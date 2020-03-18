 Улицы Черновцов начали обрабатывать дезинфицирующими средствами, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Городское коммунальное подчиненное дорожно-эксплуатационное предприятие 18 марта во исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начинает мытье улиц с применением специальных дезинфицирующих средств, содержащий хлор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средство является безвредным для людей и домашних животных.

С 14:00 начнут мыть проспект Независимости, улицы Главную, Небесной Сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Руську, Винниченко, Сечевых Стрельцов. Мытье улиц намерены проводить три раза в день.

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