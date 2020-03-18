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 В Италии полицейские оштрафовали украинку, которая продавала маски на улице

В Италии полицейские оштрафовали 53-летнюю гражданку Украины, которая незаконно продавала медицинские маски на улице.

Об этом пишет издание Milano Today, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что женщину уличили 15 марта в Милане. О незаконной продаже масок правоохранителям сообщил местный житель. По его словам, украинка несколько дней продавала маски у местного супермаркета.

"Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой", - пишет издание.

Впоследствии украинка призналась, что пыталась продать маски. Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и невыполнение указа правительства оставаться дома. На какую сумму оштрафовали женщину, не указывается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182480
 
 
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bamr

@bamr69

·3 ч

Пидарасы есть везде

В Италии полицейские оштрафовали украинку, которая продавала маски на улице - Цензор.НЕТ 5318
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она продавала "вредные" маски

доктор Комаровский В Италии полицейские оштрафовали украинку, которая продавала маски на улице - Цензор.НЕТ 1090
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Конкуренти "здали"... В Италии полицейские оштрафовали украинку, которая продавала маски на улице - Цензор.НЕТ 6410
Отмечается, что женщину уличили 15 марта в Милане. О незаконной продаже масок правоохранителям сообщил местный житель. По его словам, украинка несколько дней продавала маски у местного супермаркета. Источник: https://censor.net.ua/n3182480
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Я, конечно, не знаю тамошней конструкции этих агрегатов, но клапаны для дыхания не самая сверхсложная вещь в производстве. Даже без 3д принтера.
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Если это он на фото изображён, то сделать довольно просто даже без 3д, пресс-форма (изготовляется за неск.дней)+нормальный термопласт+несложная начинка. Ну, для быстроты разве что стоило печатать, имхо.
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Кассабе, а Герб України, до чого вфотошопив?
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За наблюдальность, кстати, хвалю. С меня парочка шаленых бджилок если шо.
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Она помогала итальянцам бороться с короновирусом.
Они не оценили её благородных действий.)
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Еще, наверное, и по одной гривне продавала... В Италии полицейские оштрафовали украинку, которая продавала маски на улице - Цензор.НЕТ 1561
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Да ладно... вон у нас миллионами эти бесполезные тряпочки вывозят... Тут по штуке за пачку хотят. А тут "уличили" в продаже десяточек тряпок... Которые нифига не помогают)))
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А она потребовала от Украины самолет для экстренной эвакуации.
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в Італії за 7 днів оштрафовано 43 тис людей, які не дотримуються карантину
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Я не удивлюсь а другая снимала маски как только чел падал без сознательно. Всё в продажу, конченные...
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Неук-фантазер В Италии полицейские оштрафовали украинку, которая продавала маски на улице - Цензор.НЕТ 6512

Игорь 9e5432d2

Я не удивлюсь а другая снимала маски как только чел падал без сознательно. Всё в продажу, конченные...
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блин в мацкву надо было ехать и продавать бушные..... цыганка наверное с закарпатья, я в 2017 их в риме много видел....
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Цікаво, біженці ще валять в ту Італію?
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