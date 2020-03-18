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 Политика Украины
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Все про:ВР (24594) украинский язык (784) Слуга народа (742) Бужанский (25)

 Комитет ВР отложил рассмотрение "языкового" законопроекта авторства "слуги народа" Бужанского

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики решил отложить рассмотрение законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" на следующее заседание. Инициатор этого законопроекта - нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Соответствующее решение члены комитета приняли во время заседания 18 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть предложение - отложить принятие этого решения для дополнительных консультаций, перенести на следующее заседание комитета... Кстати, относительно следующего заседания, буду предлагать на следующей неделе собраться", - отметил председатель комитета Александр Ткаченко.

Это предложение поддержало большинство присутствующих на заседании членов комитета.

Автор законопроекта - член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский - предлагал рекомендовать парламенту принять документ в первом чтении. Члены комитета предлагали снять этот вопрос с рассмотрения, а Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") внес предложение вообще отклонить этот законопроект.

Во время дискуссии председатель подкомитета по вопросам образования Инна Совсун (фракция "Голос") сообщила, что "образовательный" комитет предварительно рекомендовал профильному комитету определиться относительно соответствующего проекта закона путем голосования.

Законопроект №2362 авторства Бужанского зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также бюджетный комитет Рады и просветительское сообщество.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182427
 
 
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Пусть Бужанский продискутирует с Шаховым. Узнает ,что хотят шахтеры.
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О, это как раз нужно, именно сейчас...
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И из одежды у него только жена, да и то не на все тело!
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О, это как раз нужно, именно сейчас...
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Бужанский, засунь свой язык в... подальше! Вирус кругом!
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...поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского - 16,8 (Социс) и 19,1 (Разумков) % респондентов соответственно. Опрос проводился в период с 9 по 16 марта 2020 года. Какой процент и что думали про зеленского сегодня, опросы умалчивают.
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Я о нём очень хорошо думаю. Все действия по просвещению зебилов целиком и полностью одобряю.
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Пусть Бужанский продискутирует с Шаховым. Узнает ,что хотят шахтеры.
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Бужанский п...обол. И язык у него п...обольский.
Не подпускайте его к закону о "языке".
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..маланцы подогревают ситуацию, память видать отшибло.. ..
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Таких Бужанских нужно гнать из Украины. языка. За границей почему-то никто не требует руцкого, все как мыши по норам сидят и учат местный язык , только в Украине им мешает украинский
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Слава Вятровичу! Пока отложили... Так просто они не уймутся.
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етого бужанского надо вывалять в смоле,обвалять в перьях и выставить как чучело возле ВР,чтоб другим неповадно было знущатись над Украiной
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