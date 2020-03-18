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 Для одиноких днепрян пожилого возраста начали бесконтактную доставку первых из более чем 10 тысяч пищевых наборов, - Филатов

Чтобы обезопасить от заражения коронавируса наиболее уязвимую перед инфекцией категорию населения, пожилых людей, в Днепре организовали бесконтактную доставку продуктов. Онлайн-платформа, о создании которой объявил мэр Борис Филатов, объединяет волонтеров, активистов и предпринимателей, которые готовы помогать.

 Сейчас прорабатывают логистический маршрут между более чем 12,5 тыс. больных и одиноких пенсионеров. Все они подопечные территориальных центров Днепра. Об этом Борис Филатов заявил во время совместной встречи руководителей городов, областных, предпринимателей и правоохранителей 18 марта.

Мэр подчеркнул, что такая доставка не имеет ничего общего ни с агитацией, ни с продвижением партийных или религиозных предпочтений. В настоящее время в наборы входят крупы, макароны, хлеб. Будут включать и продукты длительного срока хранения.

"Я хотел бы обратиться к гражданскому обществу: пора отбросить все ссоры и выяснения отношений. Сейчас развезено около 600 продуктовых наборов для пожилых людей. Завтра - около 10 000. Поэтому обращаюсь и к представителям крупного бизнеса: мы готовы получать любую помощь", - сказал глава города.

По словам Бориса Филатова, для защиты наиболее уязвимой перед инфекцией COVID-19 категории населения объединились даже идеологические противники. С организацией транспорта для доставки проднаборов помогают также местные предприниматели, поддержку оказывают и представители различных конфессий и волонтеры. Мэр Днепра сообщил, что накануне к нему обратились владельцы косметических производств, которые готовы помочь с поставками спиртового раствора в бутылках. Его будут раздавать горожанам.

Всего на противодействие распространению коронавируса Днепр выделил 98 млн грн. За эти деньги закупили 35 аппаратов искусственной вентиляции легких (сейчас город ждет их поставку), а также средства дезинфекции, защитные костюмы, маски, медикаменты, ранцы для распыления обеззараживающих растворов. Кроме этого, Борис Филатов назвал успешным опыт создания пункта обсервации на базе бывшего санатория Днепровского горводоканала. Помещения там рассчитаны на 260 человек. Сейчас на обсервации находятся 44 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3182485
 
   
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Филатов-- молодца . даст Бог переживем с наименьшими потерями !!!
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Для одиноких днепрян пожилого возраста начали бесконтактную доставку первых из более чем 10 тысяч пищевых наборов, - Филатов

По интернету, что ли? Для одиноких днепрян пожилого возраста начали бесконтактную доставку первых из более чем 10 тысяч пищевых наборов, - Филатов - Цензор.НЕТ 1778
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свистнул, окно открыли, и авоську в открытое окно.
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Будут звонить в дверь, сообщать и оставлять на пороге.
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И это замечательно. Старики будут очень благодарны. Сам факт что о них кто- то вспомнил, факт внимания, для пожилых очень важен. А хорошее настроение обязательно укрепит их иммунитет. Спасибо добрым людям.
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Але цей хитровиграний мер так і не пояснив,як буде відбуватись ця безконтактна доставка...Закидувати будуть на балкон чи у форточку макарони?..
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