 11 человек обследуют на коронавирус в Черновицкой области, - ОГА

Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в ОГА, по состоянию на 11 утра 18 марта в области официально подтверждены 10 случаев коронавируса.

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"Ожидаются результаты обследования 11 человек. За последние сутки (с 11:00 до 11:00) обратились 7 человек, из них 5 госпитализированы, 2 амбулаторное лечение", - сообщили в ОГА.