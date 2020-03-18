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 Экономика, Общество
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 "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за повышенного спроса на медицинский спирт

ГП "Укрспирт" запустил в работу еще четыре завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы госпредприятия.

"В целом в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще четыре завода", - цитируется в сообщении и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

По его словам, предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы.

"Мы быстро отреагировали на рост запроса. С сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. По потребностям мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье", - отметил Блескун.

Наряду с этим на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим. Для всех работников закуплены маски. Часть аппарата управления переведена на дистанционную работу.

Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества на приватизацию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182478
 
 
 Топ комментарии
 
точняк - убыточное предприятие "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за повышенного спроса на медицинский спирт - Цензор.НЕТ 4456
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Не успели приватизировать сейчас в минус загонит убыточное предприятие страну ахахахахахк
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О, а зараз і скляне виробництво повинне підтягутись з гранчаками.

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Не успели приватизировать сейчас в минус загонит убыточное предприятие страну ахахахахахк
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Нічьо. Візьмуть кредит МВФ і продотіруют.
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А потом обязательно надо продать ахмемойскому
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Нужно много лекарства -- профилактика НАШЕ ВСЕ "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за повышенного спроса на медицинский спирт - Цензор.НЕТ 8300
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Ну, ще на електричний, для протирання контактів.
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О, а зараз і скляне виробництво повинне підтягутись з гранчаками.

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Наряду с этим на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим, даже и тени сомнения в этом нет.
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Давай закон о самогоне, а то жизни не дают. В самоизоляции не хр..н делать.
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Приравнять изготовление и употребление самогона к самообороне от вируса. Но главное тут - не превышать меры необходимой самообороны.
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Если болен сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб. Каждой бабе по мужику каждому мужику по бутылке спирта и ни какой вирус нас не одолеет.
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В мене за пару років зібралося літрів 20 первака. Зараз його активно використовую на протирання вкупі з гліцерином. Ну і родині зі знайомими підкинув. Так шо переходьте на власне виробництво. Зараз якраз дуже актуально
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Не было бы монополии - не было такой пафосной новости
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Пить или не пить. Кроме снижения иммунитета и убийства сосудов, и ухода от реальности ... Приблизиться к смерти только получится 😉. Все остальное бред и мифы
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