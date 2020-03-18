EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  183  2
Материалы по теме:
Все про:Венгрия (892) украинцы (3160) Кулеба Дмитрий (304) COVID-19 (1155)

 Венгрия пропустит 310 украинцев, застрявших на границе в автобусах и машинах, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился с венгерским коллегой Петером Сийярто о транзите для граждан Украины.

Об этом Кулеба сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто "застряли" на границе с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас их 310. Ждем дома", - написал Кулеба.

Венгрия пропустит 310 украинцев, застрявших на границе в автобусах и машинах, - Кулеба 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, после закрытия границ украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

По словам министра инфраструктуры, за границей находятся 35 479 украинцев, которые хотят вернуться на родину. Чтобы доставить их в Украину, нужно осуществить 175 рейсов. Для этого требуется выделить из бюджета $4,162 млн.

Смотрите также: "Мы всех вас вернем", - Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам и рассказал, что нужно делать. ВИДЕО

Лоукостер SkyUp начал продажу билетов по льготной цене из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

Источник: https://censor.net.ua/n3182484
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошо.что Кулеба нашёл контакты с венгерской властью
А то все только рагались
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх