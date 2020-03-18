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 На Донетчине на взятке 91 тыс. грн за закрытие дела задержан прокурор, - СБУ. ФОТО

Правоохрантили задержали на взятке прокурора Красноармейского местной прокуратуры Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Донетчине на взятке 91 тыс. грн за закрытие дела задержан прокурор, - СБУ 01

По версии следствия, прокурор требовал от директора местной фирмы 3.5 тысячи долларов за закрытие дела и непривлечение к уголовной ответственности по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

На Донетчине на взятке 91 тыс. грн за закрытие дела задержан прокурор, - СБУ 02

Задержали прокурора в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете при получении 91 тыс. взятки в гривневом эквиваленте.

Смотрите: Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Донетчине на взятке 91 тыс. грн за закрытие дела задержан прокурор, - СБУ 03

В рамках уголовного производства, открытого ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182466
 
 
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Коррупции никакие вирусы не страшны ..Коррупция сожрала деньги,выделенные на борьбу с коррупцией
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Такого не може бути! судді і прокурори то найчесніші люди на Землі!
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Так ведь он не себе
а Сивохо-ву на платформу
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СБУ - повага, що не сплять під час карантину.
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посмотрим че новый генпрокурор скажет , вангую наказания не будет никакого , ну максимум увольнение на пол - года
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