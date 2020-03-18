 Главы ОГА должны безотлагательно обеспечить вывоз людей с авто- и ж/д вокзалов, - Шмыгаль

"У меня есть поручение председателям облгосадминистраций безотлагательно от сегодняшнего дня обеспечить вывоз граждан с авто- и ж/д вокзалов, которые прибыли и сегодня пытаются добраться домой", - заявил он в ходе заседания Кабмина в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также Шмыгаль поручил МВД обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан в соответствии с установленным регламентом – не более 10 человек в одном транспортном средстве.

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Помимо этого, премьер-министр поручил главам ОГА с привлечением Нацполиции проконтролировать спекулятивный момент с завышением цен на междугородние рейсы отдельными перевозчиками.

"Поэтому прошу глав ОГА совместно с Нацполицией, сегодня и завтра, в эти два дня, когда мы фактически проводим эвакуацию граждан, прибывших на вокзалы, обеспечить порядок и спокойный доезд граждан домой, в том числе нерегулярными рейсами в случае необходимости", - заявил Шмыгаль.