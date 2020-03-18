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Все про:дезинформация (144) пропаганда (2436) Россия (75199) Евросоюз (12824) фейк (257) Боррель (28) Стано (4) COVID-19 (1155)

 Россия причастна к распространению ложной информации о коронавирусе, - представитель Еврокомиссии Стано

С самого начала появления в Европе вируса Covid-19 наблюдался нарастающий поток ложной информации, организованный, в частности, из России и включающий полную ложь, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Соответствующее подразделение (East StratCom. - Ред.) Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), которая отслеживает и мониторит эту дезинформацию, эту пропаганду извне, отметило рост ложной информации, поступающей из внешних источников, и Россия в этом участвует", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, речь о "базирующихся в России организациях, близких к прокремлевским источникам".

"Мы отслеживаем этот поток ложной информации, мы боремся с ним в контексте ЕС. Мы готовы сдерживать эту информацию", - продолжил представитель Борреля.

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Он сообщил, что работа по коммуникации ЕС ведется в координации с Европейской комиссией, с государствами-членами, с другими международными партнерами, как, например, НАТО, G7. Цель в том, чтобы не допустить "злоупотреблений со стороны недоброжелательных игроков".

Стано отметил, что с начала кризиса коронавируса ЕВС интенсифицировала отслеживание и анализ информации как в социальных сетях, так и в "классических СМИ", идентифицировала и учитывала источники, которые "производили или распределяли эту ложную информацию". Он сказал, что результаты такого анализа публикуются на соответствующем сайте ЕВС. И эти результаты также доводятся до государств-членов с использованием системы быстрого оповещения о дезинформации.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли сторона ЕС этот вопрос с Россией, пресс-секретарь заявил: "У нас есть контакты со всеми партнерами по вопросам совместного характера. Но российский официальный ответ известен. Русские говорят: "Нет, нет. Это не мы".

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Представитель Борреля утверждал, что относительно дезинформации по Covid-19, в ЕВС подчеркивали, что источник, находится ли он в России или ином месте, "связан с организацией, которую в прошлом идентифицировали как прокремлевскую".

При этом, считает Стано, важно информировать широкую публику о фактах такой дезинформации, "потому что не только Россия занимается этим, но не важно, кто там в основе (такой деятельности. - Ред.), в любом случае, тот, кто делает это, играет с жизнями людей, это надо принимать во внимание".

Источник: https://censor.net.ua/n3182457
 
   
 Топ комментарии
 
Они там ржут все над Европой из-за апокалипсиса с туалетной бумагой я раша тв смотрю и вижу что у них праздник а то что нефть по 25 и доллар по 75 им пофик
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ЕС допустили взрывной рост эпидемии. Теперь ищут оправдание. Типа Московия дезинформировала.
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и я тоже - но об кАцапии Россия причастна к распространению ложной информации о коронавирусе, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 5613
из мокшанского нета

К москве уже подкрадывается паника и пустые прилавки как в 1990г, границы закрыты, продуктов нет, все базы и склады пустые, валюта закончилась- жрать в москве стало нечего, заводы, фабрики, бизнес-центры «стоят»- всех работников поразогнали по домам- платить зарплаты нечем, банки лопаются как болотные пузыри, счета и вклады в банках обнулились, «обезжиренный» рубль практически сдох, доллар и евро взлетели до небес, изо всех щелей повылазили «валютчицы», «кидальщицы», «ломщицы», «лохотронщицы», москва кишит валютными проститутками- они в цене и свободно разгуливают по москве, на рынках, базарах, в темных подворотнях они «кидают» лохов, обменивают «черный нал» на «долларовые куклы», злобные Саудовская Аравия и США обвалили цены на нефть и "завалили" русского медведя, всё- крышка Путинской россии! Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/privatbank-pripinyaye-gotivkoviy-obmin-valyut-i-perevodit-vse-v-onlayn-1509999.html
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Китайский короновирус лучший друг кремлевского короновируса!
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Китайский короновирус - это кремлевский короновирус в турпоездке.
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Они там ржут все над Европой из-за апокалипсиса с туалетной бумагой я раша тв смотрю и вижу что у них праздник а то что нефть по 25 и доллар по 75 им пофик
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Судячи з того, кому це усе вигідне, то Рашка тут в тренді на першому місті. Думаю, що вірус не без участі козломордих ординців.
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тоже думаю, что это они, я бы назвал вирус кацапским.
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Нардеп Олег Шахов находится на самоизоляции в Киевской области. Он не понимает, почему "поднялась такая паника"Россия причастна к распространению ложной информации о коронавирусе, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 4832Россия причастна к распространению ложной информации о коронавирусе, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 1741Россия причастна к распространению ложной информации о коронавирусе, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 2447
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Убитая держава, убитая политика, убитые правители, убитая нефть + свой убитый народ. Всё убито.
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а шо сделает это Евр.Комисия ? а ничего .утрется .взохнет и сосанет у Муйла . все .
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Россия причастна к распространению коронавируса, - Мировая Общественность.
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И не просто россия,россия это спонсор и заказчик в кндр по разработке этой чумы 21 Столетия.и распостранения этой российской новой эболлы с испанкой северными корейцами через Китай.
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Гибридная война орды против Украины в украинских медиа неконтролируемо возрастает вместе с потоком лжи на Президента.На это обращает внимание еврокомиссия в своих медиа.Нет предела потоку лжи.
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Но российский официальный ответ известен. Русские говорят: "Нет, нет. Это не мы".Источник: https://censor.net.ua/n3182457

вариант - ихтамнет ...
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я так и ни понял нихрена, два раза перечитал статью и не понял про какую дезу там пишеться, про то что Швеция и Британия не занимаются хернёй с карантинами или про то что в Италии все умерли от ОРЗ?
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