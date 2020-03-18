 Проведение Евровидения отменили из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза.
"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в сообщении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза.
"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в сообщении.
Я плякаль !
Хотя , не будь юстиановой чумы - не было бы ни сербов , ни хорватов, ни болгар на Балканах , не было бы и тюрков не только в Истамбуле , но и и вообще за пределами Туркменистана ...
Была бы одна сплошная восточно-римская империя ... по современному Бизантия ... Кстати - и папы в Риме тоже не было . Арабы только бы сунулись из Аравии , им бы средний полковец из Константинополя накостылял бы на счёт раз . А юстианова чума выкосила даже столице империи половину населения . Сербы вообще на пустыри пришли . А ведь во времена Рима там были жудкие пираты Адриатики ...
А тут какой-то лёгкий короновирусный насморк - где чума , а где сопли с носа ?!