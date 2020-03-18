 Россия причастна к распространению ложной информации о коронавирусе, - представитель Еврокомиссии Стано

"Соответствующее подразделение (East StratCom. - Ред.) Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), которая отслеживает и мониторит эту дезинформацию, эту пропаганду извне, отметило рост ложной информации, поступающей из внешних источников, и Россия в этом участвует", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, речь о "базирующихся в России организациях, близких к прокремлевским источникам".
"Мы отслеживаем этот поток ложной информации, мы боремся с ним в контексте ЕС. Мы готовы сдерживать эту информацию", - продолжил представитель Борреля.
Он сообщил, что работа по коммуникации ЕС ведется в координации с Европейской комиссией, с государствами-членами, с другими международными партнерами, как, например, НАТО, G7. Цель в том, чтобы не допустить "злоупотреблений со стороны недоброжелательных игроков".
Стано отметил, что с начала кризиса коронавируса ЕВС интенсифицировала отслеживание и анализ информации как в социальных сетях, так и в "классических СМИ", идентифицировала и учитывала источники, которые "производили или распределяли эту ложную информацию". Он сказал, что результаты такого анализа публикуются на соответствующем сайте ЕВС. И эти результаты также доводятся до государств-членов с использованием системы быстрого оповещения о дезинформации.
Отвечая на вопрос, обсуждала ли сторона ЕС этот вопрос с Россией, пресс-секретарь заявил: "У нас есть контакты со всеми партнерами по вопросам совместного характера. Но российский официальный ответ известен. Русские говорят: "Нет, нет. Это не мы".
Представитель Борреля утверждал, что относительно дезинформации по Covid-19, в ЕВС подчеркивали, что источник, находится ли он в России или ином месте, "связан с организацией, которую в прошлом идентифицировали как прокремлевскую".
При этом, считает Стано, важно информировать широкую публику о фактах такой дезинформации, "потому что не только Россия занимается этим, но не важно, кто там в основе (такой деятельности. - Ред.), в любом случае, тот, кто делает это, играет с жизнями людей, это надо принимать во внимание".
из мокшанского нета
К москве уже подкрадывается паника и пустые прилавки как в 1990г, границы закрыты, продуктов нет, все базы и склады пустые, валюта закончилась- жрать в москве стало нечего, заводы, фабрики, бизнес-центры «стоят»- всех работников поразогнали по домам- платить зарплаты нечем, банки лопаются как болотные пузыри, счета и вклады в банках обнулились, «обезжиренный» рубль практически сдох, доллар и евро взлетели до небес, изо всех щелей повылазили «валютчицы», «кидальщицы», «ломщицы», «лохотронщицы», москва кишит валютными проститутками- они в цене и свободно разгуливают по москве, на рынках, базарах, в темных подворотнях они «кидают» лохов, обменивают «черный нал» на «долларовые куклы», злобные Саудовская Аравия и США обвалили цены на нефть и "завалили" русского медведя, всё- крышка Путинской россии! Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/privatbank-pripinyaye-gotivkoviy-obmin-valyut-i-perevodit-vse-v-onlayn-1509999.html
вариант - ихтамнет ...