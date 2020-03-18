 В Италии полицейские оштрафовали украинку, которая продавала маски на улице

Об этом пишет издание Milano Today, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что женщину уличили 15 марта в Милане. О незаконной продаже масок правоохранителям сообщил местный житель. По его словам, украинка несколько дней продавала маски у местного супермаркета.
"Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой", - пишет издание.
Впоследствии украинка призналась, что пыталась продать маски. Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и невыполнение указа правительства оставаться дома. На какую сумму оштрафовали женщину, не указывается.
доктор Комаровский
Отмечается, что женщину уличили 15 марта в Милане. О незаконной продаже масок правоохранителям сообщил местный житель. По его словам, украинка несколько дней продавала маски у местного супермаркета. Источник: https://censor.net.ua/n3182480
bamr
@bamr69
·3 ч
******** есть везде
Пан Буддист
@sranysovok
·4 ч
Клапан 11 кусков стоит, чуваки напечатали на 3д принтере
https://www.theverge.com/2020/3/17/21184308/coronavirus-italy-medical-company-threatens-sue-3d-print-valves-treatments
Они не оценили её благородных действий.)
Игорь 9e5432d2
Я не удивлюсь а другая снимала маски как только чел падал без сознательно. Всё в продажу, конченные...