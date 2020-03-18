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 Проведение Евровидения отменили из-за коронавируса

Международный музыкальный конкурс Евровиденье-2020, который должен был пройти в Роттердаме, отменили из-за вспышки коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальный отбор на Евровидение-2020 выиграли Go_A. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182451
 
 
 Топ комментарии
 
найкращий подарунок для европейської культури це карантин.
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Усі в траурі, як же Європа без лайношоу.
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Я видимо не модный ни разу , бо никогда не смотрел эту срань Проведение Евровидения отменили из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 8076
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Усі в траурі, як же Європа без лайношоу.
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Я видимо не модный ни разу , бо никогда не смотрел эту срань
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найкращий подарунок для европейської культури це карантин.
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У коронавируса есть и позитивная сторона. В Шанхае сейчас небо чистое (воздух чистый), как во времена динозавров Проведение Евровидения отменили из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9425 Эта новость мне напомнила конец фильма "Послезавтра", как космонавты из космоса смотрят на очищенную планету Земля.
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_АЭС. Их нельзя просто и быстро выключить нажатием кнопки. А отработанное после ещё долго озлаждается в бассейне. Без человека, без напруги бассейны испарятся, твелы расплавятся и засрут радиацией всё вокруг. Так что выжившим мало не покажется. И это ещё без учёта различных опасных химических веществ на самых различных предприятиях. Которые попадут что-то в почву, что-то в водоёмы, что-то в атмосферу.
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Я все это знаю, т.к. смотрю исключительно Дискавери, Нэшнл Джеографик и т.п. Проведення Євробачення скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 3250
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Для любителя Iron Maiden , Metalica & Deep Purple это трагедия вселенского маштабу Проведення Євробачення скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 722 ...

Я плякаль !
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Ну кому металл не нравиццо - можно ударить и по Генделю ... что-то вроде "Сарабанды" -- после этого слушать слащавое вижжжжание бородатых гомофилов как-то не камильфо ...
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Настало время слушать Апокалиптику...
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Чечество пережило не только птичий грипп , но в своё время и юстианову чуму ... Впрочем, про более поздню чуму можно почитать и Бокаччо - это уже классическое (а не раннее) средневековье . Треть населения старушки Европы выкосило .

Хотя , не будь юстиановой чумы - не было бы ни сербов , ни хорватов, ни болгар на Балканах , не было бы и тюрков не только в Истамбуле , но и и вообще за пределами Туркменистана ...
Была бы одна сплошная восточно-римская империя ... по современному Бизантия ... Кстати - и папы в Риме тоже не было . Арабы только бы сунулись из Аравии , им бы средний полковец из Константинополя накостылял бы на счёт раз . А юстианова чума выкосила даже столице империи половину населения . Сербы вообще на пустыри пришли . А ведь во времена Рима там были жудкие пираты Адриатики ...
А тут какой-то лёгкий короновирусный насморк - где чума , а где сопли с носа ?!
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