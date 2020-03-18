 Контактировавшие с Шаховым нардепы из "Голоса" переходят в самоизоляцию

"Депутаты, которые на прошлой неделе контактировали с Сергеем Шаховым, перейдут на самоизоляцию и будут придерживаться всех правил. О любых изменениях состояния здоровья будут уведомлять семейного врача. Мы выполняем все требования Минздрава и аппарата Верховной Рады Украины, а работники партии на этой неделе уже работают удаленно", - заявили в пресс-службе политсилы в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении указано, что все депутаты фракции "Голос" максимально придерживаются мероприятий, предусмотренных карантином. Нардепы минимизировали все социальные контакты и появляются только на необходимых публичных мероприятиях, и будут придерживаться безопасной дистанции.

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Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.