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 США и Канада по обоюдному согласию временно закрывают границу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна договорилась о закрытии границы с Канадой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"По обоюдному согласию мы временно закрываем нашу северную границу с Канадой для второстепенных передвижений. Торговля не пострадает. Детали последуют!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество зараженных в США увеличилось до 6496 (данные за вчерашний день - 4661), умерли - 105.

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США и Канада по обоюдному согласию временно закрывают границу, - Трамп 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182472
 
 
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первое серьезное испытание показало - что глобальный Мир о котором нам втирали долгое время оказался блефом...
Каждая нация сама за себя....
Верните блин нам ЯО....
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Не правда - Китаю сразу помогли многие - сейчас - напротив - китайцы помогают другим, наладив производство средств защиты.
Торговля не прекращается - прекратили временно туризм.
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Да и нам надо двери в ВР заварить и пулемет поставить...
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отличная новость...
когда ОАЕ вступит в войну с РФ...?
в ВСУ этих стволов полно - я правильно понимаю...?
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Мотор Сич с прошлого года поставляет двигатели для новых Турецких тяжелых боевых беспилотников Akinci
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Донни, пара уже кидать клич:
- Вирусологи всех стран объединяйтесь.
А то мы все в смысле жизни "пролетариями" станем,
от слова "пролетаем"..
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