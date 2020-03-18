 Одиноким пожилым днепрянам начали доставлять продуктовые наборы, организаторы будут рады любой помощи, - Филатов. ФОТОрепортаж

Сейчас прорабатывают логистический маршрут между более чем 12,5 тыс. больных и одиноких пенсионеров. Все они подопечные территориальных центров Днепра. Об этом Борис Филатов заявил во время совместной встречи руководителей городов, областных, предпринимателей и правоохранителей 18 марта, передает Цензор.НЕТ

.Мэр подчеркнул, что такая доставка не имеет ничего общего ни с агитацией, ни с продвижением партийных или религиозных предпочтений. В настоящее время в наборы входят крупы, макароны, хлеб. Будут включать и продукты длительного срока хранения.

"Я хотел бы обратиться к гражданскому обществу: пора отбросить все ссоры и выяснения отношений. Сейчас развезено около 600 продуктовых наборов для пожилых людей. Завтра - около 10 000. Поэтому обращаюсь и к представителям крупного бизнеса: мы готовы получать любую помощь", - сказал глава города.

По словам Бориса Филатова, для защиты наиболее уязвимой перед инфекцией COVID-19 категории населения объединились даже идеологические противники. С организацией транспорта для доставки проднаборов помогают также местные предприниматели, поддержку оказывают и представители различных конфессий и волонтеры. Мэр Днепра сообщил, что накануне к нему обратились владельцы косметических производств, которые готовы помочь с поставками спиртового раствора в бутылках. Его будут раздавать горожанам.

Всего на противодействие распространению коронавируса Днепр выделил 98 млн грн. За эти деньги закупили 35 аппаратов искусственной вентиляции легких (сейчас город ждет их поставку), а также средства дезинфекции, защитные костюмы, маски, медикаменты, ранцы для распыления обеззараживающих растворов. Кроме этого, Борис Филатов назвал успешным опыт создания пункта обсервации на базе бывшего санатория Днепровского горводоканала. Помещения там рассчитаны на 260 человек. Сейчас на обсервации находятся 44 человека.

"Сегодня добровольцы и волонтёры протестантских церквей, УДА, Национального Корпуса и… ОПЗЖ, сотрудники мэрии, бизнесмены и просто добрые люди начали развозить старикам продукты", - сообщил Филатов в Facebook.

Он подчеркнул, что организаторы будут рады любой помощи и приложил к посту фото пожилых людей, которым доставили проднаборы 18 марта.

Также мэр оставил контакты, куда обращаться желающим. Общий координатор проекта Юлия Александровна: 0676160640.

Амур-Нижнеднепровский район: 0679923286;

Новокодакский: 0676332058;

Центральный: 0675628514;

Самарский: 0665525262;

Индустриальный: 0503421118;

Шевченковский: 0502493830;

Соборный: 0675845143;

Чечелевский: 0974195592.



















Фото: facebook.com/Borys Filatov