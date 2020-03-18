 Вплоть до увольнения, - "Киевпастранс" обещает наказывать водителей за большое количество пассажиров

Об этом директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко заявил во время брифинга 18 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Уже есть приказ по предприятию, это будет дисциплинарная ответственность ... Это будет лишение премии до увольнения", - сказал Левченко.

Он уточнил, что количество пассажиров в городском транспорте должны контролировать водители совместно с кондукторами.

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16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

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