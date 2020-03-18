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 Вплоть до увольнения, - "Киевпастранс" обещает наказывать водителей за большое количество пассажиров

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" будет наказывать водителей, не контролирующий количество пассажиров в транспортном средстве.

Об этом директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко заявил во время брифинга 18 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Уже есть приказ по предприятию, это будет дисциплинарная ответственность ... Это будет лишение премии до увольнения", - сказал Левченко.

Он уточнил, что количество пассажиров в городском транспорте должны контролировать водители совместно с кондукторами.

Читайте на Цензор.НЕТ: 10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров. ФОТО

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Также на Цензор.НЕТ: Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3182464
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно, а кто работать будет, когда поувольняют всех?
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Очень хочу посмотреть на 20 человек в 114м автобусе на\с Троещины.
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Интересно, а кто работать будет, когда поувольняют всех?
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Ну так тогда вообще проблема исчезнет.
Нет водителей - нет рейсов - нет лишних пассажиров в маршрутке
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Мозги в шоколад расплавились?
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він лише виконує вимоги преЗєдента
навіть гепа виявився розумнішим за короля-віслюка, але і його примусили закрити метро
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Это не решение Кличко. Это тупое решение Зели. Киевскому, Харьковскому и Днепровскому мерам криворожский недоумок грозил намедни уголовными делами за незакрытое метро. Керенес продержался на 3 часа дольше всех.
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а втебе ,як бул гівн@ повна макітра, так і залишилась , що зтебе зебіла взяти Вплоть до увольнения, - "Киевпастранс" обещает наказывать водителей за большое количество пассажиров - Цензор.НЕТ 6726
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Очень хочу посмотреть на 20 человек в 114м автобусе на\с Троещины.
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Да, если честно пох...ру как то. Зебилы заслужили на такое отношение, такие маршрутки... Хуже ведь не будет. И коммуналку снизят. И учителя по четверке евро будут получать. И всех негодяев накажут. Да и вообще, чем вся эта ситуация вам, лохам зеленым, "не па приколу"? Поменяли страну на сериал, жрите теперь.
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Вот как раз общественным видом транспорта не пользуюсь. Так что в это ситуации как и написал, пох...р.
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ты там не только про транспорт пыхтел.. это и твоё счастье.. пользуйся на здоровье Вплоть до увольнения, - "Киевпастранс" обещает наказывать водителей за большое количество пассажиров - Цензор.НЕТ 9589
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Да... в этом и не справедливость. Д...лбаебы наголосуют, разгребать вот только будут нормальные люди.
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а зебилы еще и радоваться будут - вот вам, порохоботы, мы вас сделали, живите и вы в говне, как и мы
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Блазні.
Але вони "учатся", на ашипках і на зєЛОХах як на піддослідних кроликах.
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Кто и как будет контролировать? Один клоун ляпнул и все поддержали.
Для того, что бы транспорт максимально разгрузить, что б меньше контактов между людьми было нужно:
- Запусить больше транспорта, и сделать его круглосуточным. Транспортт должен ходить все время с инттенсивностью часа пик
- Предприятиям которые могут людей перевести на удаленку, надо переводить на удаленку
- Если можно мувныть график и работать не с 9 до 6, а например с 11 до 8, то это надо делать.
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Для этого нужно как во всех нормальных странах запустить метро и пустить поезда с максимально возможной частотой. Еще раз -- Как во всех нормальных странах, даже в том-же Китае.
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Ботам Кремля выгодна паника. Ботом Порохни выгодна паника. Ботам Бени выгодна паника. Паника не выгодна только украинцам, но нас в комментах всего 10%, поэтому популистские действия будут продолжаться.
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Так еще в понедельник утром паники у людей не было совсем. Просто абсолютно. Было беспокойство, но не паника. Смотрел и по сотрудникам и по ситуации в торговых центрах. Власти своими тупыми заявлениями и решениями за пол дня разогнали панику. Зеленые придурки во всей красе, твою дивизию.
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А ты не паникуй, критика это хорошо, паника - плохо, фейки ты или я, такой же соучасник принятия ************** решений, как и зелеботы.
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а кто такие "Боты Порохни"? никогда таких не встречал. Есть небольшой процент адекватных, разумных людей, которых остальная бестолочь называет "порохоботами", как раньше пролетарии презрительно называли "интэлигенцией"
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Лох конечно, но когда мы получим иза паники и популизма дефолт, пороху достатутся голоса, бене приват, кремлю давление, а тебе босый х*й. И кто будет лохом после этого?
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Не больше трех пассажиров и по горло в дезрастворе!
Вплоть до увольнения, - "Киевпастранс" обещает наказывать водителей за большое количество пассажиров - Цензор.НЕТ 9662
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Действуют, как средневековая инквизиция..
Водилы тут при чем ? Попробуй отбей маршрутку
у людей едущих на работу, или с работы..
Их семьи вы что ли, зелепупые, кормить будете ?
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Таки да, те-же самые мысли в голове. Шоб нажрались до рыгачек, до остановки желудка, до полной интоксикации.
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Водитель в чем виноват, пассажир скажет не пустишь, обкашляю.
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Во бред как вы себе представляете один водила и сотня пассажиров. А ну по одному а то наваляю)))) И хорошо то что водилы привиты от вируса ничего не боятся)))
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пусть в каждую маршрутку сядет урод из канторы Киевтранса и попробует пояснить людям что ему похеру что кому то на роботу.
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Слышал в новостях, что все мосты закроют в Киеве что бы жители левого берега не заразили Киевлян. Аж до звільнення, - "Київпастранс" обіцяє карати водіїв за велику кількість пасажирів - Цензор.НЕТ 9414
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А на каком основании уволить? Может проще улолить клоуна и его цирк?
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