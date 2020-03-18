 Работа, учеба, лечение или похороны: в Госпогранслужбе рассказали, по каким поводам можно на оккупированные территории. ИНФОГРАФИКА

Во время действия карантина на временно оккупированные территории могут попасть только те, кто там зарегистрирован. Поток пассажиров на КПВВ упал на 90%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Однако, иногда у граждан возникают различные критически важные жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость пересечения линии разграничения. При возникновении таких ситуаций гражданам необходимо прибыть в КПВВ с соответствующими подтверждающими документами", — сказано в сообщении.

Решение о пропуске через линию разграничения принимает исключительно Командующий объединенных сил индивидуально в каждой ситуации, отметили в ГПСУ.

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"Советуем гражданам в этот период воздержаться от пересечения линии разграничения и без особых нужд не злоупотреблять исключительными ситуациями", — сказано в сообщении.

Напомним, с 16 марта в связи с карантином через КПВВ на Донбассе пропускают только в одну сторону.