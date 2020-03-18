 Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

"Соответствующее подразделение (East StratCom. - Ред.) Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), которая отслеживает и мониторит эту дезинформацию, эту пропаганду извне, отметило рост ложной информации, поступающей из внешних источников, и Россия в этом участвует", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, речь о "базирующихся в России организациях, близких к прокремлевским источникам".

"Мы отслеживаем этот поток ложной информации, мы боремся с ним в контексте ЕС. Мы готовы сдерживать эту информацию", - продолжил представитель Борреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

Он сообщил, что работа по коммуникации ЕС ведется в координации с Европейской комиссией, с государствами-членами, с другими международными партнерами, как, например, НАТО, G7. Цель в том, чтобы не допустить "злоупотреблений со стороны недоброжелательных игроков".

Стано отметил, что с начала кризиса коронавируса ЕВС интенсифицировала отслеживание и анализ информации как в социальных сетях, так и в "классических СМИ", идентифицировала и учитывала источники, которые "производили или распределяли эту ложную информацию". Он сказал, что результаты такого анализа публикуются на соответствующем сайте ЕВС. И эти результаты также доводятся до государств-членов с использованием системы быстрого оповещения о дезинформации.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли сторона ЕС этот вопрос с Россией, пресс-секретарь заявил: "У нас есть контакты со всеми партнерами по вопросам совместного характера. Но российский официальный ответ известен. Русские говорят: "Нет, нет. Это не мы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ опровергает фейки, которые распространяются в обществе в связи з пандемией COVID-19 - над Киевом ничего не распыляют

Представитель Борреля утверждал, что относительно дезинформации по Covid-19, в ЕВС подчеркивали, что источник, находится ли он в России или ином месте, "связан с организацией, которую в прошлом идентифицировали как прокремлевскую".

При этом, считает Стано, важно информировать широкую публику о фактах такой дезинформации, "потому что не только Россия занимается этим, но не важно, кто там в основе (такой деятельности. - Ред.), в любом случае, тот, кто делает это, играет с жизнями людей, это надо принимать во внимание".