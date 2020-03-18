 Зеленский договорился с президентом Красного Креста Маурером о его визите в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с главой МККК.

Отмечается, что Маурер отметил, что сотрудничество с нашим государством является и будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации, которую он возглавляет.

"Собеседники договорились, что визит президента МККК в Украину, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время", - отметили в ОП.

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