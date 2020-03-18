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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3082) депутат (2858) Левус (57) Антикоррупционный суд (605)

 Антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 546 тыс. грн экс-нардепу, подозреваемому в незаконном получении компенсации за жилье

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал бывшему народному депутату Украины 8 созыва меру пресечения в виде залога в размере 546 тыс. 520 грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"На экс-депутата также возложен ряд обязанностей: сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение все свои паспорта для выезда за границу. Срок действия обязанностей - до 12 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Бывший нардеп подозревается в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, и другой экс-нардеп незаконно получили компенсацию на расходы по наем номеров в гостинице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП сообщили двум экс-нардепам о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

В сообщении не указывается имя экс-нардепа. По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем народном депутате Андрее Левусе (состоял во фракции "Народный фронт").

Источник: https://censor.net.ua/n3182475
 
   
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жилье стоило несколько лямов, а залог 0.5 ляма... неплохой гешефт для богоизбранного...
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