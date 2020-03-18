 США и Канада по обоюдному согласию временно закрывают границу, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.
"По обоюдному согласию мы временно закрываем нашу северную границу с Канадой для второстепенных передвижений. Торговля не пострадает. Детали последуют!" - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что количество зараженных в США увеличилось до 6496 (данные за вчерашний день - 4661), умерли - 105.
Каждая нация сама за себя....
Верните блин нам ЯО....
Торговля не прекращается - прекратили временно туризм.
когда ОАЕ вступит в войну с РФ...?
в ВСУ этих стволов полно - я правильно понимаю...?
- Вирусологи всех стран объединяйтесь.
А то мы все в смысле жизни "пролетариями" станем,
от слова "пролетаем"..