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 Политика Украины
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 Контактировавшие с Шаховым нардепы из "Голоса" переходят в самоизоляцию

Народные депутаты фракции "Голос", которые на прошлой неделе контактировали со своим заразившимся коронавирусом коллегой из группы "Доверие" Сергеем Шаховым, отправились в самоизоляцию, заявили в пресс-службе партии.

"Депутаты, которые на прошлой неделе контактировали с Сергеем Шаховым, перейдут на самоизоляцию и будут придерживаться всех правил. О любых изменениях состояния здоровья будут уведомлять семейного врача. Мы выполняем все требования Минздрава и аппарата Верховной Рады Украины, а работники партии на этой неделе уже работают удаленно", - заявили в пресс-службе политсилы в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении указано, что все депутаты фракции "Голос" максимально придерживаются мероприятий, предусмотренных карантином. Нардепы минимизировали все социальные контакты и появляются только на необходимых публичных мероприятиях, и будут придерживаться безопасной дистанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники Минздрава прибыли в Раду для проведения необходимых действий в связи с выявлением коронавируса у Шахова, - аппарат ВР

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3182470
 
 
 Топ комментарии
 
По информации источников в окружении Шахова, несколько дней назад он вернулся на Украину после посещения французского горнолыжного курорта Куршевель.

когда в следующий раз этот борцун на телешоу будет орать, что

ШАХТЕРЫ НЕ ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ.
спросите за какие бабки он катается в Куршавеле
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перечислите кто эти "счастливчики" ???? мож кого пропустили, а он ее ))) обнимал)))
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По информации источников в окружении Шахова, несколько дней назад он вернулся на Украину после посещения французского горнолыжного курорта Куршевель.

когда в следующий раз этот борцун на телешоу будет орать, что

ШАХТЕРЫ НЕ ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ.
спросите за какие бабки он катается в Куршавеле
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за те и катается, что якобы шахтерам выплатитли...мудило рыговское
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Та ладно там... и кнопкодавства не будет наверное))
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придется назначить доверенных лиц и утвердить в Раде временные меры по удаленному голосованию
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Так і з неінфікованим шаховим хто спілкується - той є законтаченим .
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Да баба Юля после отравления таллием только здоровее стала, а вы ее вирусом пугаете.
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теперь точно будем знать какая сволочь с какой контактировала.. не спрятаться Контактировавшие с Шаховым нардепы из "Голоса" переходят в самоизоляцию - Цензор.НЕТ 7482
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Сергей Шахов требует не допускать иностранцев к украинской землею Он их сколько контактёров Контактировавшие с Шаховым нардепы из "Голоса" переходят в самоизоляцию - Цензор.НЕТ 4433

Контактировавшие с Шаховым нардепы из "Голоса" переходят в самоизоляцию - Цензор.НЕТ 4988
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Члени екологічного комітету самоізолюються через виявлення коронавірусу в Шахова. 11 березня Шахов повернувся з поїздки до Франції і Швейцарії. 12 березня пішов на засідання комітету з екології. За словами Шахова, до сесійної зали парламенту він не заходив, - повідомляє LB.ua.
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Нашли с кем "контактировать"... Голос- Голос... , да с ним и без вируса запа--о ручкаться... Да уж.. Голос.. Голос... Не разочаровывайте меня окончательно...
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-- якшо всі депутати, міністри та преЗє!дєнт захворіють на коронавірус, то хто виживе?
-- Україна!
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Голос и так импотенты политические. А сейчас придумали отмаз что бы не только ничего не делать так ещё и не появляться в ВР.Главное зп капает
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Милый дедушка Сергей Шахов, Христом Богом тебя молю - зарази ты всю эту свору ОПА за ЖОПУ, КПУ, ПР таким коронным вирусом, что бы и головы с них послетали на хрен. Век за тебя молиться буду, но голос не отдам.
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а кто контактировал с Голосом ? А кто контактировал с Петриком ?
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