 По Львову запустили машины с громкоговорителями, с которых призывают пенсионеров оставаться дома

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"С сегодняшнего дня такие информационные машины будут ездить по всем районам Львова. Очень важно, чтобы пожилые люди оставались дома. Позаботьтесь о ваших родителях и бабушках/дедушках" - написал Садовый. Также мэр опубликовал видео с такой машиной.

Всего по городу будет ездить шесть таких автомобилей.

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