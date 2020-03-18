 СБУ выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

Служба безопасности Украины прекратила деятельность интернет-агитатора из Одессы, который распространял фейки о COVID-19 и пропагандировал сепаратизм в интересах страны-агрессора. Также, во взаимодействии с Нацполициею к административной ответственности привлечены 5 человек в Черновицкой и Луганской областях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В частности, оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины получал задачу не только распространять ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст.110 УК Украины.
Во время санкционированных следственных действий, которые прошли под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.
В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления. Планируется избрать меру пресечения - домашний арест.
Также Служба безопасности Украины наладила системное взаимодействие с органами Национальной полиции по идентификации и привлечению к ответственности лиц, распространяющих фейковые данные о коронавирусе. Сейчас совместно с Нацполициею к административной ответственности привлечены 5 человек в Черновицкой и Луганской областях.
Служба безопасности Украины в очередной раз призывает не доверять информации из непроверенных источников и не распространять ее. Все актуальные данные относительно ситуации с распространением коронавируса есть на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины и других государственных учреждений.
Соевый вирус - он такой, поражает мозги и хуже всех остальных вирусов.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Milano Today.
Українку викрили в неділю 15 березня після того, як поліція отримала телефонний дзвінок від місцевого жителя. Той помітив жінку, яка вже не перший день продавала маски біля місцевого супермаркету.
"Поліцейські дісталися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою", - пише видання.
Після прибуття поліції українка зізналася, що намагалася продати маски.
Її оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях та невиконання указу уряду залишатися вдома, щоб стримати поширення коронавірусу. Сума штрафу у повідомленні видання не зазначена.
Но итальянцы не оценили её помощь.
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