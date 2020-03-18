 Улицы Черновцов начали обрабатывать дезинфицирующими средствами, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"Городское коммунальное подчиненное дорожно-эксплуатационное предприятие 18 марта во исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начинает мытье улиц с применением специальных дезинфицирующих средств, содержащий хлор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средство является безвредным для людей и домашних животных.
С 14:00 начнут мыть проспект Независимости, улицы Главную, Небесной Сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Руську, Винниченко, Сечевых Стрельцов. Мытье улиц намерены проводить три раза в день.
Что трудно написать название препарата, что бы я могла купить и поливать свою квартиру и дачу!!!
Автор статьи - ИДИОТ !!!
Есть средства государственные и частные. ВСЕ! Третьего не бывает.
Я когда сходил в магазин вступил в зону заражения многократно:
1) нажимал кнопку вызова лифта и потом нос зачесался и я по привычки неосознанно его почесал!!!
2) потом нажал на кнопку внутри лифта...
3) потом открывал за ручку дверь подъезда и еще дверь калитки ограждения двора дома
4) в магазине брался за ручку двери
5) взял в руки купюры и монеты сдачи кассира
6) брал уже возможно зараженными руками кулек и купленный мной товар
7) придя домой руками снимал верхнюю одежду и обувь (вирус возможно перебрался на них!!)
И только сняв верхнюю одежду я пошел и помыл руки с мылом.
А вирус уже теоретически попал мне в нос(на лицо) + на товар (еду) + на одежду и обувь + на ручку моей двери + на ключи от двери....