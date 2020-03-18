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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14463) фейк (257) COVID-19 (1155)

 СБУ выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

За несколько дней СБУ обнаружила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность интернет-агитатора из Одессы, который распространял фейки о COVID-19 и пропагандировал сепаратизм в интересах страны-агрессора. Также, во взаимодействии с Нацполициею к административной ответственности привлечены 5 человек в Черновицкой и Луганской областях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины получал задачу не только распространять ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст.110 УК Украины.

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Во время санкционированных следственных действий, которые прошли под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления. Планируется избрать меру пресечения - домашний арест.

Также Служба безопасности Украины наладила системное взаимодействие с органами Национальной полиции по идентификации и привлечению к ответственности лиц, распространяющих фейковые данные о коронавирусе. Сейчас совместно с Нацполициею к административной ответственности привлечены 5 человек в Черновицкой и Луганской областях.

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Служба безопасности Украины в очередной раз призывает не доверять информации из непроверенных источников и не распространять ее. Все актуальные данные относительно ситуации с распространением коронавируса есть на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины и других государственных учреждений.

СБУ выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе 01
СБУ выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182450
 
   
 Топ комментарии
 
Усика пусть арестуют. Тоже какую-то х2рню несёт.
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та там ВСЮ зебильную власть нужно арестовывать - от слуг урода с богуцкой до вислюка.. за распространение фейков о короновирусе
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Усика пусть арестуют. Тоже какую-то х2рню несёт.
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та там ВСЮ зебильную власть нужно арестовывать - от слуг урода с богуцкой до вислюка.. за распространение фейков о короновирусе
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Траба іншого боксера арештувати,зосталося тупе теля з часів режиму парашенко
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Набутылочник, шото ты с транслейтом намудрил СБУ виявила 6 осіб, які поширювали фейки про коронавірус - Цензор.НЕТ 2982
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В КАЦАПИИ ЗА ЭТО ВЛЕПИЛИ БЫ ЛЕТ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕС ВАЛИТЬ,А ТУТ ПУКНУЛИ В ВОДУ -ДОМАШНИЙ АРЕСТ !!! ОН ЗАВТРА ВАМ ВЗРЫВ УСТРОИТ---ТАК ЦЕЛУЙТЕ ЕГО В ЖОПУ !!!!!
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Твою ублюдочную кацапию как раз и обвинили в Европе в распространении фейков про короновирус.

Соевый вирус - он такой, поражает мозги и хуже всех остальных вирусов.
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У Мілані оштрафували 53-річну громадянку України, яка незаконно продавала медичні маски на вулиці попри урядовий указ залишатися вдома у зв'язку зі спалахом коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Milano Today.
Українку викрили в неділю 15 березня після того, як поліція отримала телефонний дзвінок від місцевого жителя. Той помітив жінку, яка вже не перший день продавала маски біля місцевого супермаркету.
"Поліцейські дісталися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою", - пише видання.
Після прибуття поліції українка зізналася, що намагалася продати маски.
Її оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях та невиконання указу уряду залишатися вдома, щоб стримати поширення коронавірусу. Сума штрафу у повідомленні видання не зазначена.
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Она активно включилась в борьбу с короновирусом и помогала итальянцам бороться с пандемией...
Но итальянцы не оценили её помощь.
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теперь цензура у нас - кто будет сильно умничать, с тем новый, НЕ карманный, плокурол зебильный разберется! СБУ выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 9420
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Тоскуешь за Шокиным, соя?
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Так 'то они наверное этот фейк придумали что зелень 980 тонн масок из страны вывезла....И словака подговорили оболгать честнейших...
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Усиков бьют по голове часто и сильно. Неудивительно его заявление о церкви...
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ну все хана мародеровим поросякоботам
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Хана уже бежит к зеле обниматься) ну и такие как ты под раздачу попадают всегда...
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Журнашлюги Чернивецька область..черновицы херові
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що вважається фейками ?
будьласка, оголосіть список.
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Канал Кривой постоянно продуцирует фейки из руссоСМИ
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Надо к информации добавлять "...но это не точно, доказательств нет" и тогда это не фейк
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Фейки про вирус??? По-моему **** зеленая все фейки уже озвучила...
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