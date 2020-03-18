 В Италии полицейские оштрафовали украинку, которая продавала маски на улице

Об этом пишет издание Milano Today, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что женщину уличили 15 марта в Милане. О незаконной продаже масок правоохранителям сообщил местный житель. По его словам, украинка несколько дней продавала маски у местного супермаркета.

"Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой", - пишет издание.

Впоследствии украинка призналась, что пыталась продать маски. Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и невыполнение указа правительства оставаться дома. На какую сумму оштрафовали женщину, не указывается.

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