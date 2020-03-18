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 Общество
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 Работа, учеба, лечение или похороны: в Госпогранслужбе рассказали, по каким поводам можно на оккупированные территории. ИНФОГРАФИКА

В случае критично важных жизненных обстоятельств Командующий ООС может принимать отдельные решения о пропуске граждан через линию разграничения.

Во время действия карантина на временно оккупированные территории могут попасть только те, кто там зарегистрирован. Поток пассажиров на КПВВ упал на 90%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Однако, иногда у граждан возникают различные критически важные жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость пересечения линии разграничения. При возникновении таких ситуаций гражданам необходимо прибыть в КПВВ с соответствующими подтверждающими документами", — сказано в сообщении.

Решение о пропуске через линию разграничения принимает исключительно Командующий объединенных сил индивидуально в каждой ситуации, отметили в ГПСУ.

Работа, учеба, лечение или похороны: в Госпогранслужбе рассказали, по каким поводам можно на оккупированные территории 01

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"Советуем гражданам в этот период воздержаться от пересечения линии разграничения и без особых нужд не злоупотреблять исключительными ситуациями", — сказано в сообщении.

Напомним, с 16 марта в связи с карантином через КПВВ на Донбассе пропускают только в одну сторону.

Источник: https://censor.net.ua/n3182474
 
 
 Топ комментарии
 
Работа? Это типо приносишь справку с "наротнай милисии лугандонии" о том что ты там работаешь "апалчэнцем или павстанцем" и типо норм, окей, проходите...
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Виклик на сесію в Донецьк. Работа, учеба, лечение или похороны: в Госпогранслужбе рассказали, по каким поводам можно на оккупированные территории - Цензор.НЕТ 6736
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Вот только работа и учеба не понятно! Да и лечение тоже. Смерь родственников да можно пускать!
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Вот только работа и учеба не понятно! Да и лечение тоже. Смерь родственников да можно пускать!
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Работа? Это типо приносишь справку с "наротнай милисии лугандонии" о том что ты там работаешь "апалчэнцем или павстанцем" и типо норм, окей, проходите...
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Это то что на половине предприятий Донецкой области (в частности Курахово) работают вахтой по 2 дня жители Донецка. Но це таке. Орём все вместе ЛУГАНДОН
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То есть если мою маменьку, проживающую в Донецке, скрутит, я не смогу приехать присмотреть за ней. А должен ждать пока она вознесется на Большую Стартовую Площадку на Небеса.
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Цікаво, а в тамтешній мєліцеі працювати можна, чи то не робота, а "служба"? Работа, учеба, лечение или похороны: в Госпогранслужбе рассказали, по каким поводам можно на оккупированные территории - Цензор.НЕТ 4145
На відміну від роботи на "оборонних заводах", у медичних закладах, підприємствах харчування братніх сепараристів etс... Навчання "воєнному дєлу" також годиться? Работа, учеба, лечение или похороны: в Госпогранслужбе рассказали, по каким поводам можно на оккупированные территории - Цензор.НЕТ 6923
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Судя по разрешительному списку , нельзя только с целью диверсий. Да закройте вы линию пересечения с ОРДЛО и Крымом до окончания пандемии, или хотя бы на пол года. Это уже похоже на вредительство, Украина внешний периметр границ этих районов НЕ КОНТРОЛИРУЕТ !!! Что вы делаете...
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Робота??? Навчання??? На окупованій території??? Що вони курять?
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Щирый патриоты не прошедшие в Украине едут учится в Донецк. Факт. Как и факт обратного перетока пенсионеров жителей Донецкой области за пенсией в ДНР.
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Зачем нужен диплом от оккупационных администраций, если ты не живешь в Донецке?
Фиктивно переехать за второй пенсией в Донецк - отличная идея!
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перекрывайте полностью к мяух собачим ! мало у нас своей ваты из крушавеля вирусы возят так еще чтобы сепары таскали. а ведь москали могут специально больных неадекватов и прочих аватаров к нам специально запускать..... короче перекрывайте и до следующего года никто и никуда! нет ну если такие как сивуха хотят в луганду то плиз, но уже назал йух! система ниппель бл я!!!!!!
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Если у Сивохи регистрация в Украине его не пустят в ДНР. Карантин.
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