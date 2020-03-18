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Все про:ICTV (12) Зеленский (4931) курьез (3987) ошибки (71) COVID-19 (1155)

 "Досадная ошибка", - телеканал ICTV извинился за странные субтитры во время обращения Зеленского

Телеканал ICTV приносит извинения за техническую ошибку, которая произошла 17 марта во время трансляции обращения Президента Украины Владимира Зеленского в 22:30.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении телеканала. 

В тексте подчеркивается: "Учитывая важность обращения, мы приняли решение прервать один из самых популярных телевизионных сериалов, чтобы как можно больше людей, особенно тех, кто не смотрят новости, все равно получили эту общественно важную информацию".

В заявлении говорится: "Извиняясь, мы просим всех зрителей и журналистов обратить внимание не на эту досадную ошибку, а на содержание обращения. В нем Владимир Зеленский объяснял, как гражданам Украины, которые сейчас находятся за рубежом, вернуться домой, и призвал регистрироваться в системе МИД "Друг" или обращаться в посольство Украины в разных странах".

"Телеканал ICTV обращается ко всем гражданам Украины и просит быть бдительными относительно ситуации, соблюдать все важные советы, сохранять режим карантина".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3182483
 
 
 Топ комментарии
 
Досадная ошибка это то что вы вообще это чучело в эфир пустили.
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Так он убил Эрику или нет? тема не раскрыта!!!
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Перед кем извиняться и за что? А Г+Г и Мосейчучка лично извинились перед Порошенко за убитого и съеденного брата, за ежедневную борщевую тарелку и тонны остального дерьма которое выливали на Президента??!!
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Досадная ошибка это то что вы вообще это чучело в эфир пустили.
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не треба в такий важкий час ображати Президента - це не додасть нікому користі.
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який сарказм. Недовіра до влади в такі моменти викликає паніку, безлад і тп.
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а сейчас не безлад? я никогда не забуду, как "я не лох" поливал Пороха грязью не заслужено.
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може бути ще більший безлад, коли нічого не працює.
Це не безлад. Але є неправильні рішення, - я погоджуюсь, наприклад, з метро.
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кстати, он уже извинился за проститутку которая принимает со всех сторон?
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у нас немає президента з 21 квітня 2019 року, є чінарік, половина шостого, одним словом - шмаркля
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не сміши нарід, твій кумір хіба що на роялі без штанів може "працювати" і то не в попад "Прикра помилка", - телеканал ICTV вибачився за дивні субтитри під час звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 8702
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Але є неправильні рішення, - я погоджуюсь, наприклад, Зеленський - преЗик "Прикра помилка", - телеканал ICTV вибачився за дивні субтитри під час звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 5162
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Безлад у тебе в голоі і у тих, хто клоуна до влади привів. А тепер їм бачете не смішно...
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Така влада сама по собі викликає недовіру. Для цього не треба ніяких субтитрів.
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Президент закінчився на п'ятому, а шостий - Шестьорка-преЗик "Досадная ошибка", - телеканал ICTV извинился за странные субтитры во время обращения Зеленского - Цензор.НЕТ 8105
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правильно ви написали - закінчився.
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стандартная библейская история библейского народа:

Моника убила сетру свою Эрику
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Как говорила одна героиня в Великом фильме всех народов:странная,если не сказать больше...
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Какой преЗЮдент, такие и субтитры.
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Перед кем извиняться и за что? А Г+Г и Мосейчучка лично извинились перед Порошенко за убитого и съеденного брата, за ежедневную борщевую тарелку и тонны остального дерьма которое выливали на Президента??!!
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так то вони жартували - це ж гумористичний канал
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Перефразируя отца Фёдора:
- Куда дел собачку убиенной тобою Эрики ??!! "Досадная ошибка", - телеканал ICTV извинился за странные субтитры во время обращения Зеленского - Цензор.НЕТ 2603
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Так он убил Эрику или нет? тема не раскрыта!!!
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Добил по -тихому. Теперь морду корчит "я-не я и хата не моя!"
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Та вбив.Сам же вчора признався в "состоянії афекта".Бо Еріка відбила в нього кохану людину(Богдана чи Богдану,їх там розбереш в тому болоті).
Трагедія ,Шекспір нервово курить зі своїм Ромео
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нечисть активизировалась, яценюк, зорян со шкиряком на экспрессо, нашли авторитеты
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почему ЗЕ не крупными буквами и не зельоным
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Так кто же убил Эрику? Монику в камеру до установления истины.
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Ошибка стала мэмом.
А шо, прикольно, все довольны.. Зеля не в счет.
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Зачем извиняться? Зеля без суфлёра и не такое несёт.
"Досадная ошибка", - телеканал ICTV извинился за странные субтитры во время обращения Зеленского - Цензор.НЕТ 8553
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свого рода приветик был, как венок на голову рсотовского дважды несудимого
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Эта досадная ошибка уже почти год куролесит в турборежиме.
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Нюхач на Нюхача наложился, во время речи Нюхача всплыли субтитры из Нюхача )))
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Телеканал извинился за то, что Зеля убила Эврику?
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Это не ошибка, это фрагмент программы "Рассмеши комика", жаль что он сам не видел субтитры.. Вот бы "насмеялся ".. ( Что то подобное мы видели с Юлиным " все пропало" с Витиным " Йолка"... Бывает, чего там..)
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стандартная библейская история библейского народа:

Моника убила сетру свою Эрику
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Подумаємо, побачимо, можливо щось і пробачимо, можливо, хоча це не точно... але за Еріку доведеться відповісти.

"Досадная ошибка", - телеканал ICTV извинился за странные субтитры во время обращения Зеленского - Цензор.НЕТ 2443
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на ровном месте обсыраете, Он тут при чем до субтитров.
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А на новый год, какая ошибка была?
Досадная ошибка - это появление у суки Риммы, этого барана.
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"Досадная ошибка" трапилась після того, як "соросят" Пінчука виставили з кабміну.
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Извинились за разглашение тайны следствия?
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Врёшь, Эрику не уничтожить! Она ковром появляется каждой весной! Немецкий марш Эрика слушать онлайн с переводом на русский | Erika wehrmacht lyrics https://www.youtube.com/watch?v=7askkTVQKkY
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