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 Общество
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Все про:карантин (447) маршрутки (435) Нацполиция (11097) транспорт (1342) Шмыгаль Денис (119)

 Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Нацполиции проконтролировать соблюдение регламента перевозок во время карантина.

Об этом он сказал на заседании Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль поручил МВД обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан в соответствии с установленным регламентом – не более 10 человек в одном транспортном средстве.

Также он поручил облгосадминистрациям обеспечить вывоз людей с авто- и ж/д вокзалов.

"Прошу глав ОГА совместно с Нацполицией, сегодня и завтра, в эти два дня, когда мы фактически проводим эвакуацию граждан, прибывших на вокзалы, обеспечить порядок и спокойный доезд граждан домой, в том числе нерегулярными рейсами в случае необходимости", - заявил Шмыгаль.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Также на Цензор.НЕТ: Открывайте метро. Что показывает первый день карантина и остановки метро в Киеве?

Источник: https://censor.net.ua/n3182425
 
 
 Топ комментарии
 
таке враження, що вони в Україну заслані і не знають місцевих обставин
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Похоже премьер-неадекват. Наверное живёт где-то в паралельной реальности.
Это ж надо маршруток в разы больше. Откуда они возьмутся?
Пусть тогда метро открывают. Потому как толпы в сотни рыл на остановках и штурмующие маршрутки это на порядок хуже с точки зрения карантина
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таке враження, що вони в Україну заслані і не знають місцевих обставин
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Напевно читав підручник- як управляти Вселенною,щоб не викликати підозру у санітарів. Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб - Цензор.НЕТ 6276
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Ездить нужно на личном автотранспорте .Это самый безопасный сейчас вариант .
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...на авториа и в автосалонах очереди Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек - Цензор.НЕТ 1002
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Тобі, довпойопу, завтра скажуть на вертольоті літати тілки можна, то ти підеш в АТБ і купиш. Ти коли в останнє іздив громадським транспортом? Мабудь тоді, коли зелеуйопоки на велосипеді.
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не верится, что все это происходит.. может еще один штаб создать?
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с автобусов будут снимать и сразу в нацгвардию!
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Ще невідомо хто кого буде знімати... Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек - Цензор.НЕТ 5951
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Одного нуля не хватает - это не опечатка??
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Міліціанти могли би підвозити киян до роботи на своїх бобарях і буханках.
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Похоже премьер-неадекват. Наверное живёт где-то в паралельной реальности.
Это ж надо маршруток в разы больше. Откуда они возьмутся?
Пусть тогда метро открывают. Потому как толпы в сотни рыл на остановках и штурмующие маршрутки это на порядок хуже с точки зрения карантина
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а средства на это есть? или сказать и этого достаточно..
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шмигаль ти сам їздиш в маршрутках..подонок..
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Мне так кажется что наш народ не будет следовать этим правилам, потому что транпорт тоже можно понять, маршруткам, автобусам, троллейбусам, и трамваям тоже же хочется заработать, иначе будет беда с экономикой для людей, я не водитель транспорта общественного но заработать тоже хочу, хорошо что казино риобет не закрыли во время карантина https://riobetcasino.org/ Кто сидит без работы и денег, советую общатится к старым способам подработки, скупаем антисептики, моем руки, носим маски и заботимся о наших бабушках и дедушках) А я пошла играть в риобет, там нет короновируса))
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Сколько нужно маршруток, чтобы развезти всех желающих по 10 чел./шт.?

Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек - Цензор.НЕТ 8415
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Що ти ідіот робиш--підставляєш пацанов із патрульної поліції. Що поліція може зробити коли на всіх зупинках по сотні людей. ? Перевізникі зовсім відмовляться виїзжати при таких ситуаціях. Йолопи навіть тут обкакались.
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а шо там нам расскажет Разумков про рейтинги? Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек - Цензор.НЕТ 3808
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Одного зебила на другого поменяли, ну вы плесень даете! АУ 73% шо кушать скоро будете?
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Опять поезд стой раз два.

Ну тупыыыые Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек - Цензор.НЕТ 9719
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Это или откровенное презрение к людям, или полный идиотизм. «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (с).
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Есть патрульные-камикадзе?

Кажется скоро полыхнет. У власти полные неадекватны.
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Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек

цей шмиг дебіл ?
чи за дебілів тримає маршруточників ?
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Ехал на велике на работу. На остановках треш. Рекомендую. Автономность .
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Маршрутчики просто не выйдут на маршрут. В Одессе уже половина не работают.
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А якщо на зупинці буде 200 людей стоять, то що на них вірус не подіє
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