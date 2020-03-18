 По Львову запустили машины с громкоговорителями, с которых призывают пенсионеров оставаться дома

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
"С сегодняшнего дня такие информационные машины будут ездить по всем районам Львова. Очень важно, чтобы пожилые люди оставались дома. Позаботьтесь о ваших родителях и бабушках/дедушках" - написал Садовый. Также мэр опубликовал видео с такой машиной.
Всего по городу будет ездить шесть таких автомобилей.
Margo
Малята, не забудьте купити корм для тваринок - вся Європа на карантині, поставок скоріш за все не буде.
может и мой котяра собьет немного спесь...(привык жрать с супермаркета в красивых упаковках)..