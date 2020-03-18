 Минфин предлагает запретить смену руководства госбанков во время карантина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, речь прежде всего о государственных банках, но такое решение может быть целесообразным и для других государственных компаний стратегической важности.

"Сейчас есть угроза, что определенные группы лиц могут создать неуправляемую ситуацию в определенных стратегически важных структурах",- сказал Уманский. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, предложил министру подготовить проект соответствующего решения.

"Сделайте предложения совместно с Министерством юстиции относительно кадровой защиты работников и руководителей государственной финансовой системы на время введения карантина в Украине", - сказал глава правительства.

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