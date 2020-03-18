 "Хотелось бы выше", - Песков о падении цены на нефть до 28 долл. за баррель

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в среду журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Комментируя падение цен на нефть Brent ниже отметки в $28 за баррель, Песков заявил, что "безусловно, это низкая цена".
"Хотелось бы выше", - произнес он.
Напомним, нефть продолжает дешеветь. 18 марта цена Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года, стоимость WTI упала до минимума почти за 17 лет
на 17:07
Виявляється що в Китаї також є бандерівці
место и требуем реабилитации невинно закатанных бульдозером 13.08.2015 г. в
полигон ТБО- замёрзших венгерских гусей,
в количестве 3 штук, весом 3,6 кг каждый гусь. Экзекуция была проведена путинскими
деспотами с задействованием десятка работников контролирующих органов, понятых и водителя спецтехники, а также с зачитыванием
постановления & приговора!
Виновных - требуем заморить голодом!»