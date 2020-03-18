 Проведение Евровидения отменили из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в сообщении.

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