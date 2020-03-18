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 Экономика, За рубежом
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Все про:вирус (513) кризис (2967) нефть (1489) Песков (1027)

 "Хотелось бы выше", - Песков о падении цены на нефть до 28 долл. за баррель

Россия наблюдает ситуацией на международных нефтяных рынках и пытается выстроить прогноз на ближайшее будущее и среднесрочную перспективу.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в среду журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Комментируя падение цен на нефть Brent ниже отметки в $28 за баррель, Песков заявил, что "безусловно, это низкая цена".

"Хотелось бы выше", - произнес он.

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Напомним, нефть продолжает дешеветь. 18 марта цена Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года, стоимость WTI упала до минимума почти за 17 лет

Источник: https://censor.net.ua/n3182458
 
 
 Топ комментарии
 
Продавай автомобиль, запрягай Лаврова.
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Писков -- вам и 10 будет много вонючая бензоколонка "Хотелось бы выше", - Песков о падении цены на нефть до 28 долл. за баррель - Цензор.НЕТ 9674
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Да-а, писюн Письков - "хотеть-не вредно".Вредно на цену дрочить...Плохо кончится...
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восток дело тонкое, нехрен было их посылать, это наших "вождей" можно, они ещё и с извинениями придут, а тут лови фашист гранату...
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Ничего страшного, это все мелочи, главное "Крым наш".
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Главное, что саудиты выдавливают русских из Европы. Даже если нефть восстановится, то без русских
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Скоро на экранах РФ: «Мы нашли то
место и требуем реабилитации невинно закатанных бульдозером 13.08.2015 г. в
полигон ТБО- замёрзших венгерских гусей,
в количестве 3 штук, весом 3,6 кг каждый гусь. Экзекуция была проведена путинскими
деспотами с задействованием десятка работников контролирующих органов, понятых и водителя спецтехники, а также с зачитыванием
постановления & приговора!
 Виновных - требуем заморить голодом!»
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $27 впервые за 17 лет. Согласно данным торговой площадки, цена чёрного золота рухнула на 6,9% - до $26,75 за баррель.В последний раз фьючерсы нефти Brent торговались на этом уровне в сентябре 2003 года.
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