік послухав Шмигаля і Зе, він мав законне право не закривати метро, бо це виключно повноваження мера!
Всё просто - зе хочет чтобы возможно большее количество украинцев... правильно перемещались в комфортных и безопасных условиях.
Oleksiy Goncharenko
Запускаємо з Петром Обуховим волонтерський сайт, аби допомогти літнім та самотнім людям у зв'язку з карантином - Взаємодопомога - єдине вірне рішення у ситуації, що склалася по всьому світові.
Максимальний репост!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=b4RQK4ofBA0&feature=emb_logo
Вам обіцяли що буде весело? Веселіться!
выживут те у кого есть личное авто и не жалеет бабла на топливо...
Мудрый, бедный и простой нарид умрет наверное и не сможет придти на следующие выборы, что бы проголосовать за очередного клоуна...
Пичалька...
Цель: Расширить эпидемию, что бы люди сами дома сидели и не выходили на протесты.
Итог: Эпидемия будет и протесты будут -- не майданные, а спонтанные и неуправляемые.
Рецепт: Срочно подниматься Национальным Силам и брать власть в свои руки!
...но я сомневаюсь, почему-то... -- в Национальных Силах -- они бессильны, судя по всему...
Так что узбагойтесь. При Порошенко явно было хуже.
а завтра обязали наказать перевозчика если он будет везти одиннадцатого человека))) а копчики будут за этим следить... и наверное шумовыми гранатами отганять остальных от маршрутки))))
ой...а коронавирус на остановках и в переполненной маршрутке - то оказалось не главное (про него никто не вспомнил, все матюкали того, кто устроил этот коллапс...)
інакше піпець.
Або відкрийте метро,, збільшити кількість маршрутного транспорту і пускать в метро або салон автобусу тільки в масках на сидячі місця.
Идёт самоликвидация , зебилы на это заслужили . Людей в этих давках нет . Люди не могут так поступать
Поэтому им поможет закрытие магазинов, кинотеатров и кафе.
У нас же - никуда не деться от маршруток, которые станут основным средством передачи вирусов. Это было заранее понятно.
Что же делать? Как вариант - пустить наоборот намного больше транспорта, и компенсировать перевозчикам убытки дотациями.