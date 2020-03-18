 Офис генпрокурора открыл уголовное производство по фактам насилия над священниками на временно оккупированной территории Донецкой области

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ОГП, в обращении говорится о систематическом применении боевиками физического и психологического насилия в отношении мирян и духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата (после 15 декабря 2018 - Православной церкви Украины, дальше ПЦУ), незаконном лишении свободы священнослужителей, завладении имуществом религиозных общин, в том числе строениями храмов, препятствовании в проведении церковной службы в храмах и т. п.).Также в обращении сказано, что двое священников были похищены участниками незаконного вооруженного формирования РФ, вывезены за пределы населенного пункта и подвергнуты физическому насилию за организацию оказания медицинской помощи раненым украинским военнослужащим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе подвергали священников физическому насилию за помощь украинским военнослужащим, - Офис генпрокурора

В ОГП отмечают, что изложенные факты свидетельствуют о грубом нарушении требования Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которыми среди прочего определено, что оккупационное государство должно позволять религиозным служителям оказывать духовную поддержку их единоверцам, а лица, находящиеся под защитой, имеют право при любых обстоятельствах на личное уважение, уважение к своей чести и религиозных убеждений.

Все приведенные в обращении факты будут тщательно проверены в ходе предварительного расследования, а также будут приняты все возможные меры для установления и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священник УПЦ МП корректировал артиллерийский огонь боевиков "ДНР", - прокуратура