 "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за повышенного спроса на медицинский спирт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы госпредприятия.

"В целом в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще четыре завода", - цитируется в сообщении и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

По его словам, предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы.

"Мы быстро отреагировали на рост запроса. С сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. По потребностям мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье", - отметил Блескун.

Наряду с этим на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим. Для всех работников закуплены маски. Часть аппарата управления переведена на дистанционную работу.

Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества на приватизацию.

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