 В Черновицкой области в самоизоляции находятся 15 полицейских, контактировавших с зараженными коронавирусом, - замминистра МВД Геращенко

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"У нас уже есть случай, когда один полицейский контактировал в Черновицкой области с лицом, точно зараженным коронавирусом, а затем с группой своих коллег. У нас 15 полицейских уже 5-й день находятся на самокарантине, чтобы не передавать возможную заразу другим", - рассказал Геращенко.

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Чиновник напомнил, что на маски, перчатки и костюмы биологической защиты для полицейских из Резервного фонда выделят 70 млн грн.