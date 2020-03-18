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 Общество
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 Улицы Черновцов начали обрабатывать дезинфицирующими средствами, - горсовет

Дезинфицирующее средство является безвредным для людей и домашних животных. Мытье улиц намерены проводить три раза в день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Городское коммунальное подчиненное дорожно-эксплуатационное предприятие 18 марта во исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начинает мытье улиц с применением специальных дезинфицирующих средств, содержащий хлор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средство является безвредным для людей и домашних животных.

С 14:00 начнут мыть проспект Независимости, улицы Главную, Небесной Сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Руську, Винниченко, Сечевых Стрельцов. Мытье улиц намерены проводить три раза в день.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182467
 
 
 Топ комментарии
 
Можу вам набрати з калюжки після проїзду цієї машинки.
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А что вирус только на дороге лежит?
Я когда сходил в магазин вступил в зону заражения многократно:
1) нажимал кнопку вызова лифта и потом нос зачесался и я по привычки неосознанно его почесал!!!
2) потом нажал на кнопку внутри лифта...
3) потом открывал за ручку дверь подъезда и еще дверь калитки ограждения двора дома
4) в магазине брался за ручку двери
5) взял в руки купюры и монеты сдачи кассира
6) брал уже возможно зараженными руками кулек и купленный мной товар
7) придя домой руками снимал верхнюю одежду и обувь (вирус возможно перебрался на них!!)
И только сняв верхнюю одежду я пошел и помыл руки с мылом.
А вирус уже теоретически попал мне в нос(на лицо) + на товар (еду) + на одежду и обувь + на ручку моей двери + на ключи от двери....
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ТАК ЧЕМ ВЫ ДЕЗИНФИЦИРУЕТЕ ?!!!
Что трудно написать название препарата, что бы я могла купить и поливать свою квартиру и дачу!!!
Автор статьи - ИДИОТ !!!
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Можу вам набрати з калюжки після проїзду цієї машинки.
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Да, читал об этом в интернете. С вертолётов.
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Ой брееед... Сколько сейчас госбабла можно списать под шумок...
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Це з міського бюджету, а вулиці і раніше мили,правда не три рази на день.
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Ну є ж державний бюджет і міський, це не одне і теж.
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Есть средства государственные, есть частные. Причем тут чей бюджет? Деньги ГОСУДАРСТВЕННЫЕ. И их пилят в городском бюджете так же как и везде. Или Черновцы - уже не государство, а частная контора?
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Є державні, є міські, це різні речі, почитайте закон про децентралізацію, навіть в податковій є загальний бюджет, є державний.
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Децентрализация не делает Черновцы отдельным государством, деньги хоть в бюджете Черновцов, хоть в бюджете Харькова - государственные.

Есть средства государственные и частные. ВСЕ! Третьего не бывает.
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Буває, з місцевих бюджетів майже всі міста кладуть гроші на депозит, з держбюджету не покладеш.
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То что деньги из бюджета Черновцов, не делает их негосударственными. Они все равно принадлежат государству.
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Так було раніше, коли вони крутились через Київ і казначейство.
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Так было всегда, как только изобрели деньги. Есть свои, а есть те, которые принадлежат государству. Или в Черновцах не пилят городской бюджет?
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Пилять певне, просто раніше це контролювалось Києвом.
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Им спокойнее, что бюджет пилят местные без контроля из Киева
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А что вирус только на дороге лежит?
Я когда сходил в магазин вступил в зону заражения многократно:
1) нажимал кнопку вызова лифта и потом нос зачесался и я по привычки неосознанно его почесал!!!
2) потом нажал на кнопку внутри лифта...
3) потом открывал за ручку дверь подъезда и еще дверь калитки ограждения двора дома
4) в магазине брался за ручку двери
5) взял в руки купюры и монеты сдачи кассира
6) брал уже возможно зараженными руками кулек и купленный мной товар
7) придя домой руками снимал верхнюю одежду и обувь (вирус возможно перебрался на них!!)
И только сняв верхнюю одежду я пошел и помыл руки с мылом.
А вирус уже теоретически попал мне в нос(на лицо) + на товар (еду) + на одежду и обувь + на ручку моей двери + на ключи от двери....
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