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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4931) Красный Крест (280) Маурер Петер (2)

 Зеленский договорился с президентом Красного Креста Маурером о его визите в Украину

В ближайшее время президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер планирует посетить Украину для ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с главой МККК.

Отмечается, что Маурер отметил, что сотрудничество с нашим государством является и будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации, которую он возглавляет.

"Собеседники договорились, что визит президента МККК в Украину, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время", - отметили в ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский договорился с президентом Красного Креста Маурером о поставках медоборудования в Украину, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3182453
 
 
 Топ комментарии
 
Этож коррупционер . Красный Крест - известная ОПГ во всем мире . Мне знакомая много чего поведала , когда там работала . В СМИ такого не пишут .
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Петер, не надо к "оно" ехать. У тебя другой работы должно быть полно.
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Зробіть йому екскурсію у київському метро.
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Петер, не надо к "оно" ехать. У тебя другой работы должно быть полно.
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Зробіть йому екскурсію у київському метро.
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Краще в пересічній київській маршрутці Зеленский договорился с президентом Красного Креста Маурером о его визите в Украину - Цензор.НЕТ 8844
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Это называется - спасите, помогите кто может.
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Этож коррупционер . Красный Крест - известная ОПГ во всем мире . Мне знакомая много чего поведала , когда там работала . В СМИ такого не пишут .
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Зеля ты стоишь уже на краю пропасти . И это хорошо . Понятно тебе все это в тягость ,но нужно действовать . Олигархи в результате ваучерной приватизации забрали всю индустрию . потом убили ее , а теперь с вырученных миллиардов хотят скупить землю . а ты как осел киваешь гривой . Вон в Испании уже национализируют частные клинки .и ничего .
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Президент Зеленський та уряд Шмигаля знайдуть вихід!
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наверное по приезду будет договариваться о поставке передвижных крематориев....
С такой подготовкой к эпидемии Зе-идиотов, вопрос захоронений будет выходить на первый план..
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Я не удивлюсь, если завтра узнаю, что ваш муж тайно посещает фотосессии с секретаршей Зеленского!
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Подумаємо, побачимо, можливо щось і пробачимо, можливо, хоча це не точно... але за Еріку доведеться відповісти.

Зеленский договорился с президентом Красного Креста Маурером о его визите в Украину - Цензор.НЕТ 2603
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