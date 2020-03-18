 "Хотелось бы выше", - Песков о падении цены на нефть до 28 долл. за баррель

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в среду журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Комментируя падение цен на нефть Brent ниже отметки в $28 за баррель, Песков заявил, что "безусловно, это низкая цена".

"Хотелось бы выше", - произнес он.

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Напомним, нефть продолжает дешеветь. 18 марта цена Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года, стоимость WTI упала до минимума почти за 17 лет