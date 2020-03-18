 На Донетчине на взятке 91 тыс. грн за закрытие дела задержан прокурор, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По версии следствия, прокурор требовал от директора местной фирмы 3.5 тысячи долларов за закрытие дела и непривлечение к уголовной ответственности по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Задержали прокурора в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете при получении 91 тыс. взятки в гривневом эквиваленте.

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В рамках уголовного производства, открытого ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

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