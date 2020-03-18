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 Выселение студентов из общежитий на период карантина недопустимо, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины заявляет, что на период карантина недопустимо принудительно выселять соискателей образования из общежитий или давать им рекомендации оставлять общежития.

"В СМИ начала распространяться информация о принудительном выселении студентов из общежитий на период карантина. Такие действия являются недопустимыми. Руководители учреждений обязаны на время карантина обеспечить нормальную работу общежитий, информировать студентов и персонал о мерах безопасности в связи с распространением COVID-19, а также обеспечить в общежитиях места для изоляции студентов с симптомами острых респираторных заболеваний", - цитирует заместителя министра образования и науки Егора Стадного пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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В то же время, в Минобразования отмечают, что пропускной режим в общежитиях должна быть усилена, в частности ограничен вход лиц, которые в них не проживают.

"В случае, если попытки выселения все же будут происходить, студенты могут обращаться в директорат высшего образования и образования взрослых МОН по телефону 044 481 32 61", - сообщают в министерстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182456
 
 
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Надо выселять.

Если Зеленский помрет от коронавируса - это будет первый прэзидент умерший от этой болячки. Слава обеспечина навека. Вова, дерзни.
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А людей из своих квартир они не планируют выселять? ну мало ли...
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Из общежитий медакадемии (г.Днепр) студентов выселили уже в субботу, 14 марта.
Причем, дистанционное обучение (например, начитка лекции преподавателем на свой телефон) никто не отменял - задания начали сыпаться уже в пятницу, 13-ого, когда покорные учащиеся лихорадочно собирали вещи или были в пути.
И никого не волнует, какого качества интернет в тех селах и поселках, куда вынуждены были вернуться студенты.
Все распоряжения были только устные, так же никто не уточнил по поводу перерасчета в оплате за проживание и коммунальные.
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