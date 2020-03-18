 Зеленский договорился с президентом Красного Креста Маурером о поставках медоборудования в Украину, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства, сформированный по поручению Владимира Зеленского.

Собеседники договорились о важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации, в том числе - по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что представители Красного Креста получат доступ к украинцам, которых незаконно удерживают террористы во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

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