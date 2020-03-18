 У воинов на передовой нет ни масок, ни дезинфекторов, государство обязано обеспечить их, - Гончаренко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.

"На заседании правительства я поднял вопрос обеспечения нашей армии всем необходимым для эпидемии. У нас есть информация от наших военных, что они не обеспечены ни масками, ни дезинфекторами, ни другими средствами. Мы понимаем, что это армия, и военные точно не пойдут искать аптеку. Поэтому эти люди должны быть полностью обеспечены всем необходимым государством", - сказал нардеп.

Также он напомнил, что в свое время во время Украинской революции армии нанесла больший вред эпидемия тифа, чем действия агрессора, и мы должны помнить о таких уроках истории.

"Сто лет назад был случай, когда войско Петлюры на самом деле гораздо больше пострадало от эпидемии тифа, чем от врага. Фактически эпидемия тифа уничтожила украинское войско. Надеюсь, что мы живем в 21 веке и надеюсь, что таких объемов беды не будет. Но это дело государства - обеспечить наше войско", - подчеркнул Гончаренко.

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