 Венгрия пропустит 310 украинцев, застрявших на границе в автобусах и машинах, - Кулеба

Об этом Кулеба сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто "застряли" на границе с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас их 310. Ждем дома", - написал Кулеба.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, после закрытия границ украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

По словам министра инфраструктуры, за границей находятся 35 479 украинцев, которые хотят вернуться на родину. Чтобы доставить их в Украину, нужно осуществить 175 рейсов. Для этого требуется выделить из бюджета $4,162 млн.

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