 Вплоть до увольнения, - "Киевпастранс" обещает наказывать водителей за большое количество пассажиров

Об этом директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко заявил во время брифинга 18 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Уже есть приказ по предприятию, это будет дисциплинарная ответственность ... Это будет лишение премии до увольнения", - сказал Левченко.
Он уточнил, что количество пассажиров в городском транспорте должны контролировать водители совместно с кондукторами.
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16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.
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Нет водителей - нет рейсов - нет лишних пассажиров в маршрутке
навіть гепа виявився розумнішим за короля-віслюка, але і його примусили закрити метро
Але вони "учатся", на ашипках і на зєЛОХах як на піддослідних кроликах.
Для того, что бы транспорт максимально разгрузить, что б меньше контактов между людьми было нужно:
- Запусить больше транспорта, и сделать его круглосуточным. Транспортт должен ходить все время с инттенсивностью часа пик
- Предприятиям которые могут людей перевести на удаленку, надо переводить на удаленку
- Если можно мувныть график и работать не с 9 до 6, а например с 11 до 8, то это надо делать.
Водилы тут при чем ? Попробуй отбей маршрутку
у людей едущих на работу, или с работы..
Их семьи вы что ли, зелепупые, кормить будете ?
Правда ЛОШари?