 Антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 546 тыс. грн экс-нардепу, подозреваемому в незаконном получении компенсации за жилье

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"На экс-депутата также возложен ряд обязанностей: сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение все свои паспорта для выезда за границу. Срок действия обязанностей - до 12 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Бывший нардеп подозревается в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, и другой экс-нардеп незаконно получили компенсацию на расходы по наем номеров в гостинице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП сообщили двум экс-нардепам о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

В сообщении не указывается имя экс-нардепа. По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем народном депутате Андрее Левусе (состоял во фракции "Народный фронт").