 Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек

Об этом он сказал на заседании Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль поручил МВД обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан в соответствии с установленным регламентом – не более 10 человек в одном транспортном средстве.

Также он поручил облгосадминистрациям обеспечить вывоз людей с авто- и ж/д вокзалов.

"Прошу глав ОГА совместно с Нацполицией, сегодня и завтра, в эти два дня, когда мы фактически проводим эвакуацию граждан, прибывших на вокзалы, обеспечить порядок и спокойный доезд граждан домой, в том числе нерегулярными рейсами в случае необходимости", - заявил Шмыгаль.

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16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

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