 "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за повышенного спроса на медицинский спирт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы госпредприятия.
"В целом в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще четыре завода", - цитируется в сообщении и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.
По его словам, предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы.
"Мы быстро отреагировали на рост запроса. С сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. По потребностям мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье", - отметил Блескун.
Наряду с этим на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим. Для всех работников закуплены маски. Часть аппарата управления переведена на дистанционную работу.
Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества на приватизацию.