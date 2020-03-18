EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  630  6
Материалы по теме:
Все про:гривня (1806) карантин (447) НБУ (4584) COVID-19 (1155)

 НБУ будет выдавать банкам наличные деньги из хранилищ, а полученные - отправлять на карантин

Национальный банк Украины с целью снижения рисков распространения коронавируса будет выдавать банкам наличные с собственных хранилищ.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный банк Украины разработал ряд мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время операций с наличными... Регулятор будет принимать от банков наличные национальной валюты, находящейся в обращении, и выдавать вместо нее банкам наличные со своих хранилищ", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Курс НБУ на 18 марта: доллар и евро продолжают расти. ИНФОГРАФИКА

В Нацбанке отмечают, что прежде всего будут выдаваться наличные из запасов, сформированных в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины); позже - наличные, которые прошли карантин.

Запасы наличных Национального банка достаточны для обеспечения потребностей экономики страны. Наличные в хранилищах Национального банка - качественные, пригодны для обращения, обработаны автоматизированно с помощью специальных высокоскоростных машин.

В то же время полученные из обращения наличные Национальный банк: сначала хранить отдельно в течение не менее 14 дней, что значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток). Только после этого будет осуществляться автоматизированная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На поддержку гривни с начала года потратили $1 млрд, резервы превышают $25 млрд, - НБУ

Национальный банк для профилактики распространения коронавируса рекомендует населению и бизнесу максимально перейти на безналичные расчеты.

Источник: https://censor.net.ua/n3182487
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
временно ещё начнуться и перебои с наличкой в банкоматах, пока привезут новые, пока то да сё...
 показать весь комментарий
 
На пластике и нержавеющей стали жизнеспособный вирус все еще может быть обнаружен через три дня. На картоне вирус прожил не более суток. На меди вирус перестал быть активным через 4 часа. Источник: https://censor.net.ua/n3182385
 показать весь комментарий
 
 
Вот там они и останутся, больше их народ не увидит.
 показать весь комментарий
 
Ще навіть на молоці не обпеклись,а вже дують на воду...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх