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 Политика Украины
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 Главы ОГА должны безотлагательно обеспечить вывоз людей с авто- и ж/д вокзалов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил облгосадминистрациям обеспечить вывоз людей с авто- и ж/д вокзалов, а Нацполиции – проконтролировать соблюдение регламента перевозок во время карантина.

"У меня есть поручение председателям облгосадминистраций безотлагательно от сегодняшнего дня обеспечить вывоз граждан с авто- и ж/д вокзалов, которые прибыли и сегодня пытаются добраться домой", - заявил он в ходе заседания Кабмина в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также Шмыгаль поручил МВД обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан в соответствии с установленным регламентом – не более 10 человек в одном транспортном средстве.

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Помимо этого, премьер-министр поручил главам ОГА с привлечением Нацполиции проконтролировать спекулятивный момент с завышением цен на междугородние рейсы отдельными перевозчиками.

"Поэтому прошу глав ОГА совместно с Нацполицией, сегодня и завтра, в эти два дня, когда мы фактически проводим эвакуацию граждан, прибывших на вокзалы, обеспечить порядок и спокойный доезд граждан домой, в том числе нерегулярными рейсами в случае необходимости", - заявил Шмыгаль.

Источник: https://censor.net.ua/n3182429
 
 
 Топ комментарии
 
это как?из буковины и закарпатья присылать автобусы в киев? Главы ОГА должны безотлагательно обеспечить вывоз людей с авто- и ж/д вокзалов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7388
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поручил, приказал, а до этого ограбил. Шапито
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Механизма как обычно нет, одни пожелания
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это как?из буковины и закарпатья присылать автобусы в киев?
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поручил, приказал, а до этого ограбил. Шапито
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Механизма как обычно нет, одни пожелания
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Шапито 🎪🤢🤡🐒 во всей красе -дебил на дебиле
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А у меня тишина и покой . И никакой паники , бо нема у нас ни троллейбусов , ни трамвая , ни метро ни жд вокзала . Нихера у нас нема .

Слава Украине ! Главы ОГА должны безотлагательно обеспечить вывоз людей с авто- и ж/д вокзалов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 464
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так на пенсию после отмены карантина будут выходить в 102 года.
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Я б тобі ще і інтернет відключив - сидів би читав книжки, набирався б розуму. Главы ОГА должны безотлагательно обеспечить вывоз людей с авто- и ж/д вокзалов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9673
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шмыгаль, иди лечись, после контакта с вирусом
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Закройте стариков по домам. Зачем останавливать всю страну? Люди не усидят больше 2-х недель. За что платить аренды, налоги, зарплаты? Вы там с ума сошли?
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Цей премьєр не набагато кращий попереднього - сіло, склало рученьки і командує. Нормальний керівник повинен сказати що робити, як робити по пунктам і організувати матеріально-технічне забеспечення. Але про що це я? Главы ОГА должны безотлагательно обеспечить вывоз людей с авто- и ж/д вокзалов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6384
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не хвалю и не ругаю, но ситуация действительно шаховая.
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как вы думаете...занесенный шаховым коронавирус...уже начал действовать? или это еще обычные бред...не горячечный?))))
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Ну конечно, все в заботах, не до лекарства теперь:
https://www.msn.com/ru-ru/news/coronavirus/fujifilm-представляет-японская-таблетка-оказалась-эффективной-в-борьбе-с-covid-19/ar-BB11mgL3?ocid=spartanntp
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