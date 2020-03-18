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 Общество
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Все про:Львов (3631) пенсионеры (670) Садовый (472) COVID-19 (1155)

 По Львову запустили машины с громкоговорителями, с которых призывают пенсионеров оставаться дома

Со среды, 18 марта, по улицам Львова начали ездить машины с громкоговорителями, которые будут призывать пожилых людей не выходить из дома.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"С сегодняшнего дня такие информационные машины будут ездить по всем районам Львова. Очень важно, чтобы пожилые люди оставались дома. Позаботьтесь о ваших родителях и бабушках/дедушках" - написал Садовый. Также мэр опубликовал видео с такой машиной.

Всего по городу будет ездить шесть таких автомобилей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182469
 
 
 Топ комментарии
 
Как обычно, москальня будет верещать о фашистах во Львове...
По Львову запустили машины с громкоговорителями, с которых призывают пенсионеров оставаться дома - Цензор.НЕТ 2715
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Я представляю как это в макшанских недоСМИ преподнесут))) Там вон еще фурор со львовским метро не проходит)
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Margo



Малята, не забудьте купити корм для тваринок - вся Європа на карантині, поставок скоріш за все не буде.





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Я представляю как это в макшанских недоСМИ преподнесут))) Там вон еще фурор со львовским метро не проходит)
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Как обычно, москальня будет верещать о фашистах во Львове...
По Львову запустили машины с громкоговорителями, с которых призывают пенсионеров оставаться дома - Цензор.НЕТ 2715
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Margo



Малята, не забудьте купити корм для тваринок - вся Європа на карантині, поставок скоріш за все не буде.





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не только корм...но и препараты от блох и клещей!
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тваринки будут есть тоже что и при совке когда то.... - тоже что люди и отходы со стола..
может и мой котяра собьет немного спесь...(привык жрать с супермаркета в красивых упаковках)..
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Для перехода на подножно-подстолный корм надо пару дней не кормить...иначе никак.. По Львову запустили машины с громкоговорителями, с которых призывают пенсионеров оставаться дома - Цензор.НЕТ 6284
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домашние животные уже проданы - чтобы за газ заплатить, а вот купить все таки стоит, самим пригодится
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Призовите лучше депутатов оставаться дома! Уличные пенсы по Франциям-Швейцариям не ездят!
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ахтунґ, ахтунґ! кто бутєт хотіть по гороту - ми бутєм нємножко стрелять!
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Уявляю який там зараз переляк у народу...
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Больше трёх не собираться больше часу не стоять. Это же какой то Садовый мазахизм. Всем пенсионерам; срочно сдать анализы мочи - не позднее вчерашнего числа. У кого обнаружим сахар - раскулачим.
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