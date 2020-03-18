 США и Канада по обоюдному согласию временно закрывают границу, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"По обоюдному согласию мы временно закрываем нашу северную границу с Канадой для второстепенных передвижений. Торговля не пострадает. Детали последуют!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество зараженных в США увеличилось до 6496 (данные за вчерашний день - 4661), умерли - 105.

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